Thế giới

Chính phủ Mỹ đóng cửa bước sang ngày 40, hơn 2.000 chuyến bay bị hủy

Khi tình trạng đóng cửa Chính phủ liên bang Mỹ bước sang ngày thứ 40 hôm 9/11, hơn 10.000 chuyến bay trên khắp nước này đã bị hoãn, hủy.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã đưa tin, theo trang web theo dõi dữ liệu chuyến bay FlightAware, khi tình trạng đóng cửa Chính phủ liên bang Mỹ bước sang ngày thứ 40 hôm 9/11, hơn 2.000 chuyến bay đã bị hủy và hơn 8.000 chuyến bay bị hoãn trên toàn nước Mỹ.

Kể từ khi chính sách cắt giảm chuyến bay bắt buộc của Cục Hàng không Liên bang (FAA) có hiệu lực vào ngày 7/11, số lượng chuyến bay bị hủy đã tăng vọt từ 202 chuyến vào ngày 6/11 lên 1.025 chuyến vào 7/11 và lên tới 1.566 chuyến vào 8/11.

my.png
Hơn 10.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ đã bị hoãn, hủy hôm 9/11 khi tình trạng đóng cửa Chính phủ bước sang ngày thứ 40. Ảnh: APA.

Số lượng nhân viên kiểm soát không lưu nghỉ phép tăng lên kể từ khi tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ bắt đầu vào ngày 1/10, buộc nhiều người khác phải làm thêm giờ.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ và FAA gần đây công bố cắt giảm 10% công suất tại 40 sân bay lớn trên khắp cả nước, bắt đầu từ ngày 7/11, nhằm mục đích giảm bớt áp lực về nhân sự và giảm thiểu rủi ro an toàn không phận.

"Tình hình sẽ chỉ càng tệ hơn. Lượng khách du lịch sẽ giảm nhiều", Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy ngày 9/11 cho biết.

Cùng ngày, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett nói với CBS rằng: "Nếu mọi người không đi du lịch trong dịp Lễ Tạ ơn, chúng ta thực sự có thể sẽ phải chứng kiến sự tăng trưởng âm trong quý IV".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàng không Mỹ chao đảo khi Chính phủ đóng cửa

Nguồn video: VTV
