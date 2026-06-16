Công ty Thái Anh Đồng Tháp trúng gói sửa chữa trường học hơn 1,5 tỷ tại Phong Mỹ

Gói thầu xây lắp cải tạo trường học tại xã Phong Mỹ (Đồng Tháp) được chỉ định thầu với giá trúng thầu hơn 1,5 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 0 đồng.

Nhằm nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học trên địa bàn, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia và đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ngày 20/5/2026, UBND xã Phong Mỹ ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Cải tạo, sửa chữa trường, lớp học trên địa bàn xã Phong Mỹ năm 2026.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.788.550.000 đồng, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề năm 2026. Tiếp đó, ngày 4/6/2026, Phòng Kinh tế xã Phong Mỹ ban hành Quyết định số 319/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án.

Ngày 5/6/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Phong Mỹ - Lê Trọng Nhân ký Quyết định số 322/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án.

Theo quyết định này, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Anh Đồng Tháp (mã số thuế 1401373667), có địa chỉ tại số 333, Tổ 8, ấp Tân Chủ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, được lựa chọn thực hiện gói thầu. Doanh nghiệp do ông Lê Thuận Thái Hòa làm người đại diện theo pháp luật, chức danh Giám đốc. Gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Gói thầu xây lắp có giá dự toán 1.524.837.000 đồng. Theo kết quả được phê duyệt, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Anh Đồng Tháp trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá 1.524.837.000 đồng. Như vậy, giá trúng thầu bằng giá gói thầu được phê duyệt, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là 0%.

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Nguồn MSC

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kể từ khi thành lập vào tháng 10/2016 đến nay, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Anh Đồng Tháp đã tham gia 69 gói thầu với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh. Trong số này, doanh nghiệp được công bố trúng 21 gói thầu, 45 gói thầu không được lựa chọn; các gói thầu còn lại chưa công bố kết quả hoặc đã bị hủy.

Dữ liệu cũng cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia và trúng cả 3 gói thầu do Phòng Kinh tế xã Phong Mỹ làm chủ đầu tư, với tổng giá trị trúng thầu lũy kế 3.809.368.000 đồng. Giá trúng thầu của các gói thầu này đạt bình quân khoảng 96,67% giá dự toán được phê duyệt.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý và quản lý đầu tư công, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết, chỉ định thầu rút gọn là hình thức lựa chọn nhà thầu được pháp luật cho phép áp dụng đối với một số trường hợp theo quy định của Luật Đấu thầu, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và đáp ứng yêu cầu tiến độ. Tuy nhiên, do không thực hiện cạnh tranh rộng rãi về giá, việc lập dự toán, xác định giá gói thầu, khảo sát thị trường và thương thảo hợp đồng cần được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và tuân thủ các quy định hiện hành.

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng đối với các gói thầu có giá trúng thầu sát giá dự toán hoặc tỷ lệ tiết kiệm thấp, cơ quan quản lý cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hậu kiểm theo quy định. Việc rà soát quá trình lập, thẩm định giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả kinh tế và bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công.