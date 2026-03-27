Tên lửa Iran dọa tàu sân bay Mỹ chạy khỏi eo biển Hormuz

Những bức ảnh chụp máy bay F/A-18 từ tàu sân bay Abraham Lincoln, chứng minh tên lửa Iran đã đẩy tàu sân bay Mỹ xa eo biển Hormuz không dưới 1.500 km.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), đã công bố những bức ảnh, mà họ cho là bác bỏ tuyên bố của Iran về cuộc tấn công vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Iran tuyên bố đã tấn công tàu sân bay này và theo một số nguồn tin, nó đã bị hư hại; trong khi những nguồn khác lại cho rằng nó đã rút khỏi cửa vịnh Ba Tư, tìm kiếm vùng biển an toàn hơn ở Ấn Độ Dương.
Cơ quan báo chí của CENTCOM khẳng định tàu sân bay không bị hư hại và vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. “Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tiếp tục hỗ trợ các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Iran, khi đang hoạt động trong vùng biển khu vực”. Tuy nhiên vùng biển cụ thể được đề cập không được nêu rõ.
Điều nổi bật trong các bức ảnh do CENTCOM công bố, là tải trọng tối đa thực tế của các thùng nhiên liệu phụ, gắn ngoài trên máy bay tiêm kích hạm, hoạt động trên USS Abraham Lincoln. Trong trường hợp này, F/A-18 có ít nhất 5 thùng nhiên liệu phụ (hai thùng dưới mỗi cánh và một thùng dưới bụng máy bay).
Khi được nạp đầy đủ năm thùng nhiên liệu phụ, chiếc tiêm kích hạm F/A-18 như vậy có thể bay được khoảng 3.800-4.000 km. Với ít hơn một thùng nhiên liệu phụ, tầm bay là khoảng 3.200 km.
Ban đầu, máy bay F/A-18 Super Hornet thực hiện các nhiệm vụ ném bom chống lại Iran với tối đa hai thùng nhiên liệu phụ. Điều này chứng tỏ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã buộc phải di chuyển ra xa bờ biển Iran.
Dựa trên ước tính về số lượng thùng nhiên liệu bổ sung, tàu USS Abraham Lincoln hiện đang cách bờ biển Iran không dưới 1.500 km. Vai trò tiếp nhiên liệu trên không trong trường hợp này, khó có thể mở rộng đến tất cả các máy bay thực hiện phi vụ.
Do đó có thể khẳng định, có thể tên lửa của Iran đã gây ra những vấn đề đáng kể cho USS Abraham Lincoln, và nhu cầu mang thêm nhiên liệu, đã làm giảm tải trọng chiến đấu của những chiếc tiêm kích hạm F/A-18, khi mang bom và tên lửa ít hơn đáng kể, so với khi chỉ có số lượng thùng nhiên liệu phụ tối thiểu, hoặc không có thùng nhiên liệu phụ nào.
Đây có thể là một lý do cho việc giảm cường độ các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran gần đây, cũng như "lệnh ngừng bắn năm ngày" của Tổng thống Trump. Trong khi đó, bốn phương án cho "đòn tấn công cuối cùng" của Mỹ nhằm vào Iran đã được xác định.
Theo Axios, một ấn phẩm thân cận với Nhà Trắng, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một "đòn tấn công cuối cùng" quy mô lớn, trong cuộc chiến với Iran. Bài báo lưu ý rằng điều này có thể bao gồm việc sử dụng lực lượng chiến đấu mặt đất và một chiến dịch ném bom quy mô lớn.
“Nguy cơ leo thang quân sự nghiêm trọng sẽ gia tăng, nếu không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán ngoại giao, theo bản hòa bình 15 điểm do Mỹ đưa ra, và đặc biệt là nếu eo biển Hormuz vẫn bị Iran phong tỏa”, Axios cho biết.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, khi quan điểm của Washington là cần phải tiến hành một cuộc phô trương sức mạnh tàn khốc để chấm dứt giao tranh. Điều đó cũng sẽ tạo ra nhiều đòn bẩy hơn, trong các cuộc đàm phán hòa bình; hoặc đơn giản là cho Tổng thống Trump một cái cớ để tuyên bố chiến thắng.
Trong một cuộc phỏng vấn với Axios, các quan chức quen thuộc với các cuộc thảo luận, đã vạch ra bốn lựa chọn "đòn kết liễu" khả thi. Một là, Quân đội Mỹ chiếm hoặc phong tỏa đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran.
Kịch bản khả thi thứ hai là bộ binh Mỹ chiếm đảo Larak; hòn đảo này là nơi giúp Iran củng cố quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tại đây có các hầm trú ẩn và Iran có thể sử dụng hòn đảo này, là nơi xuất phát tàu tấn công, có khả năng đánh chìm tàu ​​chở hàng và giám sát giao thông trong eo biển của Iran.
Kịch bản thứ ba liên quan đến việc chiếm giữ hòn đảo chiến lược Abu Musa và hai hòn đảo nhỏ hơn, nằm ở cửa phía tây của eo biển Hormuz và do Iran kiểm soát, nhưng cũng bị UAE tuyên bố chủ quyền. Lựa chọn thứ tư, là chặn hoặc bắt giữ các tàu xuất khẩu dầu của Iran ở phía đông eo biển Hormuz.
Bài báo nhấn mạnh rằng, quân đội Mỹ cũng đã chuẩn bị kế hoạch cho các hoạt động trên bộ sâu bên trong Iran để thu giữ uranium được làm giàu cao được lưu trữ tại các cơ sở hạt nhân. Nhưng thay vì tiến hành một chiến dịch phức tạp và đầy rủi ro như vậy, Mỹ có thể phát động các cuộc không kích quy mô lớn vào các cơ sở này, để cố gắng ngăn chặn vĩnh viễn Iran tiếp cận với vật liệu này.
Hiện Tổng thống Trump vẫn chưa quyết định về bất kỳ kịch bản nào trong số này, và các quan chức Nhà Trắng gọi bất kỳ hoạt động trên bộ tiềm năng nào, đều là "giả định". Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump sẵn sàng leo thang xung đột, nếu các cuộc đàm phán với Iran không mang lại kết quả cụ thể trong thời gian ngắn, Axios kết luận.
Tiến Minh (T/h)
