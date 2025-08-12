Hà Nội

Hé lộ bức tranh khảm cá heo La Mã cổ đại nguyên vẹn hiếm có

Việc tìm thấy bức tranh khảm cá heo La Mã cổ đại được bảo quản trong tình trạng tốt, hé lộ góc nhìn mới về văn hóa La Mã vùng núi cao.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khu phức hợp khảo cổ Ovilava nằm trên đỉnh núi cao tại Thalheim gần Wels, Áo. Công trình này rất đồ sộ, quy mô hơn 1.000 mét vuông. Kích thước, đặc điểm và cách trang trí của công trình phức hợp này cho thấy, đây là một khu định cư dành cho giới thượng lưu thời kỳ La Mã cổ đại. Ảnh: @Đại học Salzburg.
Khu phức hợp khảo cổ Ovilava nằm trên đỉnh núi cao tại Thalheim gần Wels, Áo. Công trình này rất đồ sộ, quy mô hơn 1.000 mét vuông. Kích thước, đặc điểm và cách trang trí của công trình phức hợp này cho thấy, đây là một khu định cư dành cho giới thượng lưu thời kỳ La Mã cổ đại. Ảnh: @Đại học Salzburg.
Tại khu vực này, các chuyên gia khảo cổ đến từ trường Đại học Salzburg bất ngờ khai quật được một bức tranh khảm độc đáo, công phu, mô tả các họa tiết hình học kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Salzburg.
Tại khu vực này, các chuyên gia khảo cổ đến từ trường Đại học Salzburg bất ngờ khai quật được một bức tranh khảm độc đáo, công phu, mô tả các họa tiết hình học kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Salzburg.
Đáng chú ý, tại khu định cư La Mã này, nhóm chuyên gia còn khai quật được một bức tranh khảm, khắc họa cặp cá heo cực kỳ độc đáo, ngộ nghĩnh, chúng vẫn còn trong tình trạng tuyệt vời, ước tính có niên đại thuộc thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Salzburg.
Đáng chú ý, tại khu định cư La Mã này, nhóm chuyên gia còn khai quật được một bức tranh khảm, khắc họa cặp cá heo cực kỳ độc đáo, ngộ nghĩnh, chúng vẫn còn trong tình trạng tuyệt vời, ước tính có niên đại thuộc thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Salzburg.
Điểm nhấn chính là bức tranh khảm khắc họa hai chú cá heo đang bơi giữa những con sóng cách điệu. Ảnh: @Đại học Salzburg.
Điểm nhấn chính là bức tranh khảm khắc họa hai chú cá heo đang bơi giữa những con sóng cách điệu. Ảnh: @Đại học Salzburg.
Số phận cuối cùng của những bức tranh khảm hiện đang được thảo luận. Một lựa chọn là nâng chúng lên và trưng bày cố định tại phòng trưng bày khảo cổ học của Bảo tàng Lâu đài Linz. Một lựa chọn khác là trưng bày chúng tại Triển lãm Vườn Quốc gia 2027 ở Wels. Ảnh: @Đại học Salzburg.
Số phận cuối cùng của những bức tranh khảm hiện đang được thảo luận. Một lựa chọn là nâng chúng lên và trưng bày cố định tại phòng trưng bày khảo cổ học của Bảo tàng Lâu đài Linz. Một lựa chọn khác là trưng bày chúng tại Triển lãm Vườn Quốc gia 2027 ở Wels. Ảnh: @Đại học Salzburg.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#tranh khảm #cá heo #La Mã #cổ đại #nghệ thuật

