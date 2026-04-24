Hàng trăm con chim xuất hiện tại Hà Tĩnh: Loài quý hiếm trong Sách đỏ

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn, đàn chim với hàng trăm con xuất hiện tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh là cò nhạn - loài quý hiếm trong Sách đỏ.

Mới đây, ông Đào Đức Giang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn xác nhận, đàn chim với số lượng lên tới hàng trăm con xuất hiện tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh trong những ngày qua là loài cò nhạn, còn gọi cò ốc.

Sự xuất hiện của đàn cò nhạn trong những ngày qua đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Những con cò nhạn thường bay đến các ruộng lúa bỏ hoang ở Khu Bắp vào sáng sớm và chiều muộn để kiếm ăn theo đàn, săn các loài ốc bươu vàng, côn trùng, sau vài tiếng lại bay đi.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn, sự xuất hiện của đàn cò nhạn với số lượng lớn lên tới hàng trăm con cho thấy môi trường sinh thái địa phương đang phù hợp cho các loài chim hoang dã sinh sống.

Chính quyền phường Sông Trí phối hợp lực lượng kiểm lâm theo dõi, khuyến cáo người dân không xua đuổi, hạn chế tác động nhằm bảo vệ đàn cò nhạn và môi trường sinh thái.

Đàn cò nhạn lên tới hàng trăm con xuất hiện ở tại phường Sông Trí để kiếm ăn. Ảnh: Tiền phong.

Cò nhạn có tên khoa học Anastomus oscitans. Loài này thuộc danh mục quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam. Chúng sở hữu bộ lông màu xám trắng, đôi cánh đen bóng, đuôi có ánh lục, mỏ xám, chân hồng, vàng nhạt và thường di chuyển theo đàn lớn.

Môi trường sống chủ yếu của cò nhạn là các vùng ngập nước, bãi triều ven sông hoặc ven biển. Đây là những nơi có nguồn thức ăn dồi dào là các loại ốc, cua, ếch và côn trùng cho cò nhạn.

Tại Việt Nam, cò nhạn phân bố nhiều ở khu vực Tây Nam Bộ, ngoài ra xuất hiện tại một số địa phương khác khi điều kiện sinh cảnh phù hợp. Khi trưởng thành, mỗi cá thể có thể đạt sải cánh từ 0,6 - 1m, nặng 1 - 1,5 kg.