Ngô Xương Ngập và cuộc đời sóng gió của một thái tử mất ngôi

Từ người thừa kế chính thống của triều Ngô đến kẻ phải sống ẩn náu nhiều năm trời, cuộc đời Ngô Xương Ngập là một câu chuyện đặc biệt của sử Việt thế kỷ X.

Trong lịch sử Việt Nam thời kỳ đầu độc lập, cái tên Ngô Xương Ngập thường bị lu mờ trước hào quang của cha ông là Ngô Quyền và những biến động lớn dẫn đến Loạn 12 sứ quân. Tuy nhiên, cuộc đời của vị thái tử này lại chứa đựng nhiều khúc quanh đáng chú ý.

Ông từng là người được định sẵn để kế thừa cơ nghiệp mà Ngô Quyền gây dựng sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, nhưng rồi bị tước mất ngôi vị, phải lưu lạc nhiều năm trong cảnh trốn tránh và cuối cùng chỉ trở lại chính trường khi thời cuộc đã đổi thay. Cuộc đời của Ngô Xương Ngập không chỉ phản ánh bi kịch cá nhân mà còn cho thấy sự mong manh của nền chính trị Đại Việt trong những thập niên đầu tiên sau khi giành lại độc lập.

Bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn số phận

Ngược dòng lịch sử, Ngô Xương Ngập là con trai trưởng của vua Ngô Quyền, vị anh hùng dân tộc đã đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng và đặt nền móng cho quốc gia độc lập sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc. Theo lẽ thường của chế độ quân chủ, ông là người kế vị hợp pháp nhất khi Ngô Quyền qua đời vào năm 944.

Tuy nhiên, tình hình thực tế lúc đó phức tạp hơn nhiều so với nguyên tắc kế vị đơn thuần. Nhà nước do Ngô Quyền xây dựng vẫn còn non trẻ. Quyền lực trung ương chưa đủ mạnh để kiểm soát hoàn toàn các thế lực địa phương. Trong triều đình, nhiều tướng lĩnh và quý tộc vẫn nắm giữ lực lượng quân sự riêng. Chính trong bối cảnh ấy, Dương Tam Kha, em trai của hoàng hậu Dương thị và là người có ảnh hưởng lớn trong triều, đã nhanh chóng nắm lấy quyền lực.

Theo các ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư, sau khi Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha đã gạt bỏ quyền kế vị của Ngô Xương Ngập và tự lên ngôi. Đối với vị thái tử trẻ tuổi, đây là bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn số phận. Từ người được định sẵn sẽ trở thành vua, ông bỗng trở thành đối tượng có thể bị xem là mối đe dọa đối với chính quyền mới.

Để bảo toàn tính mạng, Ngô Xương Ngập phải rời bỏ kinh thành. Ông tìm đến nương náu tại vùng Trà Hương, thuộc khu vực Hải Dương ngày nay, dưới sự che chở của hào trưởng Phạm Lệnh Công. Đây là giai đoạn ít được sử sách ghi chép chi tiết nhưng lại là phần đặc biệt nhất trong cuộc đời ông.

Trong nhiều năm, người con trưởng của Ngô Quyền phải sống xa trung tâm quyền lực. Từ vị thế một thái tử, ông trở thành người lưu vong ngay trên quê hương mình. Mỗi ngày trôi qua đều tiềm ẩn nguy cơ bị phát hiện hoặc bị loại bỏ bởi những người thuộc phe cánh Dương Tam Kha.

Ảnh minh họa: AI.

Điều đáng chú ý là dù bị mất ngôi, Ngô Xương Ngập vẫn nhận được sự ủng hộ của không ít người. Điều này cho thấy ảnh hưởng và uy tín của nhà Ngô khi ấy vẫn còn rất lớn. Nhiều hào trưởng địa phương có lẽ vẫn xem ông là người kế vị chính thống của Ngô Quyền. Chính sự bảo vệ âm thầm ấy đã giúp ông vượt qua nhiều năm lưu lạc mà vẫn giữ được vị thế chính trị nhất định.

Trong khi Ngô Xương Ngập sống ẩn náu, em trai ông là Ngô Xương Văn lại ở lại triều đình. Đây là một tình huống khá đặc biệt. Nếu Dương Tam Kha thực sự muốn tận diệt dòng dõi Ngô Quyền, ông có thể tìm cách loại bỏ cả hai anh em. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngô Xương Văn tiếp tục được nuôi dưỡng trong triều và sau này trở thành nhân vật quyết định vận mệnh của cả gia tộc.

Bi kịch lớn của lịch sử

Năm 950, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Ngô Xương Ngập xuất hiện. Dương Tam Kha giao cho Ngô Xương Văn chỉ huy quân đội đi dẹp loạn. Tuy nhiên, thay vì thực hiện nhiệm vụ, Ngô Xương Văn bất ngờ kéo quân về kinh thành tiến hành đảo chính. Dương Tam Kha bị lật đổ và quyền lực được trả lại cho dòng họ Ngô.

Sau nhiều năm lưu lạc, Ngô Xương Ngập cuối cùng cũng có thể trở về. Ông được đón về triều đình và cùng em trai cai quản đất nước. Trong sử sách, giai đoạn này thường được gọi là thời kỳ “Nhị vương”, khi hai anh em cùng nắm quyền.

Về danh nghĩa, đây là sự phục hồi vị thế của người từng bị tước mất ngôi báu. Tuy nhiên, hoàn cảnh lúc ấy đã khác rất xa thời điểm Ngô Quyền qua đời. Nhiều năm chia rẽ và tranh chấp quyền lực đã làm suy yếu nghiêm trọng chính quyền trung ương. Các thế lực địa phương ngày càng trở nên độc lập và khó kiểm soát.

Mặc dù trở lại chính trường với vị thế cao nhất, Ngô Xương Ngập không có nhiều thời gian để khôi phục quyền lực. Ông mất vào khoảng năm 954, chỉ vài năm sau khi được phục vị. Sử sách không ghi chép nhiều về nguyên nhân cái chết của ông, nhưng sự ra đi này đã chấm dứt một hành trình đầy biến động kéo dài hơn một thập niên.

Sau khi Ngô Xương Ngập qua đời, quyền lực tập trung vào tay Ngô Xương Văn. Tuy nhiên, những khó khăn của triều Ngô vẫn không được giải quyết triệt để. Năm 965, sau khi Ngô Xương Văn tử trận, chính quyền trung ương gần như tan rã. Đất nước bước vào thời kỳ Loạn 12 sứ quân kéo dài cho đến khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn.

Nhìn lại cuộc đời Ngô Xương Ngập, người ta dễ nhận thấy đây là một trong những bi kịch lớn của lịch sử Việt Nam thời kỳ đầu độc lập. Ông sinh ra với tư cách người thừa kế hợp pháp của một triều đại mới, nhưng lại mất ngôi ngay khi cơ hội bước lên ngai vàng vừa xuất hiện. Nhiều năm tuổi trẻ của ông trôi qua trong cảnh trốn chạy và ẩn náu. Khi cuối cùng có thể trở về với vị trí vốn thuộc về mình, ông lại chỉ có vài năm ngắn ngủi để thực hiện vai trò của một người đứng đầu đất nước.

Dẫu không để lại những chiến công hiển hách như Ngô Quyền hay dấu ấn thống nhất quốc gia như Đinh Bộ Lĩnh, cuộc đời Ngô Xương Ngập vẫn là một phần quan trọng của lịch sử thế kỷ X. Hành trình từ thái tử đến người lưu vong rồi trở lại ngai vị phản ánh những biến động dữ dội của thời đại, khi nền độc lập vừa được giành lại nhưng vẫn chưa đủ vững chắc để bảo đảm sự chuyển giao quyền lực một cách ổn định. Chính vì thế, Ngô Xương Ngập không chỉ là một vị vua cầm quyền trong thời gian ngắn ngủi mà còn là biểu tượng cho những thử thách mà quốc gia non trẻ Đại Việt phải đối mặt trong những năm đầu tiên của nền tự chủ.

-----------------------------

Tài liệu tham khảo:

Đại Việt sử ký toàn thư / Ngô Sĩ Liên.

Khâm định Việt sử Thông giám cương mục / Quốc sử quán triều Nguyễn.

Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim.

​