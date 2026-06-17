Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Xây dựng Quốc Minh được chỉ định gói thầu sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Huệ

Công ty Xây dựng Quốc Minh được chỉ định thầu gói xây lắp thuộc Dự án sửa chữa trường TH Nguyễn Huệ tại xã Đắk Wil với giá 1,3 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 26/5/2026, UBND xã Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng) đã thông qua Quyết định số 570/QĐ-UBND phê duyệt dự án Sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh, cổng và tường rào trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Tổng mức đầu tư của dự án này được xác định cụ thể là 1,5 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm kịp thời nâng cấp, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất giảng dạy cho địa phương trong giai đoạn năm 2026 - 2027. Dự án được phân cấp tổ chức quản lý theo hình thức chủ đầu tư thuê tư vấn có đủ năng lực phối hợp điều hành.

Ngay sau khi dự án được phê duyệt, quy trình chuẩn bị và tổ chức lựa chọn nhà thầu đã được triển khai nhanh chóng. Vào ngày 05/6/2026, Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đắk Wil đã ký liên tiếp hai văn bản pháp lý quan trọng. Đầu tiên là Quyết định số 65/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình, chia làm hai gói thầu thành phần gồm gói thầu thi công xây dựng công trình và gói thầu tư vấn giám sát. Tiếp đó, trên cơ sở kết quả thương thảo sơ bộ, Quyết định số 67/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng công trình cũng chính thức được ký duyệt trong cùng ngày.

Theo nội dung phê duyệt tại Quyết định số 67/QĐ-VHXH, đơn vị được lựa chọn giao thầu trực tiếp là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Quốc Minh, có mã số thuế là 6400383647, đặt trụ sở hành chính tại Tổ 5, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này đảm nhiệm phần việc thi công sửa chữa toàn bộ hệ thống phòng học, hạng mục nhà vệ sinh, cổng và tường rào của trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Hình thức hợp đồng được áp dụng là trọn gói với thời gian thực hiện nghĩa vụ xây lắp quy định trong vòng 120 ngày kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực thi hành.

Xét về khía cạnh tài chính, dữ liệu từ hồ sơ thầu ghi nhận giá gói thầu xây lắp này là 1,309 tỷ đồng. Sau quá trình tiến hành các bước định giá và hoàn thiện biên bản thương thảo hợp đồng, giá được chỉ định thầu cuối cùng được phê duyệt chính xác là 1,309 tỷ đồng. Như vậy, mức chênh lệch kinh tế giữa giá gói thầu và giá trúng thầu đạt con số 0 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước là 0%.

z7940238998027-0cb33971dc4ed2b50067599df02d79e9.jpg
Quyết định số 67/QĐ-VHXH. (Nguồn MSC)

Dưới góc nhìn pháp lý và quản lý đầu tư, hoạt động chỉ định thầu rút gọn đối với một gói thầu xây lắp quy mô nhỏ dưới ngưỡng đấu thầu rộng rãi là hoàn toàn phù hợp với các điều khoản cho phép tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, tiến trình thẩm định, phê duyệt và giao thầu tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đắk Wil diễn ra đúng trình tự, bảo đảm tính chính thức và hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh điều hành ngân sách của năm 2026, chỉ số tiết kiệm tài chính tại gói thầu này là điểm cần được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, phân tích thêm để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng dòng vốn công tại cơ sở. Vào ngày 05 tháng 5 năm 2026, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐT gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm hướng dẫn giải pháp thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công. Văn bản này nêu rõ, bên cạnh yêu cầu bắt buộc tiết kiệm tối thiểu 5% đối với một số gói thầu xây lắp đặc thù quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, thì đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, chủ đầu tư cần chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn nhằm nâng cao tối đa hiệu quả gói thầu, dự án.

QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CHỦ ĐẦU TƯ VÀ MỤC TIÊU TIẾT KIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐỊNH THẦU

Hoạt động lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn sự nghiệp công ích hiện nay được điều chỉnh chặt chẽ bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Pháp luật hiện hành cho phép áp dụng chỉ định thầu nhằm tối giản hóa quy trình hành chính đối với các gói thầu có giá trị nằm trong hạn mức luật định hoặc các trường hợp cần triển khai nhanh để bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, quyền phân cấp chỉ định thầu luôn gắn liền với trách nhiệm bảo toàn và tối ưu hóa dòng vốn công của đơn vị chủ đầu tư. Cụ thể, tại các văn bản chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô năm 2026, tiêu biểu là Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ liên tục nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong công tác đấu thầu.

Đồng thời, hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Bộ Tài chính về thực hiện tiết kiệm trong đầu tư công cũng quy định rõ: Đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động đàm phán, thương thảo với nhà thầu để đạt được mức giảm giá, tiết kiệm chi phí phù hợp dựa trên điều kiện thực tế của thị trường vật liệu và địa bàn thi công. Mức tiết kiệm này bảo đảm tính khả thi cho việc triển khai dự án của nhà thầu, song vẫn phải hướng tới mục tiêu tối cao là chống lãng phí, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Mọi quy trình lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu phải được thực hiện một cách khoa học, sát thực tế để tránh hiện tượng dự toán cao hơn giá trị thị trường, bảo đảm tính minh bạch và kinh tế của toàn bộ dự án đầu tư.

#Quy trình chỉ định thầu #Quản lý ngân sách giáo dục #Tiết kiệm trong đầu tư công #Pháp luật đấu thầu Việt Nam #Hoạt động xây dựng trường học

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Công ty Thái Sơn trúng gói thầu hơn 14 tỷ đồng tại xã Tân Hưng

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây dựng Đường ấp Sóc Ruộng đi ấp Địa hạt - Sóc Dầm (giai đoạn 1) chỉ ghi nhận một liên danh dự và trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/06/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hưng đã ký Quyết định số 49/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án: Đường vành đai ấp Sóc Ruộng đi ấp Địa hạt - Sóc Dầm (giai đoạn 1). Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm cấp cơ sở, đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 14/05/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) với tổng mức đầu tư 16,2 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gói thầu Xây dựng nêu trên có giá dự toán được xác định hơn 14,517 tỷ đồng. Sau quá trình mở và chấm thầu, đơn vị trúng thầu được công bố là Liên danh Công ty Thái Sơn, bao gồm hai thành viên: Công ty TNHH Một thành viên Thái Sơn (mã số thuế: 3800405177, địa chỉ tại Tổ 8, Khu phố Phú Thuận) và Công ty TNHH Một thành viên Thế Điệp (mã số thuế: 3801183382, địa chỉ tại Tổ 5, Khu phố Xa Cam 2), cùng thuộc địa bàn Phường Bình Long, TP Đồng Nai.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Trương Vương trúng gói thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại xã Phước Sơn

Công ty Trương Vương vừa trúng gói thầu duy tu bảo dưỡng tuyến đường giao thông tại xã Phước Sơn với giá trúng thầu 3,44 tỷ đồng, tiết kiệm xấp xỉ 1,49%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/06/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng tuyến đường thôn 2 Đăng Hà đi thôn 3 Đăng Hà và tuyến từ đường ĐT755B nối tiếp đường DHA 02 thôn 6 Đăng Hà, xã Phước Sơn. Đây là dự án hạ tầng sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp phát triển đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Gói thầu có giá được phê duyệt là 3.493.892.666 đồng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu chung cuộc là Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương với giá 3.441.767.603 đồng. Phương thức thực hiện thông qua loại hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai thi công công trình là 150 ngày. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền giảm giá cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt 52.125.063 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,49%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Bảo Lâm 1: Chỉ định thầu sửa chữa hội trường thôn, tiết kiệm hơn 52,6 triệu đồng

Phòng Văn hóa và Xã hội xã Bảo Lâm 1 vừa hoàn tất chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm đạt hơn 3%, tối ưu dòng vốn công cơ sở.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án sửa chữa hội trường thôn. Đây là gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong công tác tối ưu hóa hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tư công tại cơ sở.

Kết quả chỉ định thầu và hiệu quả cắt giảm chi phí ngân sách

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới