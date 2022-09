Check in Nhà thờ Song Vĩnh Vũng Tàu: Địa điểm lý tưởng để chụp ảnh, đẹp không khác trời Âu

Nếu ở Hà Nội có Nhà thờ Lớn, ở Sài Gòn có Nhà thờ Đức Bà thì ở Vũng Tàu có Nhà thờ Song Vĩnh, được coi là địa điểm check in lý tưởng của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Dương Phi Để đến với địa điểm check in Vũng Tàu đang được yêu thích này, du khách đi qua đoạn quốc lộ QL51, Tân Thành, Giáo Xứ Song Vĩnh hiện lên nổi bật với diện tích rộng lớn và quy mô đồ sộ của công trình. Ảnh: Dương Phi Sở hữu kiến trúc độc đáo nên dù chưa đi vào hoạt động hàng ngày nhưng Nhà thờ Song Vĩnh vẫn được nhiều du khách ghé thăm. Ảnh: Dương Phi Dù chưa được vào bên trong tham quan nhưng bạn cũng đừng nên lo lắng vì vốn dĩ bên ngoài nhà thờ đã là 1 background sống ảo "chất như nước cất". Ảnh: Dương Phi Bức tường màu trắng cùng thiết kế cổ kính bên ngoài nhà thờ Song Vĩnh là địa điểm mà không ít bạn trẻ đến check in, sống ảo đăng tải lên MXH. Ảnh: Dương Phi Theo nhiều người đánh giá, vẻ bề ngoài của nhà thờ Song Vĩnh đẹp không khác gì trời Âu. Ảnh: ____midy Chỉ cần biết lựa chọn trang phục và canh góc chuẩn là có luôn bức ảnh đẹp như trên phim. Ảnh: joseph_192 Dù còn mới mẻ nhưng không khó để bắt gặp những bức ảnh check in nhà thờ Song Vĩnh đầy độc đáo của các du khách từng có dịp ghé thăm nơi đây. Ảnh: Đặng Nguyễn Hồng Ngọc Lướt nhẹ trên các group địa phương ở Bà Rịa, Vũng Tàu, bạn sẽ thấy rất nhiều những tấm ảnh “so deep” được chụp tại nhà thờ Song Vĩnh. Ảnh: Trần Bảo Đây cũng là địa điểm “tài trợ” cho rất nhiều bộ ảnh cưới đẹp xuất sắc của các cặp đôi. Ảnh: Di Nhà thờ nhanh chóng nằm trong danh sách địa điểm check in Vũng Tàu của nhiều bạn trẻ thời gian gần đây. Ảnh: Huỳnh Phi Hùng Nếu có dịp đến Vũng Tàu, đừng quên ghé qua nhà thờ Song Vĩnh để lưu lại vài bức ảnh đẹp đúng chuẩn trời Âu. Ảnh: Phạm Hồng Thủy

