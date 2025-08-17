Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiếc bát 'ma thuật' thời trung cổ, được tin sở hữu quyền năng chữa bệnh

Kho tri thức

Chiếc bát 'ma thuật' thời trung cổ, được tin sở hữu quyền năng chữa bệnh

Chiếc bát chữa bệnh này được sử dụng trong y học dân gian, với niềm tin cho rằng, uống nước từ chiếc bát này có thể chữa lành tổn thương do động vật gây ra.

Thiên Đăng
Được xây dựng trên bờ sông Tigris, Hasankeyf ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những khu định cư lâu đời nhất trên thế giới, với bằng chứng về sự tồn tại của con người từ 12.000 năm trước. Ảnh: @Bảo tàng Hasankeyf.
Được xây dựng trên bờ sông Tigris, Hasankeyf ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những khu định cư lâu đời nhất trên thế giới, với bằng chứng về sự tồn tại của con người từ 12.000 năm trước. Ảnh: @Bảo tàng Hasankeyf.
Khi tiến hành khai quật một gò đất cổ tại khu định cư Hasankeyf này, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Hasankeyf bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ, kỳ quặc. Ảnh: @Bảo tàng Hasankeyf.
Khi tiến hành khai quật một gò đất cổ tại khu định cư Hasankeyf này, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Hasankeyf bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ, kỳ quặc. Ảnh: @Bảo tàng Hasankeyf.
Đó là một chiếc bát cổ bằng đồng, ước tính có niên đại khoảng 800 năm tuổi. Bát chữa bệnh được sử dụng trong y học dân gian Hồi giáo thời trung cổ để bảo vệ khỏi bị động vật cắn. Ảnh: @Bảo tàng Hasankeyf.
Đó là một chiếc bát cổ bằng đồng, ước tính có niên đại khoảng 800 năm tuổi. Bát chữa bệnh được sử dụng trong y học dân gian Hồi giáo thời trung cổ để bảo vệ khỏi bị động vật cắn. Ảnh: @Bảo tàng Hasankeyf.
Mặt trong chiếc bát được khắc những câu thơ bùa chú, ấn tín và hình ảnh một con rồng hai đầu, một con chó, một con rắn và một con bọ cạp. Con rồng có sức mạnh xua đuổi tà ma, bảo vệ người uống khỏi cả hai hướng. Ảnh: @Bảo tàng Hasankeyf.
Mặt trong chiếc bát được khắc những câu thơ bùa chú, ấn tín và hình ảnh một con rồng hai đầu, một con chó, một con rắn và một con bọ cạp. Con rồng có sức mạnh xua đuổi tà ma, bảo vệ người uống khỏi cả hai hướng. Ảnh: @Bảo tàng Hasankeyf.
Người xưa tin rằng, uống nước từ bát chữa bệnh này sẽ giúp chữa lành vết cắn của chó, rắn và bọ cạp. Chiếc bát đã được chuyển đến Bảo tàng Hasankeyf để bảo tồn và trưng bày tiếp tục. Ảnh: @Bảo tàng Hasankeyf.
Người xưa tin rằng, uống nước từ bát chữa bệnh này sẽ giúp chữa lành vết cắn của chó, rắn và bọ cạp. Chiếc bát đã được chuyển đến Bảo tàng Hasankeyf để bảo tồn và trưng bày tiếp tục. Ảnh: @Bảo tàng Hasankeyf.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo thehistoryblog)
#Chiếc bát #chữa bệnh #thời trung cổ #động vật #bùa chú

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT