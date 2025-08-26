Hà Nội

Quân đội Nga đóng nắp nồi hầm Kleban-Byk và kiểm soát toàn bộ các tuyến đường tiếp vận cho thành phố Pokrovsk.

Các hoạt động tấn công của các đơn vị thuộc Cụm quân phía Tây của quân đội Nga, giúp họ kiểm soát khu định cư Sredneye, nằm ở phía bắc tỉnh Donetsk. Cùng lúc đó, Cụm quân phương Nam cũng đã kiểm soát ngôi làng Kleban-Byk, nằm ở phía nam thành phố Konstantinovka.
Việc quân đội Nga (RFAF) kiểm soát được ngôi làng Kleban-Byk, nằm trên một ngọn đồi, giúp UAV FPV của Nga xuất phát từ đây, kiểm soát gần như toàn bộ khu vực thành phố Konstantinovka. Ngoài ra, "nút cổ chai" chạy dọc theo tuyến đường Kleban-Byk - Aleksandro-Kalinovo, là “yết hầu” của quân đội Ukraine (AFU) phòng thủ ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk.
Theo một số thông tin, khoảng ba nghìn quân Ukraine đã hy sinh do hỏa lực của RFAF ở ngôi làng Kleban-Byk và dọc theo “nút cổ chai” này. Do giờ không còn đường rút lui nào trên bộ cho AFU khỏi khu vực này, nên một số binh sĩ Ukraine đang cố gắng vượt qua hồ Kleban-Byk, bằng thuyền sang phía thành phố Konstantinovka.
Còn ngôi làng Serednje nằm bên bờ sông Nitrius, cách ngôi làng Terny mà RFAF đã kiểm soát trước đó 17 km về phía tây, cách Krasny Liman 15 km về phía tây bắc và cách Slavyansk 27 km về phía bắc. Với vị trí địa lý của Serednje như vậy, có thể Bộ Tổng tham mưu RFAF, đang chuẩn bị một đầu cầu chuẩn bị tấn công vào Krasny Liman.
Trong khi các Cụm quân Trung tâm và Cụm quân phương Nam của RFAF, tiếp tục gây áp lực lên quân phòng thủ Ukraine ở khu vực Konstantinovka và Pokrovsk; thì trong ngày hôm qua, RFAF đã chiếm được Pankivka, giúp quân Nga tiếp cận trung tâm hậu cần của AFU tại Shakhovo.
Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua cho biết, Cụm quân Trung tâm RFAF đã kiểm soát làng Pankivka ở phía bắc Pokrovsk. RFAF cũng xác nhận việc kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Sukhetske ở phía bắc Rodynske, nơi họ đã bắt đầu tiến công từ ngày 3/8.
Với việc kiểm soát được làng Pankivka của Cụm quân Trung tâm RFAF, sẽ giúp quân Nga tiếp tục đột phá đến Shakhovo, nơi có tầm quan trọng rất lớn đối với RFAF, do Shakhovo là một trung tâm hậu cần quan trọng của AFU ở phía đông bắc Pokrovsk.
Nếu chiếm được Shakhovo, RFAF sẽ có điều kiện tổ chức công tác bảo đảm hậu cần thuận lợi, cho phép họ chuyển quân số lớn. Hiện tại, điều này gần như bất khả thi, vì tất cả các tuyến đường đều nằm dưới sự kiểm soát của AFU hoặc nằm trong vùng xám.
Do đó, việc RFAF kiểm soát được Pankivka, nơi gần như đã chạm đến Shakhovo, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cùng với việc kiểm soát Pankivka, hiện RFAF cũng đang tiến công Volodymyrivka. Bộ chỉ huy AFU tại mặt trận Pokrovsk hiểu được tầm quan trọng của Shakhovo, nên đang chống trả quyết liệt, cố gắng không cho quân Nga tiến vào trung tâm hậu cần này.
Hiện tại, quân Nga đang giữ Kucherov Yar, đẩy lùi các cuộc phản công của quân Ukraine, khi AFU đã tung các đơn vị tinh nhuệ vào chiến đấu để phá vỡ điểm đột phá của quân Nga. Theo những thông tin của truyền thông Nga, hiện AFU vẫn chưa thể đánh bật các đơn vị RFAF khỏi khu vực, mà họ đột phá gần đây ở phía bắc Pokrovsk.
Trong khi đó, tất cả các tuyến đường giao thông tới mặt trận Pokrovsk của Ukraine, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị UAV RFAF. Việc cung cấp hậu cần, vũ khí, cũng như luân chuyển quân số của Ukraine, về cơ bản không còn khả thi nữa. Bằng chứng trực quan về điều này đã được công bố trực tuyến.
Đoạn video được phát trên mạng Internet, cho thấy các trắc thủ điều khiển UAV FPV của Nga đang tấn công những xe cơ giới vận chuyển hàng hóa của AFU, ở ngay cả trong những con đường được trang bị lưới chống UAV. Điều này có nghĩa là bất kỳ nỗ lực tiếp vận của AFU đến Pokrovsk, đều bị Nga đe dọa tấn công.
Tình hình cũng tương tự với việc sơ tán thương binh của AFU, khi số thương vong của họ đang tăng lên mỗi ngày. Đặc biệt là công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch trong tương lai gần, có thể khiến việc phòng thủ có tổ chức trở nên rất khó khăn với AFU tại đây.
Điều đáng chú ý là hiện tại, tình hình đột phá của RFAF ở phía bắc Pokrovsk, nơi Bộ Tổng tham mưu AFU đã điều động lực lượng dự bị được huấn luyện bài bản nhất, đang diễn biến nhanh chóng. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, AFU vẫn không thể ổn định tình hình mặt trận này.
Theo các phóng viên chiến trường Nga từ mặt trận Pokrovsk, cho biết do các cuộc không kích thường xuyên của không quân Nga, quân Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng, vì họ đang tiến hành chiến đấu ngoài công sự kiên cố. Trong khi tại khu vực này, địa hình bình nguyên tương đối bằng phẳng, ít hệ thống công sự kiên cố và làng mạc, để quân Ukraine trú ẩn. (Nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Liveuamap, Kyiv Post). https://topcor.ru/63443-rossijskie-dronovody-vzjali-pod-kontrol-vse-trassy-veduschie-v-pokrovsk.html https://topwar.ru/269884-vzjatie-pankovki-pozvoljaet-vs-rf-vyjti-k-logisticheskomu-uzlu-vsu-v-shahovo.html https://topwar.ru/270008-zakrylsja-odin-iz-kotlov-dlja-vsu-v-dnr-vs-rf-osvobodili-kleban-byk-i-srednee.html
UAV FPV của Nga tấn công xe ô tô của quân đội Ukraine tới thành phố Pokrovsk. Nguồn Military Review
Tiến Minh
