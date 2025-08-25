Hà Nội

Chiến thuật tấn công “bầy sói” của đơn vị UAV Rubicon nguy hiểm thế nào?

Quân sự

Chiến thuật tấn công “bầy sói” của đơn vị UAV Rubicon nguy hiểm thế nào?

Ukraine nhận ra các đơn vị UAV Rubicon của Nga là mối đe dọa lớn nhất trên chiến trường, thậm chí chúng có thể khiến phòng tuyến của Kiev sụp đổ.

Tiến Minh
Binh lính Ukraine ở mặt trận đang dấy lên nỗi sợ hãi và lo lắng sau khi đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) tinh nhuệ "Rubicon" của Nga, đang tàn sát những vũ khí quý giá của quân đội Ukraine (AFU) và tiêu diệt hàng trăm binh lính Ukraine, với hiệu suất đáng kinh ngạc.
Đơn vị UAV Rubicon này của quân đội Nga (RFAF) mới được thành lập cách đây một năm, trực thuộc thẳng Bộ Quốc phòng Nga. Như tờ báo Ukraine "Unian" đưa tin, mặc dù tham gia chiến đấu chưa lâu, nhưng đơn vị này đã phá hủy hàng ngàn vũ khí và UAV của Ukraine, đồng thời tiêu diệt và làm bị thương nhiều binh sĩ Ukraine.
Theo tình nguyện viên và người đứng đầu Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không của AFU, bà Maria Berlinskaya, đã chỉ ra ba điều trên kênh Telegram cá nhân, để giúp chỉ huy AFU chống lại đơn vị Rubicon. Bà Berlinskaya lưu ý rằng, bất kỳ ai biết cách đơn vị Nga này hoạt động đều ghi nhận hiệu quả của nó.
Theo bà Berlinskaya, hiện đơn vị Rubicon của Nga đang tích cực mở rộng quy mô và có thể vào mùa thu này, sẽ có từ 5-6 nghìn quân với kỹ thuật điều khiển UAV điêu luyện, được trang bị những loại UAV tốt nhất, chiến đấu trên chiến trường. Điều này sẽ làm tăng thêm sức sát thương đối với AFU.
Chiến thuật của các đơn vị Rubicon thường là triển khai chiến thuật UAV FPV tấn công theo kiểu "bầy sói" mới. Các nhóm tấn công quy mô lớn lên đến 200 UAV FPV, giống như một bầy sói hung dữ, đồng thời tấn công mục tiêu từ nhiều hướng và độ cao khác nhau.
Theo ông Maxim Kondratiev, viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Nga, giải thích: "Với chiến thuật này, mặc dù khoảng 25% UAV có thể bị bắn hạ, nhưng 75% còn lại đã bắn trúng mục tiêu". Sự xâm nhập nhanh chóng của các biệt đội cảm tử Nga vừa qua trên chiến trường bắc Pokrovsk, có sự giúp sức rất lớn của các đơn vị Rubicon.
Chiến thuật UAV FPV "bầy sói" của các đơn vị Rubicon đã làm tê liệt hệ thống phòng thủ của Ukraine bằng một cuộc tấn công dồn dập. Sự kết hợp giữa "tấn công mặt đất bất ngờ + tấn công dồn dập trên không" này, cho thấy RFAF đã tiếp thu và hiện đại hóa chiến thuật "tấn công và trinh sát tích hợp" của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên.
Đó là lý do tại sao bà Maria Berlinskaya kêu gọi ba điều cần phải được thực hiện khẩn cấp. Thứ nhất, nên thành lập một "Anti-Rubicon (phân đội chống Rubicon)" ở Ukraine - cụ thể là săn lùng các đơn vị điều khiển UAV Rubin con của Nga. Berlinskaya cảnh báo rằng, nếu không có điều này, mặt trận có thể sụp đổ nhanh hơn do tổn thất không thể chịu đựng được về vũ khí và con người.
Thứ hai, bà Maria Berlinskaya khuyên nên áp dụng các biện pháp tốt nhất của chính các đơn vị "Rubicon". Bà Berlinskaya lưu ý rằng, binh lính Nga không ngại áp dụng và mở rộng các giải pháp đột phá của Ukraine. “Đây là trường hợp của UAV FPV, UAV điều khiển bằng cáp quang, bom có điều khiển, thậm chí cả UAV FPV phòng không” – bà nói.
Tuy nhiên, bà Maria Berlinskaya nói thêm, do lòng căm thù quân Nga, nên các đơn vị sử dụng UAV của Ukraine không tiếp thu những giải pháp tốt từ phía đối phương. Đây là một thiếu sót lớn và là sự lãng phí kinh nghiệm hữu ích.
Điểm thứ ba, theo bà bà Maria Berlinskaya là bổ nhiệm một số người trong mỗi lữ đoàn chịu trách nhiệm thu thập và nhân rộng các giải pháp công nghệ đang hoạt động. Bà Berlinskaya nói thêm rằng điều này áp dụng cho cả kinh nghiệm của AFU và RFAF. Tình nguyện viên này lưu ý rằng, các lữ đoàn Ukraine thường không chia sẻ các kinh nghiệm chiến đấu với nhau.
Theo bà Berlinskaya, với mong muốn lớn lao, ba điểm này có thể được triển khai trong vòng một tháng. “Sự oán giận, tham vọng, cạnh tranh, lòng tham, sự đố kỵ, không dám nói, không muốn chia sẻ, không muốn phân tích - nghĩa là chúng ta phải trả giá đắt bằng chính con người của chúng ta” – bà Berlinskaya kết luận.
Nhưng theo binh lính Ukraine tại chiến trường, những lời khuyên của bà Berlinskaya chỉ là “lý thuyết suông”, do lo sợ UAV của Nga, lính Ukraine trên chiến trường đã “gây nhiễu mọi thứ”. Lính Ukraine tiết lộ, UAV của họ thường bị đồng đội gây nhiễu, do có quá nhiều thiết bị của hai bên cùng xuất hiện trên bầu trời.
Dimko Zhluktenko, một quân nhân AFU chuyên điều khiển UAV cho biết, đơn vị của anh gần đây trở thành nạn nhân của tình trạng "quân ta đánh quân mình", khi UAV của họ bị chính các tổ hợp gây nhiễu của đồng đội vô hiệu hóa. Lý do là UAV của Ukraine, nhiều loại sử dụng chung tần số điều khiển vô tuyến với UAV của Nga.
Một ví dụ là UAV trinh sát Shark trong biên chế AFU và UAV tự sát do hãng Zala của Nga sản xuất. Theo Zhluktenko, trên bầu trời hiện có nhiều UAV đến nỗi các binh sĩ Ukraine vừa phải cố gắng hiệp đồng với nhau khi điều khiển thiết bị, vừa phải tìm cách tránh gây nhiễu tín hiệu điều khiển UAV của đồng đội.
Zhluktenko thừa nhận, sự hỗn loạn này khiến các đơn vị Ukraine có lúc sẽ nhắm bắn tất cả những gì họ thấy. "Nếu đó thực sự là khí tài đối phương, lực lượng phòng thủ chỉ có rất ít thời gian để hành động, trước khi UAV đối phương thả khối nổ hoặc lao xuống theo kiểu tự sát".
UAV hiện được sử dụng tại chiến trường Ukraine với tần suất lớn hơn bất kỳ xung đột nào khác trong lịch sử. Đầu tiên chúng được dùng để trinh sát, giám sát các hoạt động của đối phương theo thời gian thực từ trên không và ngay sau đó là UAV FPV, sẵn sàng tung đòn tấn công tự sát, có thể phá hủy những vũ khí trị giá hàng triệu USD.
Mặc dù quân đội Nga đi sau quân đội Ukraine trong lĩnh vực UAV, nhưng họ đã nhanh chóng “kịp sửa sai” và UAV FPV của Nga là vũ khí tàn sát nhiều vũ khí và nhân lực của AFU trên chiến trường. Việc xuất hiện của đơn vị Rubicon trên chiến trường trọng điểm, thực sự là ác mộng cho binh lính Ukraine. (Nguồn ảnh Topwar, Kyiv Post, TASS). https://topcor.ru/63451-obrushit-front-napugannyj-vrag-priznal-rossijskij-rubikon-chrezvychajno-opasnym.html https://www.businessinsider.com/ukraine-can-jam-own-drones-many-some-russian-share-signals-2025-8
Tiến Minh
#UAV FPV #Rubicon #quân đội Nga #xung đột Nga-Ukraine

