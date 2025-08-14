Hà Nội

Trải nghiệm cực đã với Earfun Clip thiết kế kẹp tai độc đáo

Số hóa

Earfun Clip vừa ra mắt với thiết kế open-ear không nhét vào tai, mang đến trải nghiệm nghe nhạc thoải mái, cá nhân hoá và an toàn cho người dùng trẻ năng động.

Thiên Trang (TH)
Earfun Clip sở hữu thiết kế open-ear dạng kẹp tai giúp người dùng nghe nhạc mà không cần nhét vào ống tai. (Ảnh: Major HiFi)
Tai nghe hỗ trợ chuẩn Bluetooth 6.0 mới nhất, đảm bảo kết nối ổn định và chuyển đổi mượt mà giữa hai thiết bị.(Ảnh: Major HiFi)
Chất âm sống động với codec LDAC chuẩn Hi-Res Audio tái tạo âm thanh chi tiết và rõ ràng.(Ảnh: Major HiFi)
Người dùng có thể đeo suốt cả ngày mà không lo đau tai hay bí bách, phù hợp khi vận động hoặc đi đường.(Ảnh: Major HiFi)
Thời lượng pin lên đến 40 giờ, hỗ trợ sử dụng lâu dài mà không cần sạc thường xuyên. (Ảnh: Major HiFi)
Ứng dụng Earfun App cho phép cá nhân hoá EQ, tinh chỉnh âm thanh theo sở thích cá nhân.(Ảnh: GearUp.hu)
Sản phẩm nằm trong chiến dịch "Bật Mood Chill" hướng đến GenZ yêu thích công nghệ gắn liền với cảm xúc.(Ảnh: GearUp.hu)
Earfun Clip hiện được phân phối chính hãng tại Việt Nam qua các hệ thống lớn và sàn thương mại điện tử.(Ảnh: GearUp.hu)
#Earfun Clip #tai nghe open-ear #Bluetooth 6.0 #âm thanh Hi-Res #Tai nghe cho giới trẻ #pin 40h

