Chuyện chưa kể phía sau cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026

Phía sau cuộc thi nhan sắc Miss Galaxy Vietnam 2026 là những câu chuyện rất đời, có cả nước mắt, khát vọng và hành trình khám phá chính mình của các cô gái trẻ.

Những cô gái trẻ của Miss Galaxy Vietnam 2026 - Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026 đã có những ngày đáng nhớ tại Mộc Châu khi không chỉ trải nghiệm cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực vùng cao mà còn cùng nhau vượt qua những thử thách đòi hỏi sự đoàn kết, sẻ chia tại vòng thi truyền hình thực tế. Phía sau một cuộc thi nhan sắc là những câu chuyện rất đời, có cả nước mắt, khát vọng và hành trình khám phá chính mình của các cô gái trẻ.

Các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 trải nghiệm tại Mộc Châu. Ảnh: Tống Quốc Bằng

Cô gái Dao 2K8 và giấc mơ nghẹn ngào tại Miss Galaxy Vietnam 2026

Một trong những khoảnh khắc khiến ê-kíp và khán giả xúc động là hoạt động viết ra những tâm tư, cảm xúc của bản thân thí sinh khi đến với cuộc thi. Mỗi cô gái mang theo một câu chuyện riêng, một hoàn cảnh và một ước mơ. Trong đó, câu chuyện của một thí sinh sinh năm 2008, người dân tộc Dao, đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Cô gái trẻ đến với Miss Galaxy Vietnam 2026 bằng khát vọng được khẳng định bản thân, mong muốn trở thành hình mẫu người phụ nữ năng động của thời đại mới, qua đó truyền cảm hứng để những bạn nữ cùng quê mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong hành trình phấn đấu. Thế nhưng, phía sau ước mơ ấy là một gia đình còn nhiều khó khăn. Khi em bày tỏ mong muốn dự thi, cha mẹ không ủng hộ vì lo không có điều kiện kinh tế để đồng hành cùng con. Không muốn từ bỏ ước mơ, cô gái vẫn quyết tâm bước lên hành trình của riêng mình.

Những ngày sống trong ngôi nhà chung, khi chứng kiến các thí sinh khác được cha mẹ, gia đình quan tâm, động viên, cô gái trẻ không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Thậm chí do không có nhiều bạn bè, ít người ủng hộ nên lượng bình chọn của em cũng không được xôn xao như những thí sinh khác. Nhưng thay vì bỏ cuộc, em chọn cách tự động viên chính mình, nỗ lực từng ngày với mong muốn có thể tiến sâu và chiến thắng trong cuộc thi.

Câu chuyện ấy không chỉ chạm đến cảm xúc của những người có mặt mà còn cho thấy phía sau ánh hào quang của một cuộc thi nhan sắc là những cô gái rất trẻ đang mang theo những ước mơ, nghị lực và cả những câu chuyện chưa từng được kể.

Câu chuyện của thí sinh gây xúc động. Ảnh: Tống Quốc Bằng

ThS Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026 động viên thí sinh. Ảnh: Tống Quốc Bằng

Những lá thư viết cho chính mình đã trở thành một trong những trải nghiệm đặc biệt của vòng truyền hình thực tế tại Miss Galaxy Vietnam 2026. Từ những dòng chữ chân thành, các thí sinh hiểu nhau hơn, biết trân trọng những khác biệt về hoàn cảnh, tính cách và hành trình của mỗi người. Những cô gái vốn là đối thủ trên sân khấu lại dần trở thành những người bạn biết lắng nghe, sẻ chia và nâng đỡ nhau trong ngôi nhà chung.

Đi thi hoa hậu nhưng phải bắt cá, bắt gà...

Không chỉ có những câu chuyện xúc động, hành trình tại Mộc Châu còn đưa các thí sinh đến với hàng loạt trải nghiệm giàu màu sắc văn hóa, du lịch và đời sống. Ở các tập đầu tiên, những người đẹp khám phá cầu kính Bạch Long, trải nghiệm ẩm thực địa phương, hái chè, làm kẹo lạc và đặc biệt tham gia màn trình diễn trang phục dân tộc ngay giữa không gian đồi chè Mộc Châu. Sàn catwalk đặc biệt giữa những đồi chè xanh ngát đã tạo nên một màn trình diễn ấn tượng, nơi vẻ đẹp của những cô gái trẻ hòa quyện với vẻ đẹp của thiên nhiên cao nguyên.

Ở mỗi hoạt động, các thí sinh còn tham gia sáng tạo nội dung và giới thiệu cảnh sắc, đặc sản, sản phẩm du lịch của Mộc Châu trên không gian mạng bằng góc nhìn trẻ trung, hấp dẫn.

Đến các tập tiếp theo, không khí trở nên gần gũi và đời thường hơn khi các cô gái được hòa mình vào những hoạt động sinh hoạt, văn hóa vùng cao. Nhiều cô gái thuộc thế hệ 2K7, 2K8 vốn quen với cuộc sống hiện đại ở thành phố đã có những trải nghiệm không dễ dàng như cho dê ăn, bắt gà, bắt lợn, bắt cá...

Các thí sinh đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh: Tống Quốc Bằng

Ảnh: Tống Quốc Bằng

Có những thí sinh lần đầu tiên trong đời thử sức với những công việc tưởng như rất bình dị ấy. Ban đầu còn bỡ ngỡ, vụng về, nhưng với sự cổ vũ của đồng đội, các cô gái nhanh chóng nhập cuộc, cùng nhau hoàn thành thử thách. Tiếng cười, sự tinh nghịch và tinh thần nhiệt tình đã tạo nên những khoảnh khắc tự nhiên, đồng thời cho thấy khả năng phối hợp, tinh thần đồng đội và sự sẻ chia giữa các thí sinh.

Xúc động hành trình về nguồn

Một điểm nhấn khác của vòng truyền hình thực tế Miss Galaxy 2026 là hoạt động về nguồn, được ban tổ chức xây dựng trong thời gian các thí sinh sinh hoạt tại ngôi nhà chung. Trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các thí sinh cùng diện áo dài trắng đến dâng hương tại Chùa Vặt Hồng và Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến.

Theo ThS Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026, việc đưa các thí sinh đến những địa chỉ lịch sử không chỉ nhằm tạo nên một trải nghiệm ý nghĩa trong hành trình cuộc thi mà còn là cách để thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, hun đúc lòng biết ơn, tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Trưởng BTC Đàm Hương Thủy cùng các thí sinh dâng hương tại Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến. Ảnh: Tống Quốc Bằng

Ảnh: Tống Quốc Bằng

Các thí sinh cùng diện áo dài trắng khi tham gia các hoạt động. Ảnh: Tống Quốc Bằng

Dâng hương tại Chùa Vặt Hồng. Ảnh: Tống Quốc Bằng

“Ở bất kỳ thời đại nào, vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam với “công - ngôn - dung - hạnh”, sự dịu dàng và lòng bao dung vẫn luôn là những giá trị đáng trân trọng. Tuy nhiên, trong thời đại số, những giá trị ấy cần được bổ sung bằng tri thức, tư duy toàn cầu, bản lĩnh đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ. Người phụ nữ hiện đại không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn cần có năng lực tạo ra giá trị cho cộng đồng và góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới. Vì vậy chúng tôi tìm kiếm và tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới ở Miss Galaxy Vietnam 2026”, Trưởng BTC Đàm Hương Thủy cho biết thêm.

Sau vòng truyền hình thực tế, các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 sẽ bước vào quá trình đào tạo, huấn luyện để hoàn thiện kỹ năng và chuẩn bị cho vòng chung kết. Đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 dự kiến diễn ra vào 20h ngày 5/9/2026 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 dự kiến diễn ra vào 20h ngày 5/9. Ảnh: Tống Quốc Bằng

Hội đồng Ban giám khảo cuộc thi là những gương mặt uy tín trên nhiều lĩnh vực. Đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo là NSND Lan Hương. NSND Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp văn hóa Việt Nam là Phó Ban giám khảo. Thành viên Ban giám khảo gồm: Nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ hữu nghị vì hòa bình Saleem Hammad, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh.