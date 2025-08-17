Chiếc bát 'ma thuật' thời trung cổ, được tin sở hữu quyền năng chữa bệnh

Chiếc bát chữa bệnh này được sử dụng trong y học dân gian, với niềm tin cho rằng, uống nước từ chiếc bát này có thể chữa lành tổn thương do động vật gây ra.