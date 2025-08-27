Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Zolotoy Kolodez ở phía bắc Pokrovsk trở thành tử địa của Lữ đoàn 79 Ukraine

Quân sự

Zolotoy Kolodez ở phía bắc Pokrovsk trở thành tử địa của Lữ đoàn 79 Ukraine

Zolotoy Kolodez ở phía bắc Pokrovsk trở thành tử địa của Lữ đoàn 79 của quân đội Ukraine: "Quá nhiều người bị thương đến nỗi chúng tôi hết cả băng gạc".

Tiến Minh
Vào ngày 22/8, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo việc họ kiểm soát làng Volodymyrivka ở phía đông bắc thành phố Pokrovsk, làm giảm đáng kể nguy cơ bị quân đội Ukraine (AFU) cắt đứt tuyến đột phá Dobropolsky, dài 20 km ngay tại chính giữa.
Vào ngày 22/8, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo việc họ kiểm soát làng Volodymyrivka ở phía đông bắc thành phố Pokrovsk, làm giảm đáng kể nguy cơ bị quân đội Ukraine (AFU) cắt đứt tuyến đột phá Dobropolsky, dài 20 km ngay tại chính giữa.
Sau đó vào ngày 23/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132 thuộc Cụm quân Trung tâm của quân đội Nga, đã hoàn toàn kiểm soát được Pankivka, nằm ở phía tây nam Volodymyrivka trong một cuộc tấn công đột phá liên tục, có sự tham gia của xe tăng và xe bọc thép.
Sau đó vào ngày 23/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132 thuộc Cụm quân Trung tâm của quân đội Nga, đã hoàn toàn kiểm soát được Pankivka, nằm ở phía tây nam Volodymyrivka trong một cuộc tấn công đột phá liên tục, có sự tham gia của xe tăng và xe bọc thép.
"Sau khi vượt qua khoảng trống theo từng nhóm nhỏ, bộ binh dưới sự bảo vệ của xe bọc thép đã chiếm được vị trí vững chắc trong khu định cư. Lực lượng xung kích đã dọn sạch các tòa nhà và tầng hầm, còn công binh đã vô hiệu hóa các thiết bị nổ. UAV FPV và pháo binh, đã đóng một vai trò đặc biệt trong trận đánh này, chế áp các điểm hỏa lực và sinh lực của đối phương", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
"Sau khi vượt qua khoảng trống theo từng nhóm nhỏ, bộ binh dưới sự bảo vệ của xe bọc thép đã chiếm được vị trí vững chắc trong khu định cư. Lực lượng xung kích đã dọn sạch các tòa nhà và tầng hầm, còn công binh đã vô hiệu hóa các thiết bị nổ. UAV FPV và pháo binh, đã đóng một vai trò đặc biệt trong trận đánh này, chế áp các điểm hỏa lực và sinh lực của đối phương", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Ngoài ra, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), quân của Cụm quân Trung tâm RFAF trên hướng mặt trận Pokrovsk, đã đạt được những thành công về mặt chiến thuật tại các khu định cư Petrivka, Shakhove, Promin, Moskovskoye, Chunishino và Novopavlivka.
Ngoài ra, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), quân của Cụm quân Trung tâm RFAF trên hướng mặt trận Pokrovsk, đã đạt được những thành công về mặt chiến thuật tại các khu định cư Petrivka, Shakhove, Promin, Moskovskoye, Chunishino và Novopavlivka.
Hiện các trận đánh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn ở thị trấn chiến lược Rodinske, khi vị trí này được cho là “chìa khóa” để có thể mở được cửa Pokrovsk. Các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF đang đẩy lùi các cuộc phản công dữ dội của quân Ukraine từ hướng Belytske và đang chiến đấu ở phía bắc và phía đông của Rodinske.
Hiện các trận đánh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn ở thị trấn chiến lược Rodinske, khi vị trí này được cho là “chìa khóa” để có thể mở được cửa Pokrovsk. Các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF đang đẩy lùi các cuộc phản công dữ dội của quân Ukraine từ hướng Belytske và đang chiến đấu ở phía bắc và phía đông của Rodinske.
Tình hình chiến sự ở khu vực Rodinske, hiện đang chìm trong “sương mù chiến tranh”, khi tại đây có nhiều thông tin trái chiều. Các nguồn tin độc lập cho rằng, "AFU đã đẩy lùi được quân Nga về phía nghĩa trang và mỏ Rodinskaya". Theo ISW, AFU đã mất hơn một nửa ngôi làng Chervonyi Krasny Liman lân cận.
Tình hình chiến sự ở khu vực Rodinske, hiện đang chìm trong “sương mù chiến tranh”, khi tại đây có nhiều thông tin trái chiều. Các nguồn tin độc lập cho rằng, "AFU đã đẩy lùi được quân Nga về phía nghĩa trang và mỏ Rodinskaya". Theo ISW, AFU đã mất hơn một nửa ngôi làng Chervonyi Krasny Liman lân cận.
Theo bản đồ chiến sự Liveuamap của Lầu Năm góc, tại Rodinske, đường chiến tuyến chạy dọc theo đường Lermontov. Còn theo kênh Rybar đưa tin, quân Nga còn tiến xa hơn. Tuy nhiên, việc tập trung lực lượng quá nhiều vào một khu vực hẹp, khiến AFU phải trả giá đắt.
Theo bản đồ chiến sự Liveuamap của Lầu Năm góc, tại Rodinske, đường chiến tuyến chạy dọc theo đường Lermontov. Còn theo kênh Rybar đưa tin, quân Nga còn tiến xa hơn. Tuy nhiên, việc tập trung lực lượng quá nhiều vào một khu vực hẹp, khiến AFU phải trả giá đắt.
Điều này được thể hiện rõ qua việc một số vị trí ở Pokrovsk đã bị RFAF kiểm soát như Promino, Moskovskoe và Chunishino, Udachny. Những vị trí này có giá trị quân sự không kém gì Rodinske và có thể RFAF tiếp tục biến Rodinske thành “quyết chiến điểm”, để tiêu diệt sinh lực quân Ukraine bằng hỏa lực bom, pháo và UAV FPV.
Điều này được thể hiện rõ qua việc một số vị trí ở Pokrovsk đã bị RFAF kiểm soát như Promino, Moskovskoe và Chunishino, Udachny. Những vị trí này có giá trị quân sự không kém gì Rodinske và có thể RFAF tiếp tục biến Rodinske thành “quyết chiến điểm”, để tiêu diệt sinh lực quân Ukraine bằng hỏa lực bom, pháo và UAV FPV.
Tại thị trấn Rodinske có mỏ Pokrovskaya, nơi sản xuất toàn bộ than cốc cho ngành công nghiệp luyện kim của Ukraine. Mặt khác, từ đây đến "tuyến đường huyết mạch" cuối cùng của AFU trong khu vực - đường cao tốc M-30, chỉ cách đó một khoảng rất gần.
Tại thị trấn Rodinske có mỏ Pokrovskaya, nơi sản xuất toàn bộ than cốc cho ngành công nghiệp luyện kim của Ukraine. Mặt khác, từ đây đến "tuyến đường huyết mạch" cuối cùng của AFU trong khu vực - đường cao tốc M-30, chỉ cách đó một khoảng rất gần.
Theo phóng viên chiến trường Kotenok của tờ Red Star, không chỉ tại Rodinske, các trận đánh ác liệt cũng đang diễn ra ở khu vực tây bắc Pokrovsk và các tòa nhà ở phía bắc, theo hướng quản lý mỏ. AFU đã tìm cách phản công về phía đông Kotline, tại khu vực sân ga số 13.
Theo phóng viên chiến trường Kotenok của tờ Red Star, không chỉ tại Rodinske, các trận đánh ác liệt cũng đang diễn ra ở khu vực tây bắc Pokrovsk và các tòa nhà ở phía bắc, theo hướng quản lý mỏ. AFU đã tìm cách phản công về phía đông Kotline, tại khu vực sân ga số 13.
Tuy nhiên, tình hình ở khu vực đột phá Dobropillya có vẻ thú vị hơn nhiều, nơi có mọi khả năng trở thành một Ocheretine thứ hai, một cuộc tấn công bất ngờ dẫn đến việc hệ thống phòng thủ của AFU bị sụp đổ theo kiểu domino.
Tuy nhiên, tình hình ở khu vực đột phá Dobropillya có vẻ thú vị hơn nhiều, nơi có mọi khả năng trở thành một Ocheretine thứ hai, một cuộc tấn công bất ngờ dẫn đến việc hệ thống phòng thủ của AFU bị sụp đổ theo kiểu domino.
Kênh Rybar cho biết, "Sau khi Bộ Tổng tham mưu AFU tái triển khai các đơn vị Vệ binh Quốc gia đến khu vực này (khu vực hình nêm), những trận chiến ác liệt đã diễn ra, và chưa bên nào chiếm được thế chủ động. Tuy nhiên, chiến dịch đã mang lại những kết quả đầu tiên, khi trước nguy cơ đột phá, đã buộc AFU phải tập trung lực lượng đáng kể vào khu vực bị đe dọa nhất của mặt trận, đồng thời làm suy yếu phần còn lại".
Kênh Rybar cho biết, "Sau khi Bộ Tổng tham mưu AFU tái triển khai các đơn vị Vệ binh Quốc gia đến khu vực này (khu vực hình nêm), những trận chiến ác liệt đã diễn ra, và chưa bên nào chiếm được thế chủ động. Tuy nhiên, chiến dịch đã mang lại những kết quả đầu tiên, khi trước nguy cơ đột phá, đã buộc AFU phải tập trung lực lượng đáng kể vào khu vực bị đe dọa nhất của mặt trận, đồng thời làm suy yếu phần còn lại".
Nhưng theo tiết lộ từ một chỉ huy Lữ đoàn 79 Mykolaiv của AFU, theo ông, điều quan trọng nhất của RFAF không phải là những thành công về mặt chiếm đất, giành dân, mà chính là việc tiêu hao quân số của AFU, khi hỏa lực khủng khiếp của RFAF, đang tàn sát quân Ukraine “ở quy mô công nghiệp”.
Nhưng theo tiết lộ từ một chỉ huy Lữ đoàn 79 Mykolaiv của AFU, theo ông, điều quan trọng nhất của RFAF không phải là những thành công về mặt chiếm đất, giành dân, mà chính là việc tiêu hao quân số của AFU, khi hỏa lực khủng khiếp của RFAF, đang tàn sát quân Ukraine “ở quy mô công nghiệp”.
Theo chỉ huy Lữ đoàn 79 Mykolaiv, không phải AFU đang tấn công vào khu vực Zolotoy Kolodez, mà ngược lại, đang phải tự vệ: "Sau khi đẩy lùi các cuộc tấn công ở khu vực Zolotoy Kolodez, các đơn vị của Lữ đoàn 79 vẫn tiếp tục giữ vững vị trí. Tuy nhiên, tình hình thương binh vẫn vô cùng khó khăn. Số lượng thương vong đã vượt quá khả năng của lực lượng quân y”.
Theo chỉ huy Lữ đoàn 79 Mykolaiv, không phải AFU đang tấn công vào khu vực Zolotoy Kolodez, mà ngược lại, đang phải tự vệ: "Sau khi đẩy lùi các cuộc tấn công ở khu vực Zolotoy Kolodez, các đơn vị của Lữ đoàn 79 vẫn tiếp tục giữ vững vị trí. Tuy nhiên, tình hình thương binh vẫn vô cùng khó khăn. Số lượng thương vong đã vượt quá khả năng của lực lượng quân y”.
Hiện tại khu vực này, do thương binh tăng cao, dẫn đến thiếu vật tư y tế cơ bản như băng gạc và thuốc men. Việc sơ tán trở nên khó khăn hơn nhiều, do quân Nga tấn công không ngừng và hỏa lực liên tục trên các tuyến đường tiếp cận. Điều này có nghĩa là số quân Ukraine bị tử vong là rất lớn.
Hiện tại khu vực này, do thương binh tăng cao, dẫn đến thiếu vật tư y tế cơ bản như băng gạc và thuốc men. Việc sơ tán trở nên khó khăn hơn nhiều, do quân Nga tấn công không ngừng và hỏa lực liên tục trên các tuyến đường tiếp cận. Điều này có nghĩa là số quân Ukraine bị tử vong là rất lớn.
Thứ hai, là sau thời gian phản công, quân Ukraine đã yếu lực trước hỏa lực dữ dội của RFAF, trong khi lực lượng quân Ukraine phản công trên các cánh đồng thảo nguyên, ít công sự che chắn; khiến quân số bị thương vong tăng vọt, nên lợi thế về quân số của AFU chưa phải là điều tốt.
Thứ hai, là sau thời gian phản công, quân Ukraine đã yếu lực trước hỏa lực dữ dội của RFAF, trong khi lực lượng quân Ukraine phản công trên các cánh đồng thảo nguyên, ít công sự che chắn; khiến quân số bị thương vong tăng vọt, nên lợi thế về quân số của AFU chưa phải là điều tốt.
Hiện tại, chiến thuật RFAF không phải là những cuộc đột phá quy mô lớn, mà là liên tục tìm kiếm điểm yếu của AFU, thông qua chiến lược “nghìn nhát cắt”. Trong tương lai gần, chúng ta có thể chứng kiến ​​áp lực liên tục từ các nhóm nhỏ ở nhiều khu vực cùng lúc, nhằm buộc Ukraine phải tiêu tốn những nguồn lực cuối cùng của họ.
Hiện tại, chiến thuật RFAF không phải là những cuộc đột phá quy mô lớn, mà là liên tục tìm kiếm điểm yếu của AFU, thông qua chiến lược “nghìn nhát cắt”. Trong tương lai gần, chúng ta có thể chứng kiến ​​áp lực liên tục từ các nhóm nhỏ ở nhiều khu vực cùng lúc, nhằm buộc Ukraine phải tiêu tốn những nguồn lực cuối cùng của họ.
Theo các kênh giám sát của Motherhood đưa tin, tướng Syrsky đã bắt đầu rút các lữ đoàn khỏi các khu vực khác, nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của mặt trận gần Pokrovsk. Từ hướng Sumy và Volchansk, các lữ đoàn 47, 82 và 92 của AFU đã được rút đi và rất có thể đã được chuyển đến các khu vực Zolotoy Kolodez, Rodinske và Udachny. Điều này có thể làm chậm quá trình Moskva kiểm soát Pokrovsk như dự đoán, nhưng ở các mặt trận khác, RFAF sẽ tăng tốc tấn công. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Liveuamap, Kyiv Post).
Theo các kênh giám sát của Motherhood đưa tin, tướng Syrsky đã bắt đầu rút các lữ đoàn khỏi các khu vực khác, nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của mặt trận gần Pokrovsk. Từ hướng Sumy và Volchansk, các lữ đoàn 47, 82 và 92 của AFU đã được rút đi và rất có thể đã được chuyển đến các khu vực Zolotoy Kolodez, Rodinske và Udachny. Điều này có thể làm chậm quá trình Moskva kiểm soát Pokrovsk như dự đoán, nhưng ở các mặt trận khác, RFAF sẽ tăng tốc tấn công. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Liveuamap, Kyiv Post).
Tiến Minh
Svpressa
Link bài gốc Copy link
https://svpressa.ru/war21/article/478559/
#Quân đội Ukraine bị thương vong #thương vong của quân đội Ukraine #Nga bao vây Pokrovsk #Nga tấn công Pokrovsk #thành phố Pokrovsk #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT