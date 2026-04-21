Loài chim mặc 'áo choàng hoàng gia' đẹp nhất rừng núi châu Á

Giữa những khu rừng núi mờ sương châu Á, một loài chim mang vẻ đẹp lộng lẫy như bước ra từ tranh cổ phương Đông.

Trĩ quý phi, tên khoa học Chrysolophus amherstiae, là một trong những loài chim thuộc họ Trĩ (Phasianidae) gây ấn tượng mạnh bởi bộ lông rực rỡ và cấu trúc trang trí gần như “siêu thực”. Con trống đặc biệt nổi bật với phần đầu phủ lông xanh ánh kim, cổ quấn “vòng áo choàng” đen trắng như một chiếc cổ áo cầu kỳ, trong khi thân mang sắc đỏ, xanh, vàng đan xen đầy tương phản. Đuôi dài, thanh mảnh với hoa văn phức tạp càng làm tăng vẻ kiêu sa, khiến nó được ví như “quý phi” trong thế giới chim chóc.

Loài chim này có nguồn gốc từ các vùng rừng núi thuộc Trung Quốc, Myanmar và một phần India, nơi địa hình hiểm trở và thảm thực vật dày đặc tạo nên môi trường sống lý tưởng. Chúng thường sinh sống ở độ cao từ 1.000 đến 3.000 mét, ưa những khu rừng thưa xen lẫn bụi rậm, nơi có thể dễ dàng ẩn mình khỏi kẻ săn mồi.

Một điểm thú vị là vẻ đẹp lộng lẫy này chủ yếu thuộc về con trống, trong khi con mái lại có màu nâu xám giản dị, giúp chúng ngụy trang tốt hơn khi ấp trứng. Trong mùa sinh sản, con trống sẽ trình diễn một “vũ điệu tán tỉnh” độc đáo, xòe rộng chiếc “áo choàng” quanh cổ, nghiêng người và rung nhẹ bộ lông để phô diễn màu sắc rực rỡ dưới ánh sáng. Đây là một trong những màn trình diễn thị giác ấn tượng nhất trong thế giới chim, vừa mang tính cạnh tranh vừa thể hiện sức khỏe và gen tốt.

Dù nổi bật như vậy, trĩ quý phi lại có lối sống khá kín đáo. Chúng dành phần lớn thời gian kiếm ăn dưới mặt đất, với chế độ ăn gồm hạt, quả rừng, lá non và côn trùng nhỏ. Khi bị đe dọa, chúng có thể bay nhanh lên các cành cây thấp để tránh nguy hiểm, nhưng thường ưu tiên di chuyển bằng cách chạy nhanh trên mặt đất.

Ngày nay, Chrysolophus amherstiae không chỉ tồn tại trong tự nhiên mà còn được nuôi phổ biến trong các khu bảo tồn và vườn thú nhờ vẻ đẹp độc đáo. Tuy nhiên, sự suy giảm môi trường sống vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn đối với quần thể hoang dã.