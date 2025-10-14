Hà Nội

Một ngày trekking thác 5 tầng Núi Chúa chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn

Du lịch

Một ngày trekking thác 5 tầng Núi Chúa chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn

Nằm sâu giữa Vườn quốc gia Núi Chúa, thác 5 tầng là điểm hẹn cho du khách yêu thiên nhiên, nơi mỗi bước chân đều chạm đến vẻ đẹp tinh khôi của đại ngàn.

Vân Giang (Tổng hợp)
Dòng suối khởi nguồn từ chân đỉnh Núi Ông, len lỏi qua rừng nguyên sinh rồi đổ xuống thành năm tầng thác liên tiếp, cao khoảng 50m. Mỗi tầng thác lại mang một dáng vẻ riêng: khi dữ dội tung bọt trắng xóa, lúc dịu dàng chảy êm qua những ghềnh đá phủ rêu xanh. Ảnh Phong Ba
Đứng dưới chân thác, du khách sẽ cảm nhận được hơi nước mát lạnh lan tỏa trong không gian, xua tan cái nóng khô của vùng đất đầy nắng. Ảnh Phong Ba
Để đến được đây, du khách có thể chọn trekking xuyên rừng khoảng 5km hoặc đi xe máy qua 3,5km đầu rồi tiếp tục men theo lối mòn. Ảnh Phong Ba
Hành trình băng rừng tuy vất vả nhưng bù lại, cảnh quan hai bên đường là rừng khô hạn đặc trưng của Núi Chúa vùng đất được mệnh danh là “tiểu sa mạc” của Việt Nam. Ảnh Phong Ba
Khi đến thác, phần thưởng xứng đáng cho chặng đường dài là làn nước trong vắt, mát lạnh đến tê người. Ảnh Phong Ba
Nhiều du khách chọn ngâm mình dưới hồ, tận hưởng cảm giác sảng khoái giữa núi rừng. Bên cạnh đó, trải nghiệm câu cá suối, picnic bên bờ thác hay check-in giữa khung cảnh kỳ vĩ cũng mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ảnh Phong Ba
Thác 5 tầng không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hùng vĩ mà còn là “phòng thí nghiệm tự nhiên” của hệ sinh thái rừng bán khô hạn hiếm có. Ảnh Phong Ba
Trên đường đi, du khách có thể bắt gặp vô số loài chim, bướm, thậm chí là động vật quý hiếm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa – nơi hội tụ giá trị đa dạng sinh học đặc biệt. Ảnh Phong Ba
Để chuyến đi an toàn và trọn vẹn, du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng: mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ, giày leo núi có độ bám tốt, túi chống nước cho thiết bị điện tử và một bộ sơ cứu y tế nhỏ. Ảnh Phong Ba
Hành trình nên thực hiện theo nhóm hoặc có người dẫn đường địa phương. Quan trọng nhất, hãy giữ gìn môi trường “chỉ để lại dấu chân, không để lại rác”, để thác 5 tầng mãi giữ được vẻ nguyên sơ, trong lành giữa đại ngàn Núi Chúa. Ảnh Phong Ba
#Khám phá thác 5 tầng Núi Chúa #Du lịch sinh thái và thiên nhiên nguyên sơ #Trải nghiệm trekking rừng núi #Hệ sinh thái đặc trưng vùng núi Chúa #Hoạt động dã ngoại và câu cá suối #Bảo vệ môi trường và du lịch bền vững

