Game mới của Wargaming “rút ống thở” chỉ sau vài tháng

Số hóa

Game mới của Wargaming “rút ống thở” chỉ sau vài tháng

Ra mắt tháng 4/2025, Steel Hunters sắp đóng cửa vào tháng 10 vì lượng người chơi giảm mạnh và đánh giá tiêu cực trên Steam.

Thiên Trang (TH)
Tựa game ra mắt ngày 2/4/2025 từng được kỳ vọng tạo đột phá nhờ mô hình miễn phí và không giao dịch vi mô.
Bối cảnh xoay quanh các trận chiến cơ giới tranh giành tài nguyên ngoài hành tinh mang tên Starfall.
Tuy nhiên, lượng người chơi giảm từ hơn 4.400 khi ra mắt xuống dưới 100 trong 24 giờ gần nhất.
Đánh giá tích cực trên Steam chỉ đạt 57%, báo hiệu thất bại khó cứu vãn.
Wargaming mở khóa toàn bộ nhân vật, bổ sung chế độ Custom Game để cộng đồng tận hưởng giai đoạn cuối.
Một giải đấu chia tay sẽ được tổ chức như lời tri ân dành cho người hâm mộ.
Người chơi vẫn có thể tải Steel Hunters miễn phí trên Steam cho tới ngày đóng cửa.
Thiên Trang (TH)
#Steel Hunters #Wargaming #game thất bại #đóng cửa game #Starfall #game miễn phí

