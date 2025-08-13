Hà Nội

Tìm thấy bùa hộ mệnh chống ung thư cổ đại, chuyên gia sửng sốt

Kho tri thức

Tìm thấy bùa hộ mệnh chống ung thư cổ đại, chuyên gia sửng sốt

Bùa hộ mệnh đặc biệt được phát hiện trong tàn tích thành phố cổ Pisidia Antioch ở Thổ Nhĩ Kỳ, hé lộ phong tục chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe của người xưa.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Pisidia Antioch, ở tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Süleyman Demirel bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa kỳ quái. Ảnh: @Đại học Süleyman Demirel.
Khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Pisidia Antioch, ở tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Süleyman Demirel bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa kỳ quái. Ảnh: @Đại học Süleyman Demirel.
Đó là một viên đá màu đen, có khắc lõm hình con cua, ước tính viên đá này có niên đại từ thời kỳ Hy Lạp hóa (năm 323–30 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Đại học Süleyman Demirel.
Đó là một viên đá màu đen, có khắc lõm hình con cua, ước tính viên đá này có niên đại từ thời kỳ Hy Lạp hóa (năm 323–30 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Đại học Süleyman Demirel.
Dựa trên các tài liệu Hy Lạp cổ xưa để lại, thì viên đá chạm khắc hình cua này được đeo như một lá bùa hộ mệnh chống ung thư. Ảnh: @Đại học Süleyman Demirel.
Dựa trên các tài liệu Hy Lạp cổ xưa để lại, thì viên đá chạm khắc hình cua này được đeo như một lá bùa hộ mệnh chống ung thư. Ảnh: @Đại học Süleyman Demirel.
Giáo sư Mehmet Özhanli thuộc Đại học Süleyman Demirel cho biết, mặt giữa của bùa hộ mệnh khắc hình một con cua được chạm khắc tinh xảo. Hình tượng con cua mang ý nghĩa ẩn dụ mô tả các mạch máu bao quanh khối u ác tính ung thư "như cua có chân xòe ra khắp cơ thể". Ảnh: @Đại học Süleyman Demirel.
Giáo sư Mehmet Özhanli thuộc Đại học Süleyman Demirel cho biết, mặt giữa của bùa hộ mệnh khắc hình một con cua được chạm khắc tinh xảo. Hình tượng con cua mang ý nghĩa ẩn dụ mô tả các mạch máu bao quanh khối u ác tính ung thư "như cua có chân xòe ra khắp cơ thể”. Ảnh: @Đại học Süleyman Demirel.
Xung quanh con cua còn khắc những dòng chữ cầu mong chữa lành bệnh. Có thể nói, đây là một trong những bùa khắc lõm được bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, với hình ảnh và dòng chữ trong tình trạng hoàn hảo, dễ đọc. Ảnh: @Đại học Süleyman Demirel.
Xung quanh con cua còn khắc những dòng chữ cầu mong chữa lành bệnh. Có thể nói, đây là một trong những bùa khắc lõm được bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, với hình ảnh và dòng chữ trong tình trạng hoàn hảo, dễ đọc. Ảnh: @Đại học Süleyman Demirel.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
