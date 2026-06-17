An Giang: Chỉ định DNTN Thiên Thiên Phước thực hiện gói thầu 600 triệu đồng

Công ty cổ phần Điện nước An Giang vừa ban hành Quyết định số 1162/QĐ-CTCPĐN.KTN phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Doanh nghiệp tư nhân Thiên Thiên Phước, địa chỉ tại ấp Phước Thọ, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang.

Nguồn MSC

Gói thầu xây lắp này thuộc dự án TOTT D180 từ cổng phụ KCN Bình Hòa đến cổng chợ Bình Hòa dọc Quốc lộ 91, thuộc địa giới hành chính xã Bình Hòa, tỉnh An Giang. Dự án được đầu tư nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt và giảm thiểu khối lượng nước thất thoát do bục vỡ đường ống cũ.

Công trình có tổng giá dự toán được phê duyệt (giá gói thầu) là 626.776.354 đồng. Giá trị hợp đồng giao thầu chỉ định là 582.782.104 đồng, theo loại hình hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 30 ngày. Nguồn vốn triển khai được lấy từ vốn vay kết hợp nguồn vốn khấu hao tài sản cố định của Công ty cổ phần Điện nước An Giang. Quyết định phê duyệt do Chủ tịch Hội đồng quản trị Lương Văn Bạ ký ban hành.

Đáng chú ý, việc tiếp tục được lựa chọn tại công trình này đã nối dài chuỗi số liệu đấu thầu của DNTN Thiên Thiên Phước. Dữ liệu trích xuất từ hệ thống quản lý đấu thầu quốc gia cho thấy, nhà thầu địa phương này sở hữu lịch sử tham gia dự thầu đạt tỷ lệ trúng tuyệt đối 100%. Tính đến nay, đơn vị đã nộp hồ sơ tham gia và trúng 25/25 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt hơn 10,1 tỷ đồng.

Dữ liệu thống kê cho thấy, toàn bộ 25 gói thầu đã tham gia và trúng thầu của Doanh nghiệp tư nhân Thiên Thiên Phước đều phát sinh trên địa bàn tỉnh An Giang và diễn ra tại một địa chỉ đối tác là Công ty cổ phần Điện nước An Giang. Phân tích dữ liệu kinh tế công khai cho thấy, tỷ lệ giá trúng thầu bình quân so với giá dự toán của nhà thầu này tại các gói thầu luôn đạt mức sát sao là 97,03%. Riêng tại gói thầu xây lắp vừa được chỉ định tại xã Bình Hòa, mức giảm giá giao thầu đạt tỷ lệ 7,02%, tương đương số tiền tiết kiệm chi phí là 43.994.333 đồng.

Dưới góc nhìn quản trị nguồn vốn doanh nghiệp, việc một nhà thầu liên tục trúng thầu sát giá dự toán tại một chủ đầu tư thường đặt ra bài toán kinh tế về tính tối ưu hóa dòng vốn chi tiêu. Đây là hiện tượng cần được phân tích dưới nhiều góc độ quản trị để đánh giá tính hiệu quả đầu tư dài hạn.

Bình luận về khía cạnh pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, pháp luật cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn trong các hạn mức nguồn vốn nhất định hoặc đối với các trường hợp cấp bách nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình. Tuy nhiên, quy trình đặc biệt này luôn phải đi kèm các điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về năng lực kỹ thuật và chất lượng thi công. Khi chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn tự tích lũy kết hợp dòng vốn vay, bài toán tối ưu hóa chi phí chi trả cần phải được đặt lên hàng đầu nhằm bảo toàn dòng vốn phát triển hạ tầng và bảo vệ lợi ích kinh tế lâu dài của nhân dân tại địa phương.

Báo Tri Thức và Cuộc Sống sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

​