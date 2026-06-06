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Kho tri thức

Chiêm ngưỡng sao khổng lồ WOH G64 đổi sắc ngoạn mục

Một cảnh tượng thiên văn ngoạn mục: Sao khổng lồ vũ trụ WOH G64 thay đổi màu sắc nhanh chóng, có thể báo trước một vụ nổ khủng khiếp.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Các nhà thiên văn học gần đây đã quan sát thấy một sự biến đổi hiếm gặp ở ngôi sao siêu khổng lồ có tên là WOH G64, từ một siêu sao đỏ đang dần chuyển thành một siêu sao vàng cực kỳ hiếm.

Trang Space.com đưa tin rằng, sự thay đổi này có thể là dấu hiệu báo trước cho vụ nổ sao hoặc sự sụp đổ thành lỗ đen của ngôi sao này, nhưng số phận cuối cùng của nó vẫn chưa được chắc chắn.

WOH G64 (còn được gọi là IRAS 04553–6825) nằm trong Đám mây Magellan Lớn, cách Trái đất khoảng 163.000 năm ánh sáng. Bán kính của nó gấp khoảng 1.540 lần Mặt Trời, khối lượng gần gấp 30 lần Mặt Trời và độ sáng gấp 282.000 lần Mặt Trời. Kể từ khi được phát hiện, WOH G64 được coi là một siêu sao đỏ khổng lồ, được bao quanh bởi một vành đai bụi dày đặc.

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WOH G64 đang trải qua một quá trình biến đổi hiếm gặp, tiến hóa từ một siêu sao đỏ thành một siêu sao vàng cực kỳ hiếm. Ảnh: @Technice)

Gần đây, các nhà thiên văn học đã nhận thấy sự thay đổi dần dần về màu sắc và sự gia tăng nhiệt độ bề mặt của nó. Một nhóm nghiên cứu do Gonzalo Muñoz-Sanchez thuộc Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Athens dẫn đầu đã xác định rằng, điều này cho thấy WOH G64 đang chuyển đổi từ sao siêu khổng lồ đỏ sang sao siêu khổng lồ vàng. Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng, đây là bằng chứng quan sát đầu tiên cho thấy một ngôi sao cực đoan có thể chuyển đổi mượt mà từ đỏ sang vàng trong một khoảng thời gian ngắn, một quá trình tiến hóa nhanh chóng cực kỳ hiếm gặp trong thiên văn học.

Hơn nữa, WOH G64 có tuổi đời xấp xỉ 5 triệu năm, tương đối trẻ so với Mặt Trời. Tuy nhiên, các ngôi sao khối lượng lớn thường "cháy hết và chết nhanh chóng", nhiên liệu của chúng bị tiêu thụ nhanh, dẫn đến tuổi thọ ngắn. Các nhà thiên văn học suy đoán rằng, sự sụp đổ lõi của nó có thể xảy ra trong vòng vài trăm đến vài nghìn năm nữa, có khả năng dẫn đến một vụ nổ siêu tân tinh hoặc sụp đổ trực tiếp thành một lỗ đen, nhưng thời điểm chính xác của sự kiện này vẫn chưa được biết.

…Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Sao khổng lồ #WOH G64 #ngôi sao #mặt trời #lỗ đen

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