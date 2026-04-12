Chiến sự Trung Đông ngày 12/4, tàu chiến Mỹ cố tiến vào Hormuz

Các cuộc đàm phán đang diễn ra xuyên đêm tại Islamabad bị Tổng thống Trump hạ thấp tầm quan trọng, các tàu khu trục của Mỹ cố gắng tiến vào Hormuz bất thành.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, quân đội Mỹ hôm thứ Bảy đã chuẩn bị cho các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz khi hai tàu khu trục của Hải quân đi qua tuyến đường thủy mà thông thường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ của thế giới.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) cho biết, các tàu khu trục này là một phần của nhiệm vụ rộng lớn hơn nhằm đảm bảo eo biển hoàn toàn không còn thủy lôi do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran gài trước đó.

Một tàu hải quân di chuyển ở khu vực eo biển Hormuz ngày 1/3/2026.

Truyền thông nhà nước Iran hôm thứ Bảy cho biết họ đã buộc một tàu quân sự của Mỹ đang cố gắng vượt qua eo biển Hormuz phải quay đầu.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Iran đã bác bỏ tuyên bố trước đó của Mỹ rằng hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã đi qua tuyến đường thủy này, đồng thời cho biết thêm rằng “quyền quyết định về việc bất kỳ tàu thuyền nào đi qua đều thuộc về lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran”, theo truyền thông nhà nước Iran.

Eo biển này đã bị đóng cửa đối với hầu hết các tàu chở dầu và khí đốt kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Israel vào ngày 28 tháng 2. Các cuộc đàm phán ngừng bắn hiện đang diễn ra ở Pakistan.

Tổng thống Mỹ hạ thấp tầm quan trọng của đàm phán

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm thứ Bảy, ông Trump tuyên bố chiến thắng quân sự trước Iran và hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra có sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance vì “bất kể điều gì xảy ra, chúng ta đều thắng”.

“Hãy xem điều gì sẽ xảy ra – có thể họ sẽ đạt được thỏa thuận, có thể không,” tổng thống nói. “Điều đó không quan trọng. Từ góc độ của nước Mỹ, chúng ta thắng.”

Ông Trump thừa nhận đã có những cuộc đàm phán "rất sâu rộng" với Iran. Nhưng ông cũng cho biết quân đội Mỹ đang tìm kiếm thủy lôi ở eo biển Hormuz, nơi vẫn đóng cửa đối với hầu hết các tàu chở dầu và khí đốt tự nhiên ra khỏi Vịnh Ba Tư.

Trước các cuộc gặp tại Islamabad, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải những bài viết mang tính khiêu khích trên mạng xã hội, cho rằng ngành năng lượng Mỹ sẽ được hưởng lợi nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz đối với các tàu chở dầu và khí đốt tự nhiên.

Đàm phán xuyên đêm

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (trái) hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước thời điểm đàm phán.

Hai quan chức Mỹ và Iran đã nối lại vòng đàm phán thứ hai vào tối thứ Bảy tại Islamabad sau một thời gian gián đoạn, với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật từ cả hai phía, theo hai quan chức Pakistan cho biết.

Họ cho biết thêm rằng giới lãnh đạo chính trị và quân sự cao nhất của Pakistan đang khuyến khích cả hai bên giải quyết những khác biệt để đảm bảo hòa bình lâu dài trong khu vực, và các cuộc đàm phán đang tiến triển tốt.

Các quan chức này phát biểu với điều kiện giấu tên vì họ không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Các quan chức từ chối chia sẻ thêm chi tiết, nói rằng họ hy vọng tìm được giải pháp đôi bên cùng có lợi.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp gỡ Thủ tướng Pakistan trước thềm đàm phán.

Cuộc hội đàm trực tiếp hôm thứ Bảy tại Pakistan do Vance và Qalibaf dẫn đầu đánh dấu một trường hợp hiếm hoi về sự tiếp xúc cấp cao giữa giới lãnh đạo Mỹ và chính phủ Iran.

Tính đến 1 giờ 57 phút sáng giờ địa phương tại Islamabad, các cuộc đàm phán ba bên vẫn đang diễn ra, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết với các phóng viên đi cùng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Đây là một nhiệm vụ chính trị đầy rủi ro đối với Vance, người vốn bất đắc dĩ ủng hộ cuộc chiến của Mỹ với Iran và có rất ít kinh nghiệm ngoại giao trước đó. Các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, những người cùng tham gia cuộc đàm phán với Vance, cũng là những nhân vật tương đối mới trong lĩnh vực ngoại giao quốc tế.

Giáo hoàng lên án mạnh mẽ "ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối"

Giáo hoàng Leo XIV đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để lên án "ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối" đang thúc đẩy cuộc chiến giữa Mỹ và Israel ở Iran, đồng thời yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị ngừng cuộc chiến và đàm phán hòa bình.

Vào cùng ngày Hoa Kỳ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Pakistan, trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn mong manh vẫn được duy trì, Giáo hoàng Leo đã chủ trì một buổi lễ cầu nguyện tối tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Giáo hoàng Leo XIV chủ trì buổi cầu nguyện vì hòa bình bên trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ngày 11 tháng 4.

Vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ trong lịch sử đã không nhắc đến Hoa Kỳ hay Tổng thống Donald Trump trong lời cầu nguyện của mình, vốn được lên kế hoạch trước khi các cuộc đàm phán được công bố. Nhưng giọng điệu và thông điệp của Giáo hoàng Leo dường như nhắm vào Trump và các quan chức Mỹ, những người đã khoe khoang về ưu thế quân sự của Mỹ và biện minh cho cuộc chiến bằng lý lẽ tôn giáo.

“Đủ rồi cái kiểu tôn thờ bản thân và tiền bạc! Đủ rồi cái kiểu phô trương quyền lực! Đủ rồi chiến tranh!” - Giáo hoàng yêu cầu với giọng gay gắt.

Người dân Israel biểu tình phản chiến

Tối thứ Bảy, những người biểu tình đã tràn ngập quảng trường Habima ở Tel Aviv, giơ cao các tấm biển kêu gọi chấm dứt "cuộc chiến trường kỳ" của Israel và hô vang "thêm đau khổ ở Lebanon sẽ không mang lại an ninh cho chúng ta".

Trong một cuộc biểu tình nhỏ hơn được tổ chức ở đó vào cuối tuần trước, giữa lúc các cuộc tấn công tên lửa từ Iran và Yemen diễn ra, cảnh sát đã dùng vũ lực giải tán người biểu tình và bắt giữ ít nhất 17 người, với lý do hạn chế an ninh.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát Israel.

Ifat Kalderon, người có anh họ là Ofer Kalderon từng bị Hamas bắt làm con tin ở Gaza và được thả năm ngoái, nói với hãng tin AP rằng cô đến cuộc biểu tình để kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc chiến tranh “ở Iran, ở Lebanon và ở Gaza”.

Bà nói rằng cuộc chiến với Iran không mang lại kết quả tích cực nào. “Thực tế vẫn như trước, thậm chí có thể còn tồi tệ hơn. Chúng ta cần chuyển mọi thứ thành các thỏa thuận, chúng ta không thể cứ sống trong chiến tranh mãi được.”

Hơn 100 người Lebanon thiệt mạng trong 24 giờ

Bộ Y tế Lebanon hôm thứ Bảy cho biết số người chết ở Lebanon do các cuộc tấn công của Israel trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hezbollah đã tăng lên 2.020 người.

Bộ Quốc phòng cho biết, số người thiệt mạng trong gần sáu tuần chiến tranh bao gồm 248 phụ nữ, 165 trẻ em và 85 nhân viên y tế. Ngoài ra, 6.436 người khác bị thương.

Gần 100 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua.

Hàng nghìn người Lebanon đã biểu tình phản đối kế hoạch đàm phán giữa Lebanon và Israel. Những người biểu tình đã đốt chân dung của Thủ tướng Nawaf Salam ở trung tâm Beirut, gần Grand Serail, gọi ông là "người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái" khi họ mang theo cờ Hezbollah.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Salam có tham gia phái đoàn vào thứ Ba ở Mỹ hay không, và quyết định của ông ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các cuộc đàm phán.