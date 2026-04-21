Loài chim mặc 'áo choàng hoàng gia' đẹp nhất rừng núi châu Á

Giữa những khu rừng núi mờ sương châu Á, một loài chim mang vẻ đẹp lộng lẫy như bước ra từ tranh cổ phương Đông.

T.B (tổng hợp)

Trĩ quý phi, tên khoa học Chrysolophus amherstiae, là một trong những loài chim thuộc họ Trĩ (Phasianidae) gây ấn tượng mạnh bởi bộ lông rực rỡ và cấu trúc trang trí gần như “siêu thực”. Con trống đặc biệt nổi bật với phần đầu phủ lông xanh ánh kim, cổ quấn “vòng áo choàng” đen trắng như một chiếc cổ áo cầu kỳ, trong khi thân mang sắc đỏ, xanh, vàng đan xen đầy tương phản. Đuôi dài, thanh mảnh với hoa văn phức tạp càng làm tăng vẻ kiêu sa, khiến nó được ví như “quý phi” trong thế giới chim chóc.

Ảnh: faunadanflora.

Loài chim này có nguồn gốc từ các vùng rừng núi thuộc Trung Quốc, Myanmar và một phần India, nơi địa hình hiểm trở và thảm thực vật dày đặc tạo nên môi trường sống lý tưởng. Chúng thường sinh sống ở độ cao từ 1.000 đến 3.000 mét, ưa những khu rừng thưa xen lẫn bụi rậm, nơi có thể dễ dàng ẩn mình khỏi kẻ săn mồi.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một điểm thú vị là vẻ đẹp lộng lẫy này chủ yếu thuộc về con trống, trong khi con mái lại có màu nâu xám giản dị, giúp chúng ngụy trang tốt hơn khi ấp trứng. Trong mùa sinh sản, con trống sẽ trình diễn một “vũ điệu tán tỉnh” độc đáo, xòe rộng chiếc “áo choàng” quanh cổ, nghiêng người và rung nhẹ bộ lông để phô diễn màu sắc rực rỡ dưới ánh sáng. Đây là một trong những màn trình diễn thị giác ấn tượng nhất trong thế giới chim, vừa mang tính cạnh tranh vừa thể hiện sức khỏe và gen tốt.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Dù nổi bật như vậy, trĩ quý phi lại có lối sống khá kín đáo. Chúng dành phần lớn thời gian kiếm ăn dưới mặt đất, với chế độ ăn gồm hạt, quả rừng, lá non và côn trùng nhỏ. Khi bị đe dọa, chúng có thể bay nhanh lên các cành cây thấp để tránh nguy hiểm, nhưng thường ưu tiên di chuyển bằng cách chạy nhanh trên mặt đất.

Ngày nay, Chrysolophus amherstiae không chỉ tồn tại trong tự nhiên mà còn được nuôi phổ biến trong các khu bảo tồn và vườn thú nhờ vẻ đẹp độc đáo. Tuy nhiên, sự suy giảm môi trường sống vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn đối với quần thể hoang dã.

Loài cá giả rắn độc khiến kẻ săn mồi 'chết khiếp'

Giữa những rạn san hô đầy màu sắc, có một sinh vật trông như rắn biển cực độc nhưng thực chất lại là một “kẻ giả mạo” bậc thầy.

Cá nhệch khoang (Myrichthys colubrinus), còn được gọi là “lươn rắn khoang”, là một trong những ví dụ ấn tượng nhất của hiện tượng bắt chước trong tự nhiên. Thuộc họ cá chình rắn, loài này phân bố rộng rãi ở các vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt quanh các rạn san hô và vùng đáy cát nông. Điều khiến nó trở nên nổi bật không phải kích thước hay sức mạnh, mà là vẻ ngoài đánh lừa gần như hoàn hảo.

Ngắm sinh vật trông như cái quạt khổng lồ rực rỡ dưới đáy biển

Dưới làn nước trong xanh vùng Caribe, có một sinh vật xòe rộng như chiếc quạt khổng lồ, uyển chuyển theo từng dòng hải lưu.

Quạt biển (Gorgonia ventalina) là một loài san hô mềm đặc trưng của vùng Caribbean. Khác với những rạn san hô cứng có cấu trúc khối, loài này phát triển thành những tấm lưới mỏng, rộng như cánh quạt, có thể cao tới hơn một mét. Khi dòng nước chảy qua, toàn bộ “chiếc quạt” rung động nhẹ nhàng, tạo nên một cảnh tượng vừa thanh thoát vừa sống động, như một sinh vật đang “thở” cùng đại dương.

Cận cảnh sinh vật khổng lồ được ví như 'chiếc chum sống' của đại dương

Ẩn mình dưới làn nước nhiệt đới, hải miên chum hiện lên như một thực thể khổng lồ bí ẩn và kỳ vĩ.

Hải miên chum (Xestospongia testudinaria) là một trong những loài bọt biển lớn nhất thế giới, thường được ví như “chiếc chum sống” của đại dương. Chúng phân bố chủ yếu ở các rạn san hô thuộc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đặc biệt phổ biến quanh Indonesia, Philippines và vùng biển nhiệt đới Đông Nam Á. Với hình dáng miệng rộng như một cái phễu khổng lồ, loài sinh vật này không chỉ gây ấn tượng về kích thước mà còn đóng vai trò sinh thái vô cùng quan trọng.

