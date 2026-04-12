Quân sự - Thế giới

Toàn cảnh cuộc đàm phán lịch sử Mỹ - Iran tại Pakistan

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào sáng sớm 12/4 mà không đạt được thỏa thuận hòa bình.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu và phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf làm trưởng đoàn đã thảo luận với Pakistan về cách thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran vốn đang bị đe dọa bởi những bất đồng sâu sắc và các cuộc tấn công liên tục của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Mỹ nói không đạt thỏa thuận hòa bình với Iran sau đàm phán

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào sáng sớm 12/4 mà không đạt được thỏa thuận hòa bình sau khi phía Iran từ chối chấp nhận các điều khoản của Mỹ về việc không phát triển vũ khí hạt nhân.

"Cuộc đàm phán căng thẳng đã kết thúc sau 21 giờ. Sự thật đơn giản là chúng tôi cần thấy một cam kết rõ ràng rằng họ sẽ không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, và họ sẽ không tìm kiếm các công cụ cho phép họ nhanh chóng sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là mục tiêu cốt lõi của Tổng thống Mỹ. Và đó là điều chúng tôi đã cố gắng đạt được thông qua các cuộc đàm phán này", ông Vance nói.

"Chúng tôi rời khỏi đây với một đề xuất rất đơn giản, một phương thức hiểu biết, đó là lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất của chúng tôi. Chúng ta sẽ xem liệu phía Iran có chấp nhận hay không", ông Vance phát biểu.

Phát biểu của ông Vance không cho biết điều gì sẽ xảy ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần kết thúc hoặc liệu thỏa thuận có được duy trì hay không.

Sau bài phát biểu ngắn gọn, ông Vance lên máy bay rời Pakistan.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) đến Islamabad, Pakistan, để tham gia cuộc đàm phán với Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin/Pool.

Iran đặt ra "lằn ranh đỏ"

Hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán 3 bên (Mỹ - Iran - Pakistan) đã bắt đầu hôm 11/4 sau khi các điều kiện tiên quyết của Iran, bao gồm việc giảm các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Lebanon, được đáp ứng.

Phái đoàn Iran cho biết trên truyền hình nhà nước rằng họ đã đưa ra "giới hạn đỏ" trong cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, bao gồm bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây ra và việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran.

“Chỉ hòa bình thôi là chưa đủ đối với đất nước chúng tôi vì chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất nặng nề, tổn thất rất lớn”, ông Amir Razzai Far, cư dân 62 tuổi ở Iran, nói.

Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3.000 người ở Iran, 2.020 người ở Lebanon, 23 người ở Israel và hơn chục người ở các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, đồng thời gây ra thiệt hại lâu dài cho cơ sở hạ tầng ở nhiều quốc gia Trung Đông. Việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz đã cô lập phần lớn vùng Vịnh Ba Tư và xuất khẩu dầu khí của khu vực này khỏi nền kinh tế toàn cầu, khiến giá năng lượng tăng vọt.

Để phản ánh tầm quan trọng của vấn đề, giới chức khu vực cho biết các quan chức Trung Quốc, Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Qatar đã có mặt tại Islamabad để gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Các quan chức này phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về vấn đề nhạy cảm này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (bên trái) hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad, Pakistan, ngày 11/4/2026. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Pakistan/AP.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó nói rằng Tehran bước vào các cuộc đàm phán với “sự ngờ vực sâu sắc”. Ông Araghchi, thành viên phái đoàn Iran tại Pakistan, tuyên bố đất nước Iran sẵn sàng trả đũa nếu bị tấn công lần nữa.

Đề xuất 10 điểm của Iran trước cuộc đàm phán kêu gọi chấm dứt cuộc chiến một cách chắc chắn và tìm kiếm quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Đề xuất này bao gồm việc chấm dứt giao tranh với các “đồng minh khu vực” của Iran, đồng thời kêu gọi rõ ràng việc Israel ngừng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Trong khi đó, đề xuất 15 điểm của Mỹ bao gồm việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và mở lại eo biển.

Israel và Lebanon sẽ đàm phán trực tiếp

Văn phòng Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết, các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 14/4 tại Washington (Mỹ), sau tuyên bố bất ngờ của Israel về việc cho phép đàm phán bất chấp việc hai nước không có quan hệ chính thức.

Nhưng khi hàng nghìn người dân Lebanon biểu tình hôm 11/4 nhằm phản đối các cuộc đàm phán dự kiến, Thủ tướng Nawaf Salam cho biết ông đã hoãn chuyến đi ​​đến Washington “do tình hình nội bộ hiện tại”. Sự vắng mặt của ông không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán vì vòng đầu tiên dự kiến ​​sắp tới sẽ diễn ra ở cấp Đại sứ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran nhất trí ngừng bắn 2 tuần

Nguồn video: VTV
Quân sự - Thế giới

Hình ảnh phái đoàn Mỹ đến Pakistan chuẩn bị đàm phán với Iran

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã đến Pakistan để tiến hành cuộc đàm phán cấp cao với các đại diện của Iran.

AP đưa tin, những con phố vốn nhộn nhịp của Islamabad (Pakistan) trở nên vắng vẻ vào sáng 11/4 khi lực lượng an ninh phong tỏa các tuyến đường trước thềm cuộc đàm phán Mỹ - Iran.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã đến Pakistan để tham dự cuộc đàm phán. Được biết, phái đoàn Mỹ còn có Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.

Quân sự - Thế giới

Pakistan tuyên bố sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ-Iran

Pakistan tuyên bố sẽ sớm đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. 

Theo AP, Pakistan ngày 29/3 tuyên bố sẽ sớm đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, mặc dù chưa có thông tin ngay lập tức từ Washington hay Tehran, và chưa rõ liệu các cuộc thảo luận về xung đột diễn ra trực tiếp hay gián tiếp.

“Pakistan rất vui mừng khi cả Iran và Mỹ đều bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Pakistan trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Pakistan sẽ rất vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới”, Ngoại trưởng Ishaq Dar phát biểu sau cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao hàng đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Xê Út tại Islamabad.

Quân sự - Thế giới

Pakistan nói gì về cuộc đàm phán ngừng bắn với Afghanistan?

Pakistan xác nhận nước này đang tiến hành cuộc đàm phán hòa bình với Afghanistan ở Trung Quốc.

Pakistan hôm 2/4 xác nhận đang tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền Taliban tại Afghanistan ở Trung Quốc. Theo AP, Bắc Kinh đang nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Pakistan và Afghanistan sau nhiều tuần giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng, làm gián đoạn thương mại và đi lại qua biên giới.

Đối thoại ngoại giao dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau

