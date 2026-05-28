Cà Mau: Công ty Tuấn Anh trúng gói thầu xây dựng đường bờ Nam Sông Đốc

Gói thầu số 03 thi công xây dựng đường bờ Nam Sông Đốc do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức hơn 1%

Tiết kiệm ngân sách hơn 1%

Ngày 12/5/2026, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Duy tu, sửa chữa tuyến đường bờ Nam Sông Đốc. Văn bản pháp lý này do Phó Giám đốc Lê Thành Huấn ký thay Giám đốc Sở.

Quyết định số 480/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH một thành viên Tuấn Anh (mã số thuế: 2000821899). Giá trúng thầu chính thức được ấn định ở mức 7.210.029.000 đồng. So với giá gói thầu là 7.285.024.085 đồng, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước là 74.995.085 đồng, tương đương khoảng 1,03%.

Được biết, nguồn vốn triển khai gói thầu này sử dụng nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2026, dựa trên Quyết định số 02472/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói, tiến độ thi công và hoàn thành toàn bộ công trình yêu cầu thực hiện trong vòng 60 ngày. Địa điểm triển khai dự án nằm trên địa bàn xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Đua giá sâu nhưng trượt chân tại bước năng lực

Hồ sơ quản lý đấu thầu cho thấy, quy trình mở thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) ghi nhận có 2 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Cuộc cạnh tranh về giá diễn ra khá thẳng thắn ngay từ bước công khai thông tin Biên bản mở thầu.

Tại biên bản mở thầu, Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu (mã số thuế: 2000379127) thể hiện quyết tâm giành gói thầu rất lớn khi chủ động áp dụng tỷ lệ giảm giá 1,5%. Cụ thể, giá dự thầu ban đầu của nhà thầu này là 7.285.021.372 đồng, sau khi trừ đi giá trị giảm giá theo tỷ lệ công bố, giá dự thầu sau giảm giá của họ chỉ còn 7.175.746.051,42 đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá dự thầu giữ nguyên không giảm là 7.282.858.048 đồng của đối thủ là Công ty TNHH một thành viên Tuấn Anh.

Nếu xét thuần túy về mặt chi phí tài chính tại thời điểm mở thầu, hồ sơ của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu mang lại lợi thế kinh tế hơn cho ngân sách. Tuy nhiên, một diễn biến mang tính quyết định đã xảy ra trong quá trình chấm thầu của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hợp Nhất.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 42/BCĐG-HN ngày 5/5/2026 của Tổ chuyên gia, Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu dù vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ nhưng đã bị chấm "Không đạt" tại bước năng lực và kinh nghiệm. Nguyên nhân cốt lõi được thuyết minh rõ: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Mặc dù Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã ban hành Công văn số 2876/SXD-KCHT ngày 17/4/2026 để yêu cầu làm rõ hồ sơ, nhưng nhà thầu này vẫn không đạt tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm. Do bị loại từ bước năng lực kinh nghiệm, hồ sơ đề xuất tài chính giảm giá sâu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu rơi vào trạng thái "không xét", nhường lại cơ hội cho đối thủ duy nhất.

Về phía Công ty TNHH một thành viên Tuấn Anh, nhờ chuẩn bị hồ sơ đồng bộ, nhà thầu lần lượt được Tổ chuyên gia đánh giá "Đạt" ở tất cả các nội dung từ tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm cho đến nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công. Đáng chú ý, mặc dù giá dự thầu công bố ban đầu của Công ty TNHH một thành viên Tuấn Anh là 7.282.858.048 đồng, nhưng sau quá trình Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau phát hành văn bản làm rõ và tiến hành thương thảo hợp đồng vào ngày 8/5/2026, giá trúng thầu cuối cùng phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-SXD đã được tiết giảm xuống còn 7.210.029.000 đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích dưới góc nhìn tiêu chuẩn pháp lý đấu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, quy trình đánh giá loại bỏ nhà thầu không đáp ứng hợp đồng tương tự là hoàn toàn tuân thủ theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Việc nhà thầu dù bỏ giá cạnh tranh hơn nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế trong các công trình có tính chất, quy mô tương tự sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tiến độ và chất lượng công trình, gây rủi ro cho dòng vốn đầu tư công. Do đó, việc chủ đầu tư và tổ chuyên gia kiên quyết loại bỏ hồ sơ không đạt chuẩn năng lực là trách nhiệm giải trình bắt buộc nhằm bảo vệ an toàn cho dự án.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ bày tỏ sự băn khoăn về tính cạnh tranh thực tế tại các gói thầu rộng rãi qua mạng hiện nay. Khi một gói thầu đầu tư công có quy mô ngân sách hơn 7 tỷ đồng nhưng chỉ thu hút được 2 đơn vị tham gia, và một trong hai lại bị loại bởi hồ sơ năng lực kinh nghiệm, kịch bản đấu thầu rộng rãi vô hình trung giảm đi tính cạnh tranh khốc liệt. Hệ quả trực tiếp là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước đạt được sau đấu thầu bị kéo giảm xuống mức rất thấp, chỉ hơn 1%.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ Đánh giá năng lực và kinh nghiệm là bước bắt buộc để sàng lọc nhà thầu có đủ khả năng thực hiện dự án. Theo Điều 58 Luật Đấu thầu, hồ sơ mời thầu phải quy định rõ các tiêu chí về hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã thực hiện (về tính chất, quy mô). Theo Điểm a Khoản 4 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo tiêu chí "đạt" hoặc "không đạt". Nội dung đánh giá bao gồm: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa/xây lắp tương tự; năng lực sản xuất (nếu có); năng lực tài chính và khả năng huy động nhân sự, máy móc. Một trong những quy định quan trọng là việc thay thế nhân sự và thiết bị. Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư được phép cho nhà thầu bổ sung, thay thế một lần duy nhất trong một khoảng thời gian phù hợp. Đối với đấu thầu trong nước, tổ chuyên gia sẽ đánh giá nội dung này trên cơ sở cam kết trong đơn dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới phải thực hiện đối chiếu chi tiết tài liệu chứng minh. Đặc biệt, pháp luật năm 2026 nghiêm cấm hành vi gian lận thông tin về năng lực. Nếu nhà thầu cố ý kê khai nhân sự hoặc hợp đồng tương tự không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả, hồ sơ sẽ bị loại ngay lập tức và bị xử lý theo quy định về hành vi bị cấm tại Điều 16 Luật Đấu thầu. Việc đánh giá năng lực hiện nay còn được hỗ trợ bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu, nơi lưu trữ lịch sử trúng thầu và chất lượng thực hiện hợp đồng thực tế, đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối.

