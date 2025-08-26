“Sương mù chiến tranh” đang bao phủ mặt trận Konstantinovka

Kênh Anatoly Radov viết rằng, quân Nga đã chiếm được đầu cầu trong các ngôi nhà gỗ và tiến vào khu nhà đô thị liền kề ở ngoại ô Konstantinivka. Hiện các nhóm đặc công và trinh sát của Nga đang thăm dò hệ thống phòng thủ của AFU, bao gồm cả các cuộc phục kích và bẫy mìn.