Hàng trăm con chim xuất hiện tại Hà Tĩnh: Loài quý hiếm trong Sách đỏ

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn, đàn chim với hàng trăm con xuất hiện tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh là cò nhạn - loài quý hiếm trong Sách đỏ.

Tâm Anh (TH)

Mới đây, ông Đào Đức Giang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn xác nhận, đàn chim với số lượng lên tới hàng trăm con xuất hiện tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh trong những ngày qua là loài cò nhạn, còn gọi cò ốc.

Sự xuất hiện của đàn cò nhạn trong những ngày qua đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Những con cò nhạn thường bay đến các ruộng lúa bỏ hoang ở Khu Bắp vào sáng sớm và chiều muộn để kiếm ăn theo đàn, săn các loài ốc bươu vàng, côn trùng, sau vài tiếng lại bay đi.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn, sự xuất hiện của đàn cò nhạn với số lượng lớn lên tới hàng trăm con cho thấy môi trường sinh thái địa phương đang phù hợp cho các loài chim hoang dã sinh sống.

Chính quyền phường Sông Trí phối hợp lực lượng kiểm lâm theo dõi, khuyến cáo người dân không xua đuổi, hạn chế tác động nhằm bảo vệ đàn cò nhạn và môi trường sinh thái.

Đàn cò nhạn lên tới hàng trăm con xuất hiện ở tại phường Sông Trí để kiếm ăn. Ảnh: Tiền phong.

Cò nhạn có tên khoa học Anastomus oscitans. Loài này thuộc danh mục quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam. Chúng sở hữu bộ lông màu xám trắng, đôi cánh đen bóng, đuôi có ánh lục, mỏ xám, chân hồng, vàng nhạt và thường di chuyển theo đàn lớn.

Môi trường sống chủ yếu của cò nhạn là các vùng ngập nước, bãi triều ven sông hoặc ven biển. Đây là những nơi có nguồn thức ăn dồi dào là các loại ốc, cua, ếch và côn trùng cho cò nhạn.

Tại Việt Nam, cò nhạn phân bố nhiều ở khu vực Tây Nam Bộ, ngoài ra xuất hiện tại một số địa phương khác khi điều kiện sinh cảnh phù hợp. Khi trưởng thành, mỗi cá thể có thể đạt sải cánh từ 0,6 - 1m, nặng 1 - 1,5 kg.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#đàn cò nhạn #cò ốc #Hà Tĩnh #Sách đỏ

Đàn cò rợp bóng sông Hàn, tín hiệu vui hay lời 'kêu cứu' từ thiên nhiên?

Hàng trăm con cò trắng đổ về bãi bồi sông Hàn tạo nên khung cảnh kỳ thú, gây chú ý. Tuy nhiên, PGS.TS Lê Xuân Cảnh cho biết, cần theo dõi, đánh giá thận trọng.

Hàng trăm con cò bay rợp ở trung tâm thành phố, khung cảnh thiên nhiên kỳ thú

Những ngày qua, hình ảnh hàng trăm con cò trắng liên tục bay về rồi đáp xuống các doi đất giữa sông Hàn, Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm của người dân, nhiếp ảnh gia cũng như giới chuyên gia.

Loài cò khổng lồ với chiếc cổ kỳ lạ khiến ai cũng chú ý

Giữa những vùng đầm lầy và savan ngập nước Nam Mỹ, cò cổ cong hiện diện với dáng vẻ uy nghi và những tập tính đầy ấn tượng.

Loài cò lớn nhất châu Mỹ. Cò cổ cong (Jabiru mycteria) là loài cò lớn nhất ở châu Mỹ, có chiều cao lên tới hơn 1,5 mét và sải cánh rộng gần 3 mét. Ảnh: flickr.com.
Chiếc cổ “đặc trưng khó nhầm”. Phần cổ trụi lông màu đen với dải đỏ nổi bật ở gốc cổ giúp loài này dễ dàng được nhận diện từ xa giữa vùng đất ngập nước. Ảnh: Flickr.
Hóa thạch 96 triệu tuổi hé lộ loài khủng long y hệt 'con cò khổng lồ'

Các nhà khoa học đã xác định được một loài khủng long mới nhờ hóa thạch khoảng 95 triệu tuổi. Loài này được mô tả giống như “một con cò khổng lồ”.

Tại một khu vực hẻo lánh và khô cằn thuộc sa mạc Sahara (Niger), các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch của một loài Spinosaurus mới. Đây là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng được biết đến và được đặt tên là Spinosaurus mirabilis. Ảnh: Artwork by Dani Navarro.
Trong đó, Spinosaurus có nghĩa là “thằn lằn gai”, mirabilis mang nghĩa “đáng kinh ngạc”, ám chỉ chiếc mào đặc biệt của nó. Ảnh: Paul Sereno.
