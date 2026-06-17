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Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu qua mạng tại xã Nam Khánh Vĩnh: Thu hút 4 nhà thầu dự, tiết kiệm 36%

Gói thầu chiếu sáng trị giá 3,6 tỷ đồng tại xã Nam Khánh Vĩnh ghi nhận cuộc cạnh tranh sòng phẳng của 4 nhà thầu, giúp ngân sách công tiết kiệm kỷ lục 36,09 %.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh vừa qua đã ký Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 01/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2600086265. Dự án này nhằm mục tiêu thi công hệ thống điện chiếu sáng đường liên thôn từ Gia Răng đến thôn Tà Mơ, đoạn kéo dài từ Cổng chào Khánh Vĩnh vào đến Cầu tràn Ngầm 5. Đơn vị vượt qua các đối thủ cạnh tranh để giành quyền thực hiện hợp đồng là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Điện.

Biên độ giảm giá kỷ lục thông qua chào hàng cạnh tranh trực tuyến

Hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt xác định gói thầu xây lắp hạ tầng năng lượng dân sinh này có giá gói thầu là 3.670.720.000 đồng. Thông qua phương thức chào hàng cạnh tranh qua mạng công khai, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận vào ngày 04/05/2026 có sự tham gia nộp hồ sơ trực tuyến sòng phẳng của 4 đơn vị độc lập. Kết quả mở thầu công bố Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Điện là đơn vị trúng thầu chính thức với giá trị phê duyệt là 2.346.082.556 đồng.

Sự chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu mang lại biên độ giảm giá trực tiếp cho nguồn vốn ngân sách địa phương địa phương lên tới 1.324.637.444 đồng. Chỉ số tài chính đặc biệt ấn tượng này tương ứng với tỷ lệ tối ưu hóa vốn đầu tư công đạt xấp xỉ 36,09 %, thuộc nhóm tiết kiệm ở mức đặc biệt cao. Phương thức triển khai giao dịch được hai bên xác lập theo loại hợp đồng trọn gói. Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Điện có nghĩa vụ hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công lắp đặt thiết bị chiếu sáng liên thôn trong thời hạn 150 ngày, tính từ thời điểm hợp đồng kinh tế chính thức có hiệu lực pháp lý.

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Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 01/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công xây dựng công trình. (Nguồn MSC)

Chuỗi văn bản hành chính và năng lực nhà thầu

Chuỗi thủ tục được khơi nguồn từ ngày 24/03/2026 khi UBND xã Nam Khánh Vĩnh thông qua Quyết định số 433/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, xác định chi phí xây dựng sau thuế sau của hạng mục xây lắp là 3.670.720.000 đồng. Đây chính là tiền đề pháp lý trực tiếp để cơ quan chủ đầu tư tiếp tục ban hành Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 09/04/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 17/04/2026 phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Sao Kiến Trúc lập.

Dưới góc độ nghiệp vụ, đây là một gói thầu tiêu biểu đạt các tiêu chí khích lệ làm tốt của cơ quan công luận khi vừa bảo đảm thu hút đông đảo nhà thầu tham gia sòng phẳng, vừa mang lại biên độ tiết kiệm ngân sách rất lớn, giảm bớt đáng kể gánh nặng chi tiêu công cấp cơ sở.

Về đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Điện có mã số thuế là 0318117401, đăng ký trụ sở giao dịch chính tại số 214/2/4C đường Đào Sư Tích, ấp 2, xã Nhà Bè, TP HCM. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy nhà thầu này đã tham gia 68 gói thầu, trong đó trúng 13 gói, trượt 48 gói, 5 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 35.953.217.594 đồng.

Giá trị thực tiễn của công nghệ chuyển đổi số và trách nhiệm người đứng đầu

Sự thành công của gói thầu điện chiếu sáng liên thôn từ Gia Răng đến thôn Tà Mơ là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả vượt trội của công nghệ số và việc triệt để áp dụng mô hình lựa chọn nhà thầu trực tuyến đối với các dự án sử dụng vốn tài chính công cấp cơ sở.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc triển khai chào hàng cạnh tranh qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hành lang pháp lý của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP giúp triệt tiêu hoàn toàn các rào cản mang tính cục bộ địa giới. Quy trình này cho phép các doanh nghiệp có năng lực thực chất ở các trung tâm kinh tế lớn như TP HCM tiếp cận thông tin công khai và nộp hồ sơ dự thầu thuận tiện, tạo ra áp lực giảm giá cạnh tranh sòng phẳng để bảo vệ lợi ích cao nhất cho dòng vốn ngân sách nhà nước.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, kết quả tối ưu nguồn vốn công hơn 1,32 tỷ đồng của UBND xã Nam Khánh Vĩnh là một điểm sáng thiết thực bám sát tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong công tác đấu thầu. Việc chủ đầu tư tuân thủ nghiêm túc công tác đăng tải thông tin theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính giúp công luận dễ dàng giám sát, khích lệ các đơn vị cơ sở nỗ lực tối đa hóa hiệu quả sử dụng công sản, ngăn ngừa thất thoát nguồn lực quốc gia.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Đấu thầu trực tuyến quốc gia #Tiết kiệm ngân sách công #Chuyển đổi số trong xây dựng #Quy trình lựa chọn nhà thầu #Minh bạch và công khai đấu thầu

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Gói thầu có giá được phê duyệt là 3.493.892.666 đồng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu chung cuộc là Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương với giá 3.441.767.603 đồng. Phương thức thực hiện thông qua loại hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai thi công công trình là 150 ngày. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền giảm giá cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt 52.125.063 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,49%.

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Quyết định số 120/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
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