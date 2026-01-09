Hà Nội

Hot girl Ly Phạm tái xuất với thời trang cực cuốn sau sinh em bé

Cộng đồng trẻ

Hot girl Ly Phạm tái xuất với thời trang cực cuốn sau sinh em bé

Trở lại 'đường đua thời trang sau thời gian 'ở cữ', Ly Phạm khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với phong cách và thần thái cuốn hút.

Trầm Phương
Vốn nổi tiếng là một TikToker sở hữu hơn 1,3 triệu lượt theo dõi với khả năng phối đồ "slay" cực đỉnh, Ly Phạm đã chứng minh rằng việc làm mẹ không thể làm giảm đi sức hút của mình. (Ảnh: IGNV)
Sau thời gian ngắn "nằm ổ", cô nàng chính thức tái xuất trong loạt ảnh mới, khoe trọn vóc dáng mảnh mai và gu thẩm mỹ tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh vừa chia sẻ, Ly Phạm chọn cho mình phong cách sang trọng, cổ điển nhưng không kém phần gợi cảm. Điểm nhấn là chiếc váy quây màu trắng kem với họa tiết in chìm tinh xảo, giúp tôn lên bờ vai trần thon thả và làn da trắng mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Lần trở lại này, Ly Phạm mang đến một luồng gió mới khi kết hợp các phụ kiện mang hơi hướng Vintage và Coquette với chiếc áo choàng lông tạo vẻ ngoài kiêu sa, quyền quý, đúng chất một quý cô sành điệu.(Ảnh: IGNV)
Vòng cổ choker đính mặt cameo tạo nên điểm nhấn cổ điển, giúp gương mặt cô trở nên thanh thoát và cuốn hút hơn. (Ảnh: IGNV)
Cùng với đó, Ly Phạm lựa chọn Túi xách nhung đen thêu họa tiết, sự kết hợp màu sắc tương phản giữa trắng và đen tạo nên tổng thể hài hòa và nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Tháng 3/2025, Ly Phạm và ông xã là phi công Dương Hoàng Sơn đã tổ chức một đám cưới cổ tích sau thời gian dài gắn bó. (Ảnh: IGNV)
Sau đó ít lâu, cô nàng thông báo có em bé với những hình ảnh với chiếc bụng lùm lùm. Kể từ khi mang thai, Ly Phạm vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan và gu thời trang bầu bí cực chất. (Ảnh: IGNV)
Sự ra đời của thiên thần nhỏ vào cuối tháng 10 vừa qua chính là "trái ngọt" cho tình yêu đẹp của cặp đôi. (Ảnh: IGNV)
Với màn "comeback" đầy ấn tượng này, Ly Phạm một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong lòng giới trẻ không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi phong cách sống hiện đại, năng động của một "hot mom" thế hệ mới. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Ly Phạm #thời trang #hot mom #phong cách #sinh con #hot girl ly phạm

