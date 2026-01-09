Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/1: Cự Giải Thần Tài chiếu cố, thu nhập tăng

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/1: Cự Giải Thần Tài chiếu cố, thu nhập tăng

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/1, Cự Giải chăm chỉ tài lộc tới cửa. Thiên Bình đầu tư đừng chạy theo xu hướng, hãy làm việc mình hiểu biết nhất.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đây cũng không tính là chuyện xấu. Sự nghiệp: Làm việc đáng tin cậy tự nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của quý nhân, hãy tập trung vào chính sự của mình và đừng quan tâm người khác thế nào, xử lý nhiệm vụ bản chức mới là quan trọng. Tài lộc: Thận trọng khi bắt tay vào dự án, nếu không sẽ chịu thiệt thòi mắc lừa. Tình cảm: Khó cung cấp được nhiều giá trị cảm xúc, sự quan tâm sẽ dành cho bản thân nhiều hơn. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt, bảo dưỡng cơ thể là rất quan trọng.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu sẽ thấy có không ít dự án bản thân đều có thể làm, nhưng phải xuất phát từ tình hình thực tế và không được quá tự phụ. Sự nghiệp: Nên tập trung làm việc, đừng để một việc chưa xong đã chuyển sang chuyện khác, lâu dần không có lợi cho việc tạo ra thành tích, ấn tượng thiếu chuyên nghiệp một khi đã hình thành sẽ không tốt cho bản thân. Tài lộc: Kiên nhẫn lựa chọn dự án phù hợp để làm là được. Tình cảm: Thích tạo bất ngờ nhỏ cho bạn đời, tương tác nhiều một chút không có gì không tốt. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử sẽ đặt trọng tâm vào những sự kiện quan trọng, hiệu suất nâng cao hơn trước rất nhiều. Sự nghiệp: Có lẽ một số người sẽ tiếp xúc với nghiệp vụ cốt lõi, hãy tranh thủ thời gian học hỏi nhiều hơn, đừng có tâm lý sợ khó hay phàn nàn gì. Tài lộc: Thực hiện tốt dự án theo kế hoạch để lấy lợi nhuận không có vấn đề gì lớn, đừng căng thẳng là được. Tình cảm: Hai bên giao thiệp đừng quá tính toán, không có vấn đề nguyên tắc thì đại hướng phát triển tốt là được. Sức khỏe: Tâm trạng thoải mái, không lo âu.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải dễ nghĩ nhiều làm ít, hãy bắt tay vào làm trước rồi mới biết điều chỉnh thế nào, chỉ nói mà không làm thì khó thành công. Sự nghiệp: Nên nỗ lực làm việc, bản thân có năng lực hay ý tưởng hay gì hãy đưa ra để cấp trên và khách hàng thấy, cuối cùng tạo ra thành tích mới nói lên được vấn đề. Tài lộc: Cách nâng cao thu nhập không ít, cố gắng thì được Thần Tài chiếu cố, thu nhập nhân đôi. Tình cảm: Ở bên nửa kia nên thể hiện sự quan tâm của mình nhiều hơn, bớt nói suông thì tốt hơn. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh không có vấn đề gì lớn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay khá tốt, việc đạt được thành tích tốt không có vấn đề gì lớn, quan trọng là bạn có sẵn lòng bỏ công sức vất vả hay không. Sự nghiệp: Hành sự theo các bước đã định đa phần đều có thể đạt được thành tích lý tưởng, bản thân có mục tiêu thì làm việc sẽ bớt hoang mang và do dự, cố gắng làm tốt là được. Tài lộc: Thực hiện dự án có thể thu về một số lợi nhuận, một số người nhờ tiết kiệm mà có được không ít. Tình cảm: Quan hệ hai bên khá hòa hợp, đều đang dụng tâm chung sống để tình cảm tốt đẹp hơn. Sức khỏe: Chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay bình thường, đừng để các loại chuyện vụn vặt làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Sự nghiệp: Cứ thiết thực hành sự là được, đôi khi chuyện không giải quyết được thường là do phương pháp hành sự của mình không đúng, đổi cách thức và góc độ biết đâu sẽ giải quyết được. Tài lộc: Khả năng bị kẹt vốn lớn, bản thân nhất định phải thận trọng khi đưa ra quyết định. Tình cảm: Ở bên bạn đời cần thấu hiểu nhiều hơn, bớt đâm đầu vào ngõ cụt là được. Sức khỏe: Chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực, đừng quá khích.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay ổn, muốn làm tốt một việc không hề đơn giản như vậy, công sức bỏ ra thường vượt quá tưởng tượng. Sự nghiệp: Muốn đạt thành tích tốt phải bỏ tâm tư làm việc, quá thả lỏng sẽ mất đi sức cạnh tranh, chỉ có không ngừng học hỏi mới giữ vững ưu thế. Tài lộc: Nên chọn những dự án phù hợp với mình, đừng chạy theo xu hướng. Tình cảm: Nên dành nhiều thời gian ở bên nửa kia, tương tác nhiều mới có thể tăng tiến tình cảm. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp, đừng quá lười vận động là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp làm việc tuy không có thành quả gì lớn lao nhưng tiến bộ nhỏ vẫn có. Sự nghiệp: Có thu hoạch là tốt rồi, bản thân không khiên cưỡng về số lượng thì sẽ có cảm giác thỏa mãn hơn, không có tiêu hao nội tâm tự nhiên hành sự cũng thuận lợi hơn nhiều. Tài lộc: Lợi nhuận từ dự án không nhiều như tưởng tượng, nhưng cũng coi là khá đáng kể. Tình cảm: Chung sống trong mối quan hệ thân thiết không có gì bất mãn, chỉ là chưa đạt được kết quả như dự tính. Sức khỏe: Chú ý bổ sung dinh dưỡng, ăn uống hợp lý là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã làm việc không gặp khó khăn gì là có thể đạt được thành công, xác suất nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ là rất lớn. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo kế hoạch là được, thúc đẩy tiến độ dự án không được lơ là, lúc cần giám sát toàn bộ quy trình thì đừng lười biếng. Tài lộc: Tăng thu giảm chi rất quan trọng, dự án không tốt thì đừng tiếp tục nắm giữ nữa. Tình cảm: Có thời gian và tinh lực quan tâm đối phương, chủ động bày tỏ tình cảm để đối phương cảm nhận được sự ấm áp là được. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, vận động gân cốt thích hợp là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết môi trường không tốt bản thân cũng không có cách nào làm gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Sự nghiệp: Môi trường làm việc không tốt bản thân cũng khó tạo ra thành tích, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề, những thứ khác đừng nghĩ nhiều, tăng thêm phiền não cho mình là không tốt. Tài lộc: Một số tổn thất khó tránh khỏi, nên chuẩn bị sẵn phương án và tâm lý. Tình cảm: Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, dường như chỉ một chút biến động nhỏ cũng khiến hai bạn cãi nhau. Sức khỏe: Ra ngoài cẩn thận đừng để bị thương là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình đừng tự gây thêm áp lực cho mình, hãy dũng cảm lên, việc gì có thể từ chối thì hãy từ chối đừng sợ hãi. Sự nghiệp: Trước tiên hãy xác định rõ trách nhiệm của mình ở đâu, việc không thuộc trách nhiệm thì đừng làm, cẩn thận kẻo bị lừa làm việc rồi xảy ra chuyện lại bị oán trách. Tài lộc: Cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, tìm cách nâng cao thu nhập là điều cấp bách. Tình cảm: Luôn có cảm giác trách nhiệm quá mức với bạn đời, việc gì cũng ôm đồm tự làm là không cần thiết. Sức khỏe: Bớt lo lắng chuyện bao đồng, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình thì tốt hơn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hành sự không thuận, có chút đuối sức về sau, điều chỉnh phương pháp làm việc một cách thích hợp biết đâu sẽ có cải thiện. Sự nghiệp: Làm việc theo kế hoạch có thể thu được lợi nhuận, nhưng không được thiếu kiên nhẫn mà không kiên trì được, khởi đầu thuận lợi thì phải giữ vững nếu không nỗ lực trước đó cũng có thể đổ sông đổ biển. Tài lộc: Nên tìm cách tiết kiệm nhiều hơn và bớt chi tiêu bừa bãi. Tình cảm: Hai người ở bên nhau không có chuyện gì xấu xảy ra, chỉ là trôi qua tương đối bình lặng. Sức khỏe: Ăn uống phải điều độ, lúc cần bổ sung dinh dưỡng đừng ngó lơ.
