Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chuyên gia phục hồi bộ gene người từ "bã kẹo cao su" 5.700 tuổi

Kho tri thức

Chuyên gia phục hồi bộ gene người từ "bã kẹo cao su" 5.700 tuổi

Thông qua phân tích "bã kẹo cao su" 5.700 tuổi tìm thấy ở Đan Mạch, các nhà nghiên cứu đã khôi phục bản đồ gene của người nhai nó, giới tính, chế độ ăn uống...

Tâm Anh (theo ATI)
Các nhà khảo cổ học ở Lolland, Đan Mạch, đã khai quật được một "bã kẹo cao su" 5.700 năm tuổi làm từ nhựa hắc ín bạch dương tại di chỉ khảo cổ ở Syltholm. Họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện hiện vật cổ đại này chứa ADN được bảo quản tốt đến mức có thể khôi phục toàn bộ bộ gene của người đã nhai nó. Ảnh: Theis Jensen.
Các nhà khảo cổ học ở Lolland, Đan Mạch, đã khai quật được một "bã kẹo cao su" 5.700 năm tuổi làm từ nhựa hắc ín bạch dương tại di chỉ khảo cổ ở Syltholm. Họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện hiện vật cổ đại này chứa ADN được bảo quản tốt đến mức có thể khôi phục toàn bộ bộ gene của người đã nhai nó. Ảnh: Theis Jensen.
Đồng tác giả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, Hannes Schroeder cho biết: "Những "bã kẹo cao su" làm từ nhựa hắc ín bạch dương khá đặc biệt về khả năng bảo quản ADN. Nó được bảo quản tốt như một số xương sọ đá tốt nhất mà chúng tôi đã phân tích". Ảnh: Tom Björklund.
Đồng tác giả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, Hannes Schroeder cho biết: "Những "bã kẹo cao su" làm từ nhựa hắc ín bạch dương khá đặc biệt về khả năng bảo quản ADN. Nó được bảo quản tốt như một số xương sọ đá tốt nhất mà chúng tôi đã phân tích". Ảnh: Tom Björklund.
Theo các nhà nghiên cứu, hắc ín bạch dương là chất mà người từ thời Đồ đá cũ đã dùng làm keo từ khoảng 760.000 năm trước. Loại hắc ín này được chiết xuất từ việc đun nóng vỏ cây bạch dương. Không biết vào thời điểm nào đó, họ nhận ra có thể nhai hắc ín bạch dương vì các dấu răng còn lại trên đó đã chứng minh điều này. Ảnh: Nature Communications.
Theo các nhà nghiên cứu, hắc ín bạch dương là chất mà người từ thời Đồ đá cũ đã dùng làm keo từ khoảng 760.000 năm trước. Loại hắc ín này được chiết xuất từ việc đun nóng vỏ cây bạch dương. Không biết vào thời điểm nào đó, họ nhận ra có thể nhai hắc ín bạch dương vì các dấu răng còn lại trên đó đã chứng minh điều này. Ảnh: Nature Communications.
Thông qua "bã kẹo cao su" 5.700 tuổi tìm thấy, các chuyên gia đã cung cấp đầy đủ thông tin giúp xác định rõ giới tính của người nhai nó, bao gồm bộ gene, chế độ ăn uống, thậm chí cả những loại vi trùng đã có trong miệng. Ảnh: nature.com.
Thông qua "bã kẹo cao su" 5.700 tuổi tìm thấy, các chuyên gia đã cung cấp đầy đủ thông tin giúp xác định rõ giới tính của người nhai nó, bao gồm bộ gene, chế độ ăn uống, thậm chí cả những loại vi trùng đã có trong miệng. Ảnh: nature.com.
Thông qua "bã kẹo cao su" 5.700 tuổi tìm thấy, các chuyên gia đã cung cấp đầy đủ thông tin giúp xác định rõ giới tính của người nhai nó, bao gồm bộ gene, chế độ ăn uống, thậm chí cả những loại vi trùng đã có trong miệng. Ảnh: nature.com.
Thông qua "bã kẹo cao su" 5.700 tuổi tìm thấy, các chuyên gia đã cung cấp đầy đủ thông tin giúp xác định rõ giới tính của người nhai nó, bao gồm bộ gene, chế độ ăn uống, thậm chí cả những loại vi trùng đã có trong miệng. Ảnh: nature.com.
Nhóm nghiên cứu cho biết đây là lần đầu tiên toàn bộ bản đồ gene của một người cổ đại được khôi phục từ một thứ không phải xương người. Ảnh: nature.com.
Nhóm nghiên cứu cho biết đây là lần đầu tiên toàn bộ bản đồ gene của một người cổ đại được khôi phục từ một thứ không phải xương người. Ảnh: nature.com.
Nghiên cứu cũng chỉ ra cô gái này có kiểu gene gần hơn với những nhóm người săn bắt, hái lượm ở phần lục địa châu Âu hơn là những người sống ở khu vực Scandinavia vào thời điểm đó. Ảnh: nature.com.
Nghiên cứu cũng chỉ ra cô gái này có kiểu gene gần hơn với những nhóm người săn bắt, hái lượm ở phần lục địa châu Âu hơn là những người sống ở khu vực Scandinavia vào thời điểm đó. Ảnh: nature.com.
Các chuyên gia tin rằng, người xưa nhai "kẹo cao su" để làm cho nó mềm dẻo hơn hoặc thậm chí để giảm đau răng vì vỏ cây bạch dương có đặc tính sát trùng. Nhựa của cây bạch dương cũng có thể được dùng để làm sạch răng và giảm cơn đói. Ảnh: Theis Jensen.
Các chuyên gia tin rằng, người xưa nhai "kẹo cao su" để làm cho nó mềm dẻo hơn hoặc thậm chí để giảm đau răng vì vỏ cây bạch dương có đặc tính sát trùng. Nhựa của cây bạch dương cũng có thể được dùng để làm sạch răng và giảm cơn đói. Ảnh: Theis Jensen.
Đặc tính sát trùng và chống nước của "bã kẹo cao su" này đã giúp bảo quản ADN một cách hoàn hảo. Ảnh: Theis Jensen/Tom Björklund.
Đặc tính sát trùng và chống nước của "bã kẹo cao su" này đã giúp bảo quản ADN một cách hoàn hảo. Ảnh: Theis Jensen/Tom Björklund.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo ATI)
#bã kẹo cao su cổ đại #phục hồi gene người cổ đại #kỹ thuật phân tích DNA cổ đại #hắc ín bạch dương

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT