Ông Lê Minh Trí được bầu làm Chánh án TAND tối cao

Chiều 26/8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống điện tử.



Quốc hội đã thông qua việc phê chuẩn, bổ nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với ông Lê Minh Trí . Kết quả 100% số phiếu tán thành, với 438 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,06% tổng số đại biểu), trong đó có 438 đại biểu tán thành (bằng 91,06% tổng số đại biểu).

Ông Lê Minh Trí, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (Ảnh: BVPL)

Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, tân Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chánh án TAND Tối cao tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", ông Lê Minh Trí tuyên thệ.

Trước đó, Quốc hội cũng đã bỏ phiếu, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND tối cao đối với ông Lê Minh Trí.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê ở huyện Củ Chi, TPHCM. Ông có trình độ Cử nhân An ninh nhân dân và Cử nhân Luật. Ông Trí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII (từ 8/2024) và đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Lê Minh Trí tốt nghiệp Trường đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), sau đó làm việc tại Công an TP HCM giữ chức Phó Đội trưởng, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TPHCM, rồi làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Năm 1992, ông Trí là cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TPHCM. Sau đó, ông lần lượt kinh qua nhiều vị trí công tác tại địa phương như: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TPHCM; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, sau đó trở thành Phó Chủ tịch TPHCM.

Từ năm 2013, ông Lê Minh Trí được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Từ tháng 4/2016 tới nay, ông được bầu làm Viện trưởng VKSND tối cao. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIII, tiếp tục được bầu làm Viện trưởng Viện KSND tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII hôm 16/8 vừa qua, Trung ương Đảng quyết định bầu bổ sung ông Lê Minh Trí vào Ban Bí thư.