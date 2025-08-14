Hà Nội

Chính phủ Anh kêu gọi xóa email cũ để… tiết kiệm nước

Số hóa

Chính phủ Anh kêu gọi xóa email cũ để… tiết kiệm nước

Trước đợt hạn hán tồi tệ nhất gần 50 năm, Chính phủ Anh kêu gọi người dân xóa email và ảnh cũ để giảm lượng nước tiêu thụ của trung tâm dữ liệu.

Thiên Trang (TH)
Anh đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, với nhiều khu vực tuyên bố khan hiếm nước.
Chính phủ đề xuất người dân xóa email và ảnh cũ trên đám mây để giảm áp lực lên hệ thống cấp nước.
Nguyên nhân là trung tâm dữ liệu cần lượng nước lớn để làm mát thiết bị lưu trữ.
Ngoài ra, người dân được khuyến khích sửa vòi rò rỉ, tắm nhanh và dùng nước mưa tưới cây.
Một số chuyên gia cho rằng tác động của việc xóa dữ liệu là rất nhỏ.
Thậm chí, việc xử lý và xóa dữ liệu đôi khi tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.
Một trung tâm dữ liệu lớn có thể tiêu thụ hàng chục triệu lít nước mỗi ngày.
Dù còn tranh cãi, lời kêu gọi này vẫn giúp nâng cao ý thức tiết kiệm nước trong cộng đồng.
