Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí mật cây cảnh phong thủy cha ông truyền lại, giúp gia chủ phát tài

Kho tri thức

Bí mật cây cảnh phong thủy cha ông truyền lại, giúp gia chủ phát tài

Những cây cảnh được coi là báu vật xưa kia không chỉ làm đẹp không gian, mà còn mang năng lượng phong thủy mạnh mẽ, thu hút may mắn và tài lộc dồi dào.

Theo Hải Yến/ Dân việt
1. Cây Du – Trường thọ, trấn trạch, dư dả: Cây du (Ulmus pumila) là loài cây lớn, tán rợp bóng mát, sống khỏe trên cả đất cằn cỗi. Người xưa tin rằng, cây du sống đến hàng nghìn năm, tượng trưng cho sự trường thọ và sức sống bền bỉ.
1. Cây Du – Trường thọ, trấn trạch, dư dả: Cây du (Ulmus pumila) là loài cây lớn, tán rợp bóng mát, sống khỏe trên cả đất cằn cỗi. Người xưa tin rằng, cây du sống đến hàng nghìn năm, tượng trưng cho sự trường thọ và sức sống bền bỉ.
Không chỉ là bóng mát che chở, cây du còn được xem như “lá bùa hộ mệnh” trấn trạch, xua tà khí, giữ bình an cho gia đạo. Người xưa tin rằng trồng cây du trước hoặc sau nhà sẽ giúp xua đuổi ma quỷ và thu hút năng lượng dương mạnh mẽ.
Không chỉ là bóng mát che chở, cây du còn được xem như “lá bùa hộ mệnh” trấn trạch, xua tà khí, giữ bình an cho gia đạo. Người xưa tin rằng trồng cây du trước hoặc sau nhà sẽ giúp xua đuổi ma quỷ và thu hút năng lượng dương mạnh mẽ.
Đặc biệt, chữ “Du” đồng âm với “Dư”, nên cây còn mang ý nghĩa dư dả, sung túc. Quả du rụng như đồng xu, tượng trưng tài lộc, khiến nhiều gia đình tin rằng trồng cây du sẽ luôn no đủ, không thiếu tiền bạc.
Đặc biệt, chữ “Du” đồng âm với “Dư”, nên cây còn mang ý nghĩa dư dả, sung túc. Quả du rụng như đồng xu, tượng trưng tài lộc, khiến nhiều gia đình tin rằng trồng cây du sẽ luôn no đủ, không thiếu tiền bạc.
2. Cây Mộc Hương – Quý nhân, phú quý, hương ngát: Cây mộc hương (Osmanthus fragrans) xanh tốt quanh năm, hoa nở vàng đỏ, thơm ngào ngạt, từng được ví là “hương từ mặt trăng rơi xuống”. Đây là cây cảnh gắn liền với sự thanh cao và khí chất quý phái.
2. Cây Mộc Hương – Quý nhân, phú quý, hương ngát: Cây mộc hương (Osmanthus fragrans) xanh tốt quanh năm, hoa nở vàng đỏ, thơm ngào ngạt, từng được ví là “hương từ mặt trăng rơi xuống”. Đây là cây cảnh gắn liền với sự thanh cao và khí chất quý phái.
Theo phong thủy, mộc hương tượng trưng may mắn, tài lộc, phú quý. Người xưa có câu: “Mộc hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa”, ngụ ý cây sẽ mang đến vận khí hanh thông, quý nhân phù trợ và cuộc sống viên mãn.
Theo phong thủy, mộc hương tượng trưng may mắn, tài lộc, phú quý. Người xưa có câu: “Mộc hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa”, ngụ ý cây sẽ mang đến vận khí hanh thông, quý nhân phù trợ và cuộc sống viên mãn.
Ngoài ý nghĩa tinh thần, mộc hương còn đem lại lợi ích thiết thực: thanh lọc không khí, tỏa hương dễ chịu, và thậm chí có thể dùng làm nguyên liệu ẩm thực như rượu, mật ong hay bánh ngọt, gợi hương vị ngọt ngào của mùa thu.
Ngoài ý nghĩa tinh thần, mộc hương còn đem lại lợi ích thiết thực: thanh lọc không khí, tỏa hương dễ chịu, và thậm chí có thể dùng làm nguyên liệu ẩm thực như rượu, mật ong hay bánh ngọt, gợi hương vị ngọt ngào của mùa thu.
3. Cây Tường Vi – Bách nhật hồng, thịnh vượng, trường thọ: Cây tường vi (Lagerstroemia indica) rực rỡ suốt mùa hè đến tận mùa thu, còn được gọi là “bách nhật hồng” vì hoa nở liên tục hàng trăm ngày. Màu hoa đa dạng từ đỏ, hồng, tím đến trắng, tô điểm cho không gian sống động.
3. Cây Tường Vi – Bách nhật hồng, thịnh vượng, trường thọ: Cây tường vi (Lagerstroemia indica) rực rỡ suốt mùa hè đến tận mùa thu, còn được gọi là “bách nhật hồng” vì hoa nở liên tục hàng trăm ngày. Màu hoa đa dạng từ đỏ, hồng, tím đến trắng, tô điểm cho không gian sống động.
Người xưa tin rằng trồng tường vi trước nhà sẽ giúp gia chủ giàu sang, thịnh vượng, thu hút tài lộc và quý nhân. Đây cũng là loài cây có khả năng trấn trạch, giữ nhà, mang lại không khí yên bình, giúp gia đình hòa thuận.
Người xưa tin rằng trồng tường vi trước nhà sẽ giúp gia chủ giàu sang, thịnh vượng, thu hút tài lộc và quý nhân. Đây cũng là loài cây có khả năng trấn trạch, giữ nhà, mang lại không khí yên bình, giúp gia đình hòa thuận.
Với tuổi thọ hàng trăm năm, tường vi không chỉ mang lại may mắn lâu dài mà còn tượng trưng cho sự bền vững. Vào mùa hè, sắc hoa bung nở tạo thành tấm thảm màu sắc tuyệt đẹp, khiến sân vườn tràn ngập năng lượng dương tươi mới.
Với tuổi thọ hàng trăm năm, tường vi không chỉ mang lại may mắn lâu dài mà còn tượng trưng cho sự bền vững. Vào mùa hè, sắc hoa bung nở tạo thành tấm thảm màu sắc tuyệt đẹp, khiến sân vườn tràn ngập năng lượng dương tươi mới.
4. Cây Tre – Thanh nhã, bình an, từng bước tốt đẹp: Tre từ lâu đã là biểu tượng văn hóa phương Đông, gắn liền với khí chất quân tử: kiên cường, khiêm nhường và ngay thẳng. Người xưa tin rằng tre là “cây tài lộc”, tượng trưng sức mạnh và danh dự.
4. Cây Tre – Thanh nhã, bình an, từng bước tốt đẹp: Tre từ lâu đã là biểu tượng văn hóa phương Đông, gắn liền với khí chất quân tử: kiên cường, khiêm nhường và ngay thẳng. Người xưa tin rằng tre là “cây tài lộc”, tượng trưng sức mạnh và danh dự.
Trong phong thủy, tre mang đến điềm lành và sự trường thọ. Hình ảnh măng non vươn cao là biểu tượng cho sự thăng tiến, con đường học hành thuận lợi và sự nghiệp phát triển vững bền. “Tre mang lại bình an” cũng là câu chúc may mắn phổ biến.
Trong phong thủy, tre mang đến điềm lành và sự trường thọ. Hình ảnh măng non vươn cao là biểu tượng cho sự thăng tiến, con đường học hành thuận lợi và sự nghiệp phát triển vững bền. “Tre mang lại bình an” cũng là câu chúc may mắn phổ biến.
Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, tre còn là lựa chọn cảnh quan lý tưởng: xanh tươi quanh năm, tiếng lá xào xạc trong gió gợi sự thư thái. Một khóm tre trước nhà không chỉ tạo bóng mát mà còn mang đến cảm giác bình yên, nghệ thuật cho không gian sống.
Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, tre còn là lựa chọn cảnh quan lý tưởng: xanh tươi quanh năm, tiếng lá xào xạc trong gió gợi sự thư thái. Một khóm tre trước nhà không chỉ tạo bóng mát mà còn mang đến cảm giác bình yên, nghệ thuật cho không gian sống.
Theo Hải Yến/ Dân việt
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/nguoi-xua-dan-cay-canh-bau-vat-cha-ong-cat-giau-trong-nha-con-chau-nhieu-doi-huong-phuc-thinh-vuong-dai-lau-d1355273.html?fbclid=IwY2xjawMKmd1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFtbFppYUZoOWpNRW9RZHcxAR4VV_U9My5eMiagYPylDrMlaI3ZCtzqAGbXrd6cs2TWvpMY9v0KxKxs5BsSwg_aem_YeUYsh4aF8cwqd1CYC9x_g
#người xưa #cây cảnh #cây âm #cây dương #cây mộc hương #cây tiền du

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT