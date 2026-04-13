Chiến sự Trung Đông ngày 13/4, ông Trump tuyên bố phong tỏa Hormuz

Tổng thống Mỹ nói rằng 'hoặc là tất cả hoặc không có gì' hàm ý rằng Mỹ sẽ cùng với Iran phong tỏa Hormuz. Giá dầu đã theo đó tăng đột biến.

Vài giờ sau khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad thất bại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng lực lượng Mỹ sẽ ngay lập tức "bắt đầu quá trình phong tỏa bất kỳ và tất cả các tàu thuyền cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz".

“Chúng ta sẽ không để Iran kiếm tiền bằng cách bán dầu cho những người mà họ thích,” ông Trump nói trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News.

"Hoặc là tất cả, hoặc là không có gì cả, và mọi chuyện sẽ là như vậy," Tổng thống Trump nói.

Các tàu chở dầu và tàu chở hàng xếp hàng dài ở eo biển Hormuz, nhìn từ Khor Fakkan, UAE.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ theo đó ra thông báo cho biết cuộc phong tỏa hải quân sẽ bắt đầu lúc 10h sáng giờ miền Đông ngày mai [14:00 GMT], 13/4.

Họ nói rằng, lệnh phong tỏa sẽ được thực thi đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Thông cáo tiếp tục nêu rõ rằng lực lượng CENTCOM sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố khẳng định eo biển Hormuz "mở cửa cho tàu thuyền dân sự đi lại an toàn" theo đúng luật pháp quốc tế.

Thông cáo cho biết, các tàu quân sự tiếp cận khu vực này sẽ vi phạm lệnh ngừng bắn và "sẽ bị xử lý nghiêm khắc".

Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, người dẫn đầu phái đoàn nước này trong các cuộc đàm phán ở Islamabad, đã lên tiếng về lời đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz của ông Trump.

Giá xăng tại các khu vực ở thủ đô Washington DC, Mỹ.

“Hãy tận hưởng giá xăng hiện tại,” ông viết trên X, kèm theo một bản đồ hiển thị giá xăng tại các trạm xăng gần Nhà Trắng.

“Với cái gọi là 'lệnh phong tỏa', chẳng mấy chốc bạn sẽ nhớ những ngày xăng chỉ có giá 4-5 USD".

Giá dầu tăng vọt ngay sau tuyên bố của Mỹ

Giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch đầu ngày sau khi Mỹ tuyên bố sẽ phong tỏa các cảng của Iran bắt đầu từ thứ Hai.

Giá dầu thô của Mỹ tăng 8% lên 104,24 đô la một thùng.

Giá dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, đã tăng 7% lên 102,29 USD. Giá dầu thô Brent đã biến động mạnh trong suốt cuộc chiến, tăng từ khoảng 70 USD/thùng trước khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 lên hơn 119 USD tại một số thời điểm.

Hôm thứ Sáu, trước thềm cuộc đàm phán tại Pakistan, giá dầu Brent giao tháng Sáu đã giảm 0,8% xuống còn 95,20 USD/thùng.

Người dân Lebanon chìm trong tuyệt vọng

Những vụ nổ dữ dội san phẳng cả làng mạc ở miền nam Lebanon không chỉ phá hủy nhà cửa, mà còn đẩy hàng ngàn người vào cảnh tuyệt vọng, mất đi nơi ở gắn bó suốt nhiều thế hệ.

Người dân chỉ có thể bất lực nhìn quê hương bị xóa sổ qua màn hình, trong khi họ đã phải rời bỏ nhà cửa từ trước đó.

Israel đánh sập mọi tòa nhà ở khu vực chiếm đóng bất hợp pháp tại Lebanon.

Chiến dịch phá hủy này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hezbollah leo thang dữ dội. Israel cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự của Hezbollah được cho là ẩn trong khu dân cư, song nhiều tổ chức nhân quyền cảnh báo việc phá hủy diện rộng có thể vi phạm những quy định bảo vệ dân thường trong chiến tranh.

Kể từ khi cuộc chiến mới nhất giữa Israel và Hezbollah bắt đầu, 2.055 người ở Lebanon đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, 6.588 người khác bị thương.