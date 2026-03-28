Chiến sự Trung Đông ngày 28/3, ông Trump tuyên bố xung đột chưa kết thúc

Các cuộc tấn công và đe dọa liên tiếp giữa Iran, Israel, Mỹ, cùng sự hỗ trợ của phiến quân Houthi khiến khu vực Biển Đỏ trở thành điểm nóng chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran “chưa kết thúc” và Mỹ còn “3.554” mục tiêu cần phải tấn công.

“Việc đó sẽ được hoàn thành khá nhanh thôi,” ông Trump nói. Ông ta khẳng định rằng Iran từng là một quốc gia hùng mạnh, nhưng “giờ thì không còn hùng mạnh nữa. Họ chưa từng thấy điều gì tương tự như vậy”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng nước này có thể đạt được mục tiêu trong cuộc chiến với Iran “mà không cần bất kỳ binh lính nào trên bộ”, khi hàng trăm binh sĩ nữa được triển khai đến khu vực.

Israel hạ sát Chỉ huy Hải quân Iran, không kích dồn dập Tehran

Quân đội Israel (IDF) xác nhận đã tiêu diệt Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, Chỉ huy lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong một cuộc không kích chính xác vào thành phố cảng Bandar Abbas.

Trong đêm qua, các nhân chứng tại Tehran cũng báo cáo về nhiều vụ nổ lớn; phía Israel tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào các kho tên lửa và xưởng chế tạo thủy lôi để làm suy yếu khả năng phong tỏa đường biển của Iran.

IAEA cảnh báo việc Israel tấn công nhà máy điện hạt nhân

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận hôm thứ Sáu rằng Israel đã tấn công nhà máy điện hạt nhân nước nặng Khandab của Iran ở Arak, cũng như cơ sở làm giàu uranium tại Ardakan.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ đã được Iran thông báo về vụ tấn công vào khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr, đây là "vụ việc thứ ba tương tự trong vòng 10 ngày".

Bài đăng của IAEA trên mạng xã hội về việc Israel tấn công nhà máy điện hạt nhân Iran.

“Không có thiệt hại nào đối với lò phản ứng đang hoạt động cũng như không có báo cáo về việc rò rỉ phóng xạ, và tình trạng của nhà máy vẫn bình thường”, IAEA cho biết vào ngày X.

“Tổng Giám đốc Rafael M Grossi một lần nữa bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các báo cáo gần đây về hoạt động quân sự ở khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân, cho rằng điều đó có thể gây ra sự cố phóng xạ nghiêm trọng nếu lò phản ứng bị hư hại. Tổng Giám đốc Grossi nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế tối đa về mặt quân sự để tránh nguy cơ tai nạn hạt nhân”, thông báo cho biết thêm.

Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tấn công căn cứ Mỹ

Đáp trả các đòn không kích, IRGC chính thức tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền thuộc các quốc gia ủng hộ Mỹ và Israel.

Hải quân Iran cho biết đã ép 3 tàu container phải quay đầu trong sáng 27/3.

Đồng thời, Tehran đưa ra cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các khách sạn và cơ sở tại các nước láng giềng nếu phát hiện có binh lính Mỹ trú ẩn, khiến căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh leo thang tột độ.

Wall Street Journal đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ và Ả Rập Xê Út, cho biết tên lửa của Iran đã tấn công căn cứ quân sự Prince Sultan của Mỹ ở Ả Rập Xê Út hôm thứ Sáu , làm hư hại một số máy bay tiếp nhiên liệu trên không.

Ảnh vệ tinh căn cứ Prince Sultan. Nguồn Planet Labs.

Theo báo cáo, vụ tấn công , trong đó có cả việc sử dụng máy bay không người lái, đã được xác nhận bằng cách sử dụng hình ảnh và dữ liệu công khai lan truyền trên mạng. Một số binh sĩ đã bị thương trong cuộc tấn công, nhưng các cơ quan truyền thông không nắm bắt được con số cụ thể.

Hezbollah phục kích phá hủy dàn xe tăng Merkava tại Lebanon

Trên mặt trận phía Bắc, giao tranh giữa Israel và Hezbollah diễn ra ác liệt khi IDF điều động thêm 2 sư đoàn (nâng tổng số lên 5 sư đoàn) đánh sâu vào lãnh thổ Lebanon. Hezbollah tuyên bố đã thực hiện một vụ phục kích quy mô lớn tại khu vực giữa Taybeh và Qantara, phá hủy 21 xe tăng Merkava của Israel trong một ngày.

Tại thủ đô Beirut, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn nhắm vào khu vực Tahouitet al-Ghadir, thành trì của Hezbollah.

Houthi sẵn sàng tham chiến, Biển Đỏ thành "chảo lửa"

Lực lượng Houthi tại Yemen chính thức thông báo sẵn sàng sát cánh cùng Iran để mở rộng mặt trận chống lại liên minh Mỹ - Israel.

Yahya Saree - Người phát ngôn nhóm Houthi.

Nhóm này đe dọa sẽ kiểm soát hoàn toàn eo biển Bab el-Mandeb, biến Biển Đỏ thành điểm nóng mới sau Hormuz.

Trước tình hình này, các quốc gia như Saudi Arabia và UAE đã tăng cường hệ thống phòng không; UAE cho biết đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo hướng về phía Abu Dhabi trong 24 giờ qua.

Sau Iran sẽ đến Cuba

Tổng thống Donald Trump hôm 27/3 cũng cho biết Cuba có thể là mục tiêu tiếp theo trong các hành động của Mỹ sau Iran.

Ông Trump đã chỉ ra những gì ông mô tả là sự thành công của các chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ tại Venezuela và Iran.

"Tôi đã xây dựng một lực lượng quân sự hùng mạnh. Tôi từng nói, 'Các bạn sẽ không bao giờ phải dùng đến nó,' nhưng đôi khi các bạn buộc phải dùng đến. Và Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo đấy," ông Trump phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến ​​Đầu tư Tương lai, một hội nghị kinh doanh của Ả Rập Xê Út.

"Nhưng hãy giả vờ như tôi chưa từng nói điều đó. Làm ơn, hãy giả vờ như tôi chưa từng nói. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, giới truyền thông, hãy bỏ qua tuyên bố đó," ông nói thêm.