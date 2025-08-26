Hà Nội

“Sương mù chiến tranh” đang bao phủ mặt trận Konstantinovka

Quân sự

Hiện tình hình chiến sự xung quanh thành phố Konstantinovka đang bị bao phủ trong “sương mù chiến tranh”, vậy quân Nga đã tiến vào thành phố chưa?

Tiến Minh
Trong tuần qua, quân đội Nga (RFAF) đẩy mạnh các hoạt động tiến công trên hướng mặt trận Konstantinovka. Tuy nhiên, tất cả những thông tin về khu vực mặt trận này, vẫn bị chìm đắm trong “sương mù của chiến tranh”. Ngay truyền thông Nga, cũng đang tranh cãi về tình hình chiến sự ở Konstantinovka.
Một số trang cá nhân cho rằng, quân Nga đã tràn ngập khắp tiểu khu Yuzhny, trong khi một số trang khác lại phủ nhận quyền kiểm soát của RFAF ngay cả đối với các khu định cư Predtechino và Aleksandro-Shultino.
Theo một blogger quân sự nổi tiếng của Nga, cho biết quân đội Nga đã tiến vào Konstantinovka từ phía Predtechin và củng cố vị trí của họ ở ngoại ô, sử dụng khu vực nhà nghỉ mùa hè trong khu định cư Metallurg làm đầu cầu và thậm chí là căn cứ hậu cần.
Còn một số nhà quan sát phương Tây, lấy thông tin nội bộ từ các binh sĩ của quân đội Ukraine (AFU), cho biết quân Nga đã kiểm soát các cứ điểm kiên cố của AFU, được xây dựng ngay phía trước vùng ngoại ô phía đông của Konstantinovka từ một tuần nay, cũng như đã chiếm được một nghĩa trang và các ngôi nhà mùa hè trong khu định cư lớn Metallurg.
Theo trang Topwar của Nga, màn “sương mù chiến tranh” bao phủ ở Konstantinovka không có gì là quá kỳ bí. Sau khi quân Nga vất vả lắm mới đẩy lui được quân Ukraine ra khỏi tuyến phòng thủ kiên cố nhất, nằm trên dãy điểm cao phía bắc làng Predtechin, buộc quân Ukraine phải rút về vùng ven phía đông thành phố, nơi địa hình bất lợi hơn.
Hiện chưa có thông tin là quân Ukraine phòng thủ ở dãy điểm cao phía bắc làng Predtechin đã kiên cường chống trả, bỏ chạy hoặc bị tiêu diệt? Nhưng có một sự thật là công binh của AFU đã xây dựng các công sự nằm trên sườn dốc, như thể giành riêng cho quân Nga. Những công sự này dễ dàng bị xâm nhập từ trên cao và thuận tiện cho việc tấn công thành phố, chứ không phải để phòng thủ.
Theo bản tin của Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), cuộc tiến công của các đơn vị thuộc Cụm quân phương Nam RFAF về phía tây, dọc theo đường cao tốc N-32 được đánh giá là đáng kể. Ngoài ra, sau khi quân Ukraine rút khỏi khu vực phía tây kênh đào Seversky Donets-Donbass (thuộc khu vực Kleshcheyevka), quân Nga đã kiểm soát một khu vực rừng khá rộng ở phía bắc Bila Gora.
ISW đưa tin “Khu vực rộng hơn 20 km vuông giữa Predtechin và Aleksandro-Shultin, đã bị RFAF kiểm soát một ngày trước đó”. Hiện thông tin này phù hợp với các nguồn tin của Nga, nguồn tin mà bản đồ Liveuamap của Lầu Năm góc dựa vào, để tác nghiệp bản đồ chiến sự.
Kênh Anatoly Radov viết rằng, quân Nga đã chiếm được đầu cầu trong các ngôi nhà gỗ và tiến vào khu nhà đô thị liền kề ở ngoại ô Konstantinivka. Hiện các nhóm đặc công và trinh sát của Nga đang thăm dò hệ thống phòng thủ của AFU, bao gồm cả các cuộc phục kích và bẫy mìn.
Do điều kiện địa hình của thành phố Konstantinovka nằm ở vị trí thấp hơn thành phố Chasiv Yar bên cạnh tới 100 mét, rõ ràng quân Ukraine phòng thủ ở Konstantinovka đang gặp những điều kiện bất lợi. Hiện các nhóm đặc công và trinh sát Nga đã tự do di chuyển quanh khu vực Yuzhny của thành phố.
Theo thóng viên chiến trường Nga Alexander Simonov, người dẫn chương trình Telegram "Callsign Bruce", bình luận về tình hình ở Konstantinovka: "Nguồn tin của tôi trong thành phố cho biết, quân Nga đã kiểm soát được khu vực thuộc đồn cảnh sát giao thông phía nam Konstantinovka từ phía Donetsk”.
Kênh Zhytomyr của Ukraine cho biết, “Đúng vậy, quân Nga đã đổ bộ vào thành phố, nhưng “những chú chim Magyar (đơn vị UAV tinh nhuệ của AFU)” bắt đầu tấn công họ một cách tích cực, do đó quân Nga đã sớm phải rút lui”.
Tuy nhiên trong bản tin của ISW, đã không xác nhận hay phủ nhận việc RFAF tiến vào trong thành phố Konstantinivka. Trong bản tin ngày 22/8, các chuyên gia ISW mô tả cách quân Nga tấn công vào các vị trí phòng thủ ở phía trong thành phố Konstantinovka, khi đã tận dụng lợi thế về độ cao.
Bản tin ISW viết: "Đoạn phim, được công bố ngày 18/8 và được định vị địa lý vào ngày 20/8, cho thấy các đơn vị sử dụng UAV của Cụm quân phương Nam RFAF, đang phối hợp các cuộc tấn công bằng UAV tự sát lảng vảng Lancet, vào các vị trí của Ukraine ở phía đông nam Konstantinovka.
Ngoài ra, các đơn vị của Sư đoàn Dù 98 RFAF, bao gồm các đơn vị sử dụng UAV và lính bắn tỉa, đang hoạt động thành công ở phía tây Chasov Yar. Các đơn vị UAV thuộc biệt đội Grachi của Lữ đoàn Đặc nhiệm 346 RFAF, đang tấn công quân Ukraine theo hướng Konstantinovka”, hết lời dẫn.
Với việc ISW thường đánh giá thấp những thành công của RFAF, nên có thể khẳng định quân Nga đang tấn công mạnh vào khu vực phía đông thành phố Konstantinovka. Điều đáng chú ý nữa là ISW cũng lưu ý, RFAF đã thường xuyên mở các cuộc tấn công ban đêm vào Konstantinovka.
Để hiểu rõ hơn thì hiện tại các điểm cao mà RFAF đang kiểm soát, bao gồm cả những điểm quan sát từ xa, nằm trên Núi Sa hoàng ở độ cao 246 m, và bản thân Konstantinovka nằm ở vùng đất thấp, chỉ ở độ cao 85 m. Với mức độ chênh lệch về địa hình lớn như vậy, RFAF có thể nắm rõ hành động của quân Ukraine ở Konstantinovka như “trong lòng bàn tay”. (Nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Rvvoenkory. Liveuamap). https://svpressa.ru/war21/article/478392/
