Cuộc sống người dân Iran giữa ngừng bắn

Người dân Iran cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Mỹ, nhưng nhiều người vẫn lo ngại rằng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.

Theo AP, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4 đã mang lại sự yên tĩnh tương đối cho thủ đô Tehran, sau hơn một tháng bị không kích dữ dội với nhiều tòa nhà chính phủ và an ninh, nhà dân bị phá hủy.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề lớn vẫn chưa được giải quyết, và thỏa thuận ngừng bắn bị lung lay do cuộc chiến của Israel với lực lượng Hezbollah thân Iran tại Lebanon, cũng như việc Iran từ chối hoàn toàn mở cửa eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Cảm thấy như được sống lại nhưng vẫn bất an

“Tất cả những người tôi nói chuyện cùng đều cảm thấy như được sống lại”, một sinh viên đại học chia sẻ với AP qua tin nhắn thoại WhatsApp, với điều kiện giấu tên vì lo ngại an toàn cá nhân.

“Mọi người thực sự rất vui”, sinh viên này chia sẻ, nhưng nói thêm rằng: "Tehran đã chịu nhiều tổn thất và nỗi lo chiến sự bùng phát trở lại vẫn lan rộng".

Ba cô gái trẻ ngồi trò chuyện tại một quán cà phê ngoài trời ở Tehran, Iran, ngày 8/4/2026. Ảnh: AP/Francisco Seco.

Maryam Saeedpoor, một nhiếp ảnh gia sống tại trung tâm Tehran, kể rằng cô đã cố gắng học vẽ để khiến mình bận rộn khi tiếng nổ vang vọng khắp thành phố trong cuộc xung đột. “Nhưng rồi tôi nhận ra tay mình run lên, không thể vẽ nổi”, cô kể lại.

Cô không cảm thấy an tâm trước thỏa thuận đình chiến hay quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu và các cây cầu ở Iran. "Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần chỉ là một 'khoảng lặng', không có gì đảm bảo xung đột đã kết thúc", cô nói.

Maryam Saeedpoor lo ngại các đợt không kích đã gây tổn thất lâu dài cho các ngành công nghiệp và hạ tầng từng giúp đất nước vượt qua hàng thập kỷ bị cấm vận quốc tế.

“Tehran là thành phố ấm áp, đẹp nhất thế giới theo cảm nhận của tôi, nhưng giờ đây 'khuôn mặt' nó đầy nỗi buồn, đau đớn”, Saeedpoor chia sẻ qua tin nhắn thoại WhatsApp.

Ngay trước khi có thỏa thuận ngừng bắn, trên một con phố gần nhà cô, Saeedpoor chứng kiến các đội cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát của các tòa nhà dân cư bị phá hủy.

Một bức ảnh cô đăng trên Instagram ghi lại hậu quả của một vụ không kích khác, chỉ vài ngày trước khi đạt được thỏa thuận. “Cư dân tòa nhà hôm đó may mắn không có ở nhà. Tất cả ngôi nhà dọc con phố đều bị phá hủy”, cô kể.

Bừng tỉnh vì...sự yên lặng

Trong nhiều giờ hôm 7/4 trước khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhiều người lo ngại cuộc chiến sẽ leo thang dữ dội. Người dân Iran tích trữ nước hoặc di chuyển đến nơi an toàn hơn sau lời đe dọa của ông Trump, và nhiều người đã trải qua một đêm mất ngủ cho đến khi thỏa thuận đình chiến được công bố ngay trước thời hạn mà ông chủ Nhà Trắng đặt ra.

Một nam thanh niên ngoài 20 tuổi giấu tên làm việc trong lĩnh vực quảng cáo cho biết anh bừng tỉnh trước bình minh. Khi không nghe thấy tiếng nổ của hệ thống phòng không, anh biết đã có thỏa thuận ngừng bắn và quay lại ngủ “với nụ cười trên môi”.

Người dân Iran rất tự hào về nền văn minh Ba Tư, trên hết là với di sản văn học. Nhiều người Iran bình thường có thể trích dẫn thơ của các thi sĩ lừng danh. Một nhà báo địa phương gần đây đăng trên tài khoản X của mình bức ảnh những quả trứng được bày bán tại cửa hàng, với tấm biển phía trên ghi: “Đọc thơ, được giảm giá”.

Ali Jafarabadi, giám đốc Book City - chuỗi nhà sách lớn nhất Iran, cho biết nhiều người đã tìm đến sách khi phải ở trong nhà nhiều hơn trong các đợt oanh tạc. Doanh số các tiểu thuyết lịch sử lấy bối cảnh chiến tranh, sách tự lực và sách tô màu cho người lớn đều tăng, ông nói.

Khu phức hợp Hosseiniyeh bị hư hại tại Zanjan, Iran, ngày 4/4/2026, trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: AP/Francisco Seco.

Ít nhất 6 chi nhánh của Ali Jafarabadi tại Tehran bị hư hại trong xung đột. Một vụ nổ gần đó đã phá tan cửa kính chi nhánh chính trên phố Shariati nổi tiếng, đồng thời một thanh sắt xuyên qua dãy sách trong văn phòng của Jafarabadi.

Các cửa hàng đóng cửa vài ngày đầu chiến sự nhưng nhanh chóng mở lại, và ông cho biết với AP rằng doanh số bán hàng gần đây rất khả quan.

“Điều đó cho thấy người dân rất thích sách, tìm hiểu văn hóa, khao khát một không gian an toàn để gặp gỡ, kết nối với nhau. Đó chính là con người Iran", Jafarabadi nói qua điện thoại.

Đa số là những người ôn hòa

Một phụ nữ làm huấn luyện viên thể hình kiêm người ảnh hưởng trên mạng xã hội chia sẻ với AP rằng, trong những chuyến đi xe máy, cô mô tả đã chứng kiến hai bộ mặt của thành phố Tehran và Iran hiện đại.

Ở vùng đồi phía bắc giàu có của Tehran, cuộc sống dường như vẫn diễn ra bình thường, người dân chen chúc trong các quán cà phê sang trọng. Ở trung tâm, cô ghé các quán cà phê truyền thống giá rẻ, nơi chủ yếu phục vụ nam giới. Các đợt không kích đã tấn công cả khu vực giàu có lẫn nghèo khó của thành phố.

Một người làm trong ngành quảng cáo cho biết thêm đa số người dân ở Iran là "người ôn hòa".

“Phần lớn người dân Iran, khác với những gì bạn thấy trên các nền tảng như Twitter, là những người ôn hòa. Ai cũng mong muốn tình hình được cải thiện, chứ không phải bị cực đoan hóa bằng mọi giá”, người này cho biết.

Theo số liệu mới nhất từ chính quyền Iran, các đợt không kích trong cuộc xung đột đã khiến hơn 1.900 người tại nước này thiệt mạng và hơn 5.700 người bị thương, không phân biệt giữa binh sĩ và dân thường. Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết hàng nghìn tòa nhà dân cư đã bị hư hại.

