Chinh phục Phu Sa Phìn vượt rừng rêu, đón biển mây nơi đại ngàn Tây Bắc

Du lịch

Chinh phục Phu Sa Phìn vượt rừng rêu, đón biển mây nơi đại ngàn Tây Bắc

Ẩn mình trong dãy Tà Xùa hùng vĩ, Phu Sa Phìn là điểm trekking mới thu hút du khách bởi khung cảnh rừng nguyên sinh rêu phong và biển mây trắng bồng bềnh.

Ẩn mình trong dãy Tà Xùa hùng vĩ, đỉnh Phu Sa Phìn (xã Xím Vàng, Sơn La) cao 2.868 m so với mực nước biển được ví như “nóc nhà” của Tà Xùa. Ảnh Nguyễn Văn Thắng
Với khung cảnh rừng nguyên sinh bạt ngàn, thảm rêu phủ xanh cổ thụ và biển mây trắng xóa, nơi đây đang trở thành điểm trekking mới đầy sức hút đối với du khách yêu thiên nhiên và ưa mạo hiểm. Ảnh Nguyễn Văn Thắng
Du khách có thể lựa chọn hai hướng chính để bắt đầu hành trình: khởi đầu từ chân núi thuộc xã Xím Vàng hoặc từ bản Hang Chú. Cung đường dài khoảng 22 km cả đi lẫn về, chủ yếu là đường mòn xuyên rừng, có độ dốc vừa phải, phù hợp với cả những người mới tập trekking. Ảnh Nguyễn Văn Thắng
Dẫn đường cho các đoàn leo núi thường là những porter người Mông am hiểu địa hình, dày dạn kinh nghiệm và gắn bó nhiều năm với du lịch địa phương. Họ không chỉ hỗ trợ hành lý, chuẩn bị bữa ăn dọc đường mà còn là người kể chuyện về núi rừng Tây Bắc, giúp du khách hiểu thêm về vùng đất này. Ảnh Nguyễn Văn Thắng
Càng đi sâu vào rừng, không gian càng trở nên huyền bí. Những tán cây cổ thụ đan xen tầng tầng lớp lớp, thân cây phủ đầy rêu xanh, tạo nên khung cảnh như trong truyện cổ tích. Ảnh Nguyễn Văn Thắng
Nhiều đoạn rừng rêu nguyên sinh trải dài, thảm rêu mềm mượt bao phủ từ gốc đến ngọn, rễ cây ngoằn ngoèo, uốn lượn quanh lối đi, mang đến cảm giác vừa kỳ bí vừa quyến rũ. Ảnh Nguyễn Văn Thắng
Từ độ cao khoảng 2.000 m trở lên, du khách có thể bắt gặp rừng đỗ quyên cổ thụ nở rộ vào mùa xuân, xen lẫn những cây sa mu, sơn tra, dẻ rừng hàng trăm năm tuổi. Ảnh Nguyễn Văn Thắng
Thời điểm từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau được xem là lý tưởng nhất để chinh phục Phu Sa Phìn. Đây là mùa “săn mây” và cũng là thời khắc rừng hoa đỗ quyên bung nở rực rỡ, khiến hành trình trở nên sống động và lãng mạn hơn. Ảnh Nguyễn Văn Thắng
Theo các công ty lữ hành chuyên tổ chức tour trekking trung bình mỗi tháng có khoảng 2 tour chinh phục đỉnh Phu Sa Phìn, thu hút 35–40 du khách tham gia. Với địa hình an toàn, cảnh quan thay đổi liên tục, Phu Sa Phìn được đánh giá là một trong những cung đường leo núi đẹp và thú vị nhất vùng Tây Bắc hiện nay. Ảnh Nguyễn Văn Thắng
Không chỉ hấp dẫn bởi thử thách thể lực, hành trình còn là cơ hội để du khách hòa mình vào thiên nhiên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp mây trời trên đỉnh cao. Vào sáng sớm, biển mây bồng bềnh phủ trắng cả thung lũng, mặt trời ló rạng nhuộm hồng rừng núi – khoảnh khắc khiến mọi mệt mỏi sau quãng đường dài đều tan biến. Ảnh Nguyễn Văn Thắng
Đỉnh Phu Sa Phìn hiện vẫn giữ được vẻ nguyên sơ hiếm có, chưa bị thương mại hóa, là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm lại cảm giác hoang dã giữa rừng già. Giữa bạt ngàn mây trắng, những cánh rừng rêu phong và không khí trong lành, hành trình chinh phục “nóc nhà Tà Xùa” trở thành trải nghiệm khó quên, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch mạo hiểm của vùng cao Tây Bắc. Ảnh Nguyễn Văn Thắng
Vân Giang (Tổng hợp)
