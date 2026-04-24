Loa Xiaomi Sound Party 50W pin 26 giờ khuấy động mọi cuộc vui

Xiaomi Sound Party nổi bật với công suất 50W, pin 26 giờ, Bluetooth 5.4 và chuẩn IP67, trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu giải trí ngoài trời.

Xiaomi Sound Party được định vị là mẫu loa Bluetooth di động hướng đến các hoạt động giải trí ngoài trời, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế hiện đại, thân hình thon gọn cùng lớp vải lưới cao cấp bao phủ bên ngoài, mang lại cảm giác trẻ trung, năng động và phù hợp với các buổi dã ngoại, du lịch hoặc tiệc tùng cùng bạn bè.
Điểm nổi bật nhất của thiết bị nằm ở công suất âm thanh 50W, đủ sức tái tạo âm thanh mạnh mẽ trong không gian rộng, với dải bass sâu, lực và dải treble được kiểm soát tốt, giúp hạn chế hiện tượng chói tai khi mở âm lượng lớn, từ đó mang lại trải nghiệm nghe nhạc trọn vẹn hơn trong nhiều thể loại khác nhau.
Không chỉ dừng lại ở phần cứng, Xiaomi còn tích hợp công nghệ Harman AudioEFX nhằm nâng cao chất lượng âm thanh, tạo hiệu ứng đa chiều và giúp âm nhạc trở nên sống động hơn, đặc biệt trong những không gian mở nơi âm thanh cần độ lan tỏa và chiều sâu rõ rệt.
Về thiết kế, loa có kích thước 255 x 92 x 92 mm và trọng lượng khoảng 1,2 kg, đi kèm tay cầm được tích hợp khéo léo bên trong thân máy, giúp người dùng dễ dàng mang theo trong quá trình di chuyển mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và sự gọn gàng tổng thể.
Khả năng kết nối cũng là một điểm cộng khi sản phẩm hỗ trợ Bluetooth 5.4, cho phép ghép nối nhanh chóng với smartphone hoặc tablet, đồng thời đảm bảo tín hiệu ổn định và độ trễ thấp, ngay cả khi sử dụng trong môi trường ngoài trời hoặc khoảng cách xa.
Bên cạnh đó, loa còn tích hợp micro cho phép thực hiện cuộc gọi rảnh tay, giúp người dùng có thể nhận và trả lời cuộc gọi trực tiếp thông qua loa ngoài mà không cần thao tác trên điện thoại, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.
Thời lượng pin là một trong những yếu tố giúp Xiaomi Sound Party ghi điểm khi sở hữu viên pin 5200mAh, cho phép phát nhạc liên tục lên đến 26 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong những chuyến đi dài hoặc các buổi tiệc kéo dài mà không cần sạc lại nhiều lần.
Công nghệ sạc nhanh PD giúp thiết bị có thể hoạt động thêm khoảng 2 giờ chỉ sau 10 phút sạc, đồng thời tính năng sạc ngược qua cổng USB biến chiếc loa thành một pin dự phòng tiện lợi, hỗ trợ sạc cho smartphone trong những tình huống cần thiết.
Độ bền của sản phẩm cũng được đảm bảo với chuẩn kháng bụi và nước IP67, giúp loa có thể hoạt động ổn định dưới mưa nhẹ hoặc trong môi trường nhiều bụi, dù người dùng vẫn cần tránh việc ngâm nước lâu để duy trì độ bền lâu dài của thiết bị.
Với sự kết hợp giữa âm thanh mạnh mẽ, thiết kế linh hoạt, pin bền bỉ và nhiều tính năng tiện ích, Xiaomi Sound Party trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc loa Bluetooth tầm trung, phù hợp với người dùng yêu thích sự năng động và thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời.
#loa Bluetooth #Xiaomi #âm thanh di động #Sound Party #công suất 50W #pin 26 giờ

Bài liên quan

