Tiểu đoàn Azov đột phá 4 km phòng tuyến, Nga lập tức ném bom hủy diệt

Tiểu đoàn Azov đột phá 4 km phòng tuyến, Nga lập tức ném bom hủy diệt

Giao tranh ở phía bắc thành phố Pokrovsk càng trở nên ác liệt hơn khi một tiểu đoàn Azov đã đột phá vị trí và tiến xa 4 km buộc Nga phải dùng đến máy bay ném bom.

Tiến Minh
Trên hướng phía bắc thành phố Pokrovsk, trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine (AFU) đã phát động một cuộc phản công chớp nhoáng. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là phát hiện của quân đội Nga (RFAF) hồi tháng 7 là chính xác, khi trong thành phố Pokrovsk gần như trống rỗng. Nhưng điều họ không ngờ tới là ở sâu phía sau, AFU đang ẩn náu một lượng lớn quân dự bị.
Các cuộc tấn công xâm nhập của quân Nga bên trong và phía đông bắc thành phố Pokrovsk, đã sao chép chiến thuật của quân đội Triều Tiên. Trên chiến trường Kursk, quân Triều Tiên đã triển khai một số lượng lớn bộ binh tinh nhuệ, để tiến hành các cuộc tấn công xâm nhập phân tán, bằng cách sử dụng các nhóm nhỏ.
Với chiến thuật như vậy, quân Nga đã xuyên thủng phòng tuyến Ukraine và thiết lập nhiều cứ điểm ở hậu phương Ukraine, để hỗ trợ cho cuộc tấn công của cụm tác chiến tiền tuyến Nga. Tuy nhiên, sau khi quân Nga tiến vào hậu phương Ukraine và thành phố Pokrovsk, họ đã bị lực lượng cơ giới Ukraine phản công.
Lực lượng đột phá của Nga đều là bộ binh nhẹ, thiếu vũ khí hạng nặng, nên mặc dù chiếm được đất, nhưng họ đã không thể giữ được vị trí, nên phải rút lui. Họ mất quyền kiểm soát các nút giao thông quan trọng, dẫn đến sự sụp đổ của của nhiều đoạn trên chiến tuyến.
Trên hướng phía bắc Pokrovsk, RFAF đã đạt được bước đột phá ở làng Zolotyi Kolodyaz, và lúc này, họ chỉ còn cách thành công một bước chân. Tuy nhiên, AFU đã rút Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 33 bị đánh bại về thành phố Dobropilya và thay thế bằng Lữ đoàn Azov số 12 để mở cuộc phản công.
Điều cần lưu ý là các thành viên chủ chốt của Lữ đoàn Azov 12, đều là thành viên của Tiểu đoàn Azov bị bắt ở Mariupol và được thả trong cuộc trao đổi tù binh Nga-Ukraine. Đơn vị này đã chiến đấu kiên cường và dám mở các cuộc phản công.
Lực lượng phản công của AFU bao gồm Tiểu đoàn chiến đấu số 2 của Lữ đoàn Azov số 12, Tiểu đoàn chiến đấu Da Vinci số 2 của Trung đoàn tấn công số 1 và Tiểu đoàn số 3 của Lữ đoàn 14 của Vệ binh quốc gia. Tạo thành đội hình chiến đấu gồm ba tiểu đoàn.
Cuộc phản công dữ dội nhất của Ukraine đến từ Tiểu đoàn chiến đấu số 2 thuộc Lữ đoàn Azov số 12. Tiểu đoàn này, sau khi mở một lỗ hổng rộng 800 mét về phía làng Vilne, bắt đầu xâm nhập về phía trước. Hiện họ đã tiến được 4 km, tạo ra mối đe dọa cho lực lượng phòng thủ Nga tại làng Kucheriv Yar.
Đòn tấn công cắt ngang này của Lữ đoàn Azov số 12, có thể dẫn đến việc chia cắt và bao vây quân Nga tại Kucheriv Yar. Theo hướng này, đơn vị mạnh nhất của Nga là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114, còn được mệnh danh là đơn vị “Quái thú” là lực lượng chiến đấu trên hướng chủ yếu.
Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 của Nga, Lữ đoàn 93 và Lữ đoàn Azov 12 của Ukraine đối đầu với nhau, và họ không cần phải thăm dò. Khi hai bên chạm trán, một khi đã giao chiến, đó sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Tuy nhiên, Lữ đoàn 114 của Nga sẽ cần thời gian, để đến được điểm đột phá và bịt kín khoảng trống.
Khi bộ binh RFAF chưa kịp cơ động lực lượng đến vị trí được chỉ định để bịt lỗ hổng, nhưng Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga quả thực rất mạnh. Các máy bay tiêm kích bom Su-34 của ngay lập tức tung ra các cuộc tấn công bằng bom lượn FAB-500, vào các vị trí triển khai quân của Tiểu đoàn Azov 2 bao quanh khu vực cửa mở.
Sau vụ nổ của 12 quả bom dẫn đường FAB UMPK, dường như nó đã phát huy hiệu quả. Tiểu đoàn Azov 2 đã tạm dừng cuộc tấn công trong 24 giờ qua; nhiều thê đội tấn công có thể đã bị tiêu diệt. RFAF chiến đấu bằng sức mạnh tuyệt đối; nếu bộ binh không tiêu diệt được đối phương, hỏa lực bom pháo sẽ thay thế.
Trong khi đó, phương Tây cũng đang hỗ trợ Ukraine nhanh chóng khôi phục năng lực sản xuất xe chiến đấu bọc thép bánh xích. Mặc dù Ukraine ưa chuộng xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley do Mỹ sản xuất hơn, và Mỹ hiện cũng có một lượng lớn xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley, nhưng họ đã ngừng sản xuất loại xe này. Tuy nhiên Tổng thống Trump không muốn bán nó cho Ukraine.
Gần đây, Ukraine và Thụy Điển đã ký một thỏa thuận, nhằm thúc đẩy nội địa hóa CV-90 và sản xuất loại xe chiến đấu bộ binh này tại Ukraine. Phiên bản pháo 40mm của xe chiến đấu bộ binh CV-90 không có hỏa lực mạnh, nên Ukraine quan tâm đến phiên bản pháo 35mm.
Xe chiến đấu bộ binh CV-90 là xe chiến đấu bộ binh bánh xích, rất phù hợp với chiến trường Ukraine. Khả năng bảo vệ tuyệt vời, thiết kế thân thiện với người dùng và khả năng ngụy trang vượt trội, khiến nó trở thành một phương tiện đáng tin cậy cho binh lính.
Hợp đồng của Ukraine và Thụy Điển sẽ sản xuất 1.000 xe CV-90, nhưng quá trình này sẽ mất nhiều thời gian, và AFU sẽ không thể tiếp nhận ngay lập tức. Cùng lúc đó, tờ Wall Street Journal đưa tin, Na Uy và Đức sẽ cùng đặt mua hai tiểu đoàn tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, trong đó Na Uy đóng góp 694 triệu USD.
Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, Canada cam kết cung cấp 2 tỷ đô la Canada (khoảng 1,44 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine vào tháng 6/2025, trong đó khoảng 1 tỷ đô la Canada sẽ bằng UAV, đạn dược và xe bọc thép; và số vũ khí này sẽ đến Ukraine vào tháng 9 tới đây. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Ukrinform).
Bom FAB-3000 của Nga được thả xuống thành phố Pokrovsk. Nguồn Military Review
