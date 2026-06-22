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Số hóa - Xe

Chiếc máy pha cà phê di động sạc 1 lần pha 400 cốc

Xiaomi đã tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thông minh của mình bằng việc ra mắt một mẫu máy pha cà phê espresso di động chạy bằng pin vô cùng độc đáo.

Tuệ Minh

Một trong những chính sách phát triển sản phẩm của Xiaomi là sử dụng các ý tưởng dựa trên nhu cầu hàng ngày của những người năng động. Chính sách này đã mở cửa cho các thương hiệu con của họ tạo ra các sản phẩm tiện ích vốn dĩ chỉ xuất phát từ giới DIY.

Lần này, hệ sinh thái thông minh của Xiaomi lại tiếp tục tung ra một sản phẩm tiện ích độc đáo là chiếc máy pha cà phê espresso mang tên thương hiệu điện máy Mija.

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Máy pha cà phê di động Xiaomi Mija sạc 1 lần pha 400 cốc.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của thiết bị này chính là thời lượng pin siêu khủng, cho phép pha tới 400 tách cà phê chỉ với một lần sạc duy nhất.

Dù sở hữu cơ chế hoạt động mạnh mẽ tương tự như một máy pha espresso tiêu chuẩn tại các quán cà phê, thiết bị lại được thu nhỏ một cách tinh tế trong kiểu dáng của một chiếc bình giữ nhiệt, hướng tới đối tượng người dùng thường xuyên đi du lịch, cắm trại hoặc dân văn phòng bận rộn.

Về mặt thiết kế và tính năng, mẫu máy pha cà phê mới của Xiaomi tối ưu hoàn hảo cho tính di động với kích thước chỉ 24.5 x 7.15cm, lý tưởng để mang theo trong ba lô hoặc để trên khay đựng cốc ô tô.

Điểm ăn tiền của thiết bị nằm ở phần cứng mạnh mẽ bên trong với bơm điện từ áp suất 20 bar, kết hợp cùng buồng pha kép linh hoạt cho phép sử dụng cả cà phê xay lẫn viên nén tiện lợi.

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Điểm nhấn chính là áp suất lên đến 20 Bar để tạo cà phê chuẩn gu.

Để cho ra hương vị cà phê chuẩn gu, Xiaomi đã tích hợp bộ gia nhiệt gốm và thuật toán kiểm soát nhiệt PID để giữ nước luôn ở mức 92°C (197°F). Máy hỗ trợ cả hai phương pháp chiết xuất nóng và lạnh, với thời gian hoàn thành một chu trình pha cực kỳ tốc độ – chỉ khoảng 45 giây.

Về năng lượng, máy pha cà phê Mijia sở hữu viên pin dung lượng lớn 7500mAh (kết hợp từ 3 viên pin 2500mAh), hỗ trợ sạc nhanh USB-C công suất 45W. Tốc độ sạc của máy khá ấn tượng khi chỉ mất 30 phút để nạp từ 20% đến 80% và mất 80 phút để sạc đầy; ngoài ra máy cũng tương thích tốt với các dòng pin dự phòng trên thị trường.​

Điểm đáng lưu ý là thời lượng pin của thiết bị sẽ dao động cực lớn dựa trên nhu cầu đun nước. Theo công bố từ Xiaomi, nếu người dùng đổ sẵn nước nóng vào buồng chứa, máy chỉ cần dùng pin để chạy bơm áp lực và có thể đạt hiệu suất kỷ lục là 400 tách cà phê.

Ngược lại, nếu bắt đầu bằng nước lạnh và kích hoạt lõi sưởi gốm bên trong để đun sôi, máy sẽ tiêu hao năng lượng rất nhanh và chỉ có thể pha được hơn 3 cốc trước khi cần cắm sạc lại.

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Nước nóng được kiểm soát ở 92 độ C cho mọi lần pha.

Độ bền và tính tiện dụng cũng là điểm cộng lớn trên mẫu máy pha cà phê di động này. Với xếp hạng kháng bụi, kháng nước đạt chuẩn IP55, thiết bị mang lại sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng trong môi trường dã ngoại, bất chấp các cơn mưa nhỏ hay sự cố dính nước.

Quá trình làm sạch sau khi pha cũng được tối giản hóa nhờ phần buồng chứa có thể tháo rời hoàn toàn. Đáng chú ý, gói sản phẩm của Xiaomi tỏ ra cực kỳ hào phóng khi đi kèm hàng loạt phụ kiện chất lượng: từ túi đựng bảo vệ, chân đế hợp kim nhôm, giỏ đựng cà phê kim loại, cho đến muỗng đong và cốc thép không gỉ hai lớp – giúp người dùng có thể bắt đầu trải nghiệm pha chế chuyên nghiệp ngay khi đập hộp.

Máy pha cà phê di động Mijia có giá bán lẻ tiêu chuẩn là 799 nhân dân tệ (khoảng 118 đô la Mỹ). Sản phẩm sẽ được bán đầu tiên tại Trung Quốc thông qua chiến dịch gọi vốn cộng đồng trên Xiaomi Mall và Xiaomi Youpin bắt đầu từ ngày 17 tháng 6.

Kính Xiaomi Mija Audio nghe nhạc cực kỳ năng động.
Mija, Tech Radar
#Máy pha cà phê di động Xiaomi #Thiết bị pha cà phê sạc một lần #Công nghệ pha espresso di động #Thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi #Tính năng và năng lượng vượt trội

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