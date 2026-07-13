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Doanh nghiệp

Đêm nhạc “VPBank Live the Vibe - Move Together” khuấy động Cần Thơ với hàng nghìn khán giả trẻ

Tối 11/7, Phố đi bộ Ninh Kiều đã trở thành điểm hẹn âm nhạc náo nhiệt khi hàng nghìn khán giả đổ về tham dự đêm nhạc “VPBank Live the Vibe - Move Together”.

PV

Với hơn 7.000 khán giả trực tiếp và hơn 16.000 người theo dõi livestream, chương trình đã tạo nên một điểm hẹn âm nhạc quy mô lớn, một không gian bùng nổ, gắn kết và giàu cảm xúc.

Đêm nhạc “hút” hàng ngàn fan trẻ

Mặc dù đến 19 giờ chương trình chính thức mới bắt đầu, nhưng từ khoảng 16 giờ chiều, không khí tại khu vực Phố đi bộ Ninh Kiều đã bắt đầu “tăng nhiệt”. Hàng nghìn người dân, đặc biệt là các bạn thanh niên và học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đã có mặt để check-in, tham gia các hoạt động bên lề tại các gian hàng trải nghiệm của Ban tổ chức.

Có mặt tại sự kiện từ rất sớm, bạn Nguyễn Hữu Tới (sinh viên năm 1, trường Đại học Y Dược Cần Thơ) hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp trải nghiệm một sân khấu ca nhạc có quy mô hoành tráng và chuyên nghiệp đến như vậy ngay tại trung tâm Cần Thơ. Em muốn đến sớm để cảm nhận rõ hơn bầu không khí sôi động, trẻ trung và tràn đầy năng lượng này”.

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Đông đảo khán giả có mặt tại đêm nhạc “VPBank Live the Vibe - Move Together” - Cần Thơ

Cùng chung niềm vui, bạn Nguyễn Hoàng Huy (học cùng trường với Tới) cho biết, bản thân cảm thấy rất may mắn khi được trực tiếp gặp gỡ các thần tượng âm nhạc của mình. “Đã rất lâu rồi Cần Thơ mới lại diễn ra một đêm nhạc cộng đồng quy mô và quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích như thế này. Em và các bạn đều sẵn sàng để ‘cháy’ hết mình cùng đêm diễn”, Huy bày tỏ.

Sức hút của chương trình không chỉ lan tỏa trực tiếp mà còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Bạn Lương Gia Hân (học sinh lớp 11, trường THPT An Khánh, phường Tân An) cho biết, em biết đến sự kiện thông qua mạng xã hội (TikTok) nên đã chủ động rủ nhóm bạn thân cùng đi. Gia Hân tươi cười nói: “Thực tế khi đến đây, sự cuồng nhiệt và lượng khán giả đổ về bến Ninh Kiều đông đảo ngoài sức tưởng tượng của em. Em cảm thấy rất vui và phấn khích”.

Giao thoa âm nhạc đương đại và tinh thần bản địa

Là điểm dừng chân đầu tiên trong chuỗi sự kiện “VPBank Live the Vibe - Move Together”, đêm nhạc tại Tây Đô đã mang đến một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn dành cho công chúng miền Tây. Sân khấu ngoài trời được thiết kế hiện đại với hệ thống âm thanh, ánh sáng công suất lớn, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Mở màn đêm nhạc, Nguyễn Đình Vũ nhanh chóng khuấy động bầu không khí với loạt ca khúc quen thuộc Em Thua Cô Ta, Đừng Buông Tay Anh, Chúng Ta Dừng Lại Đây Thôi và Kỳ Vọng Sai Lầm. Những giai điệu giàu cảm xúc đã đưa hàng nghìn khán giả tại Phố đi bộ Ninh Kiều cùng hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc mở đầu đầy bùng nổ cho chương trình. Không chỉ mang đến âm nhạc, nam ca sĩ còn dành thời gian giao lưu cùng khán giả qua thử thách "Bạn Cần Thơ đến đâu rồi?", tạo nên những tiếng cười và không khí gần gũi, góp phần tôn vinh nét văn hóa đặc trưng của thành phố.

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Ca sĩ Ánh Sáng AZA

Mang đến sân khấu ba ca khúc Tâm Trí Lang Thang (Original Version), Lucky Girl và Day N Nite, Ánh Sáng AZA tạo nên một không gian âm nhạc nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Giọng hát trong trẻo cùng phong cách trình diễn tự nhiên đã đưa khán giả vào những giai điệu giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần sống tích cực, tự tin và tận hưởng từng khoảnh khắc theo cách riêng của mỗi người.

Jaysonlei mang đến ba phần trình diễn với màu sắc trẻ trung và gần gũi, trong đó điểm nhấn là lần đầu tiên giới thiệu ca khúc mới "Lời hứa tuổi 18" trên sân khấu. Giai điệu mang đậm hơi thở thanh xuân cùng những câu chuyện về tuổi trẻ đã tạo nên sự đồng cảm với đông đảo khán giả. Bằng phong cách biểu diễn mộc mạc và chân thành, Jaysonlei mang đến một không gian âm nhạc thư thái, truyền cảm hứng sống tích cực, tự do và trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại.

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Ca sĩ - rapper Pháp Kiều

Khép lại đêm nhạc, Pháp Kiều khiến sân khấu bùng nổ với bản phối mới của Lối Đi Riêng, ca khúc từng tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Rap Việt. Tiếp nối nguồn năng lượng ấy là Lúc Nắng Lúc Mưa và Cung Tên Tình Yêu, mang đến bầu không khí sôi động và cuốn hút hàng nghìn khán giả. Đặc biệt, màn giao lưu dance challenge giữa Pháp Kiều và người hâm mộ đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của chương trình, khi cả nghệ sĩ và khán giả cùng hòa mình vào âm nhạc, tạo nên những khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc.

Không chỉ "đốt nóng" sân khấu với hơn 7.000 khán giả trực tiếp, “VPBank Live the Vibe - Move Together” còn lan tỏa sức hút đến hơn 16.000 người xem trực tuyến, khẳng định sức hấp dẫn của một sự kiện âm nhạc lồng ghép khéo léo tinh thần bản địa Thủ phủ miền Tây. Bên cạnh các ngôi sao nổi tiếng, Ban tổ chức cũng dành riêng không gian biểu diễn cho các ban nhạc, tài năng nghệ thuật địa phương như DJ Glow D, MC Quốc Bảo, MC Hype BKEY cùng Fox Band. Sự giao thoa giữa âm nhạc đương đại và sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng đất sông nước Cửu Long đã tạo nên một dấu ấn riêng biệt, vừa gần gũi, vừa mới mẻ cho người xem.

Kiến tạo giá trị “Thịnh vượng cộng đồng”

Chuỗi đêm nhạc cộng đồng “VPBank Live the Vibe – Move Together” được tổ chức với thông điệp ý nghĩa: “Hòa cùng cộng đồng – Sống trọn cảm xúc”. Đây là chiến dịch văn hóa được kiến tạo nhằm lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực, tạo điểm chạm tinh thần giữa thương hiệu với khách hàng, đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa vùng miền. Đây cũng là hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 33 năm thành lập của ngân hàng VPBank với thông điệp ‘Cộng hưởng thịnh vượng’.

Sự kiện lần này tiếp nối hành trình bền bỉ của VPBank trong việc đồng hành, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân các tỉnh, thành trên cả nước. Song song với hoạt động nghệ thuật, ban tổ chức cũng triển khai chương trình "VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi" với các trạm trải nghiệm (booth activation) và chuyến xe bus lưu động để tư vấn giải pháp tài chính thiết thực cho người dân đô thị.

Đại diện VPBank chia sẻ: “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn khẳng định rằng mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi tương tác đều có thể tạo nên những giá trị cộng hưởng tích cực. Bên cạnh các giải pháp tài chính, đơn vị hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp vào sự phát triển toàn diện cả về vật chất lẫn đời sống tinh thần, nuôi dưỡng niềm tự hào và sự gắn kết bền vững tại mỗi địa phương”.

Sau đêm mở màn thành công rực rỡ tại TP Cần Thơ, hành trình di chuyển của “VPBank Live the Vibe – Move Together” sẽ tiếp tục mang không khí lễ hội đến với người dân TP Đà Nẵng vào ngày 25/7 tới đây.

#Sự kiện âm nhạc cộng đồng #Giao thoa văn hóa miền Tây #Năng lượng trẻ và ca sĩ trẻ #Chiến dịch văn hóa thương hiệu #Kết nối cộng đồng qua âm nhạc

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