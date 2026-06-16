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Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại phường Bắc Gia Nghĩa: Tỷ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Nhiều gói thầu xây lắp tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng trúng sát giá với tỷ lệ tiết kiệm thấp do chỉ có một nhà thầu tham gia.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh đầu tư công tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) trong giai đoạn 2025 – 2026 đang bộc lộ những con số mang tính đặc trưng đáng chú ý. Các dữ liệu bóc tách từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, việc chấp hành quy định công khai thông tin bước đầu được thực hiện, nhưng bản chất của sự cạnh tranh và hiệu quả kinh tế lại là một dấu hỏi lớn cần được mổ xẻ đa chiều.

Hàng chục tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt"

Thống kê chi tiết đối với 46 gói thầu đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu do ông Lê Văn Hà – Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Gia Nghĩa ký duyệt, tổng giá trị các gói thầu đạt 20.057.554.000 đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị trúng thầu là 20.005.111.000 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm trung bình mang lại cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 0,26% – một mức được giới chuyên môn đánh giá là thấp (dưới 0,5%).

Đi sâu phân tích các hồ sơ pháp lý, hiện tượng "một mình một ngựa" xuất hiện có tính hệ thống tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Cụ thể, tại gói thầu Khắc phục sạt trượt tuyến đường 2/9 (mã thông báo mời thầu: IB2600187150), giá gói thầu được phê duyệt là 3.482.267.000 đồng. Quá trình mời thầu qua mạng chỉ ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Đại Long Đắk Nông nộp hồ sơ dự thầu. Không có đối thủ cạnh tranh, nhà thầu này dễ dàng trúng thầu với giá 3.466.596.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 0,45%.

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Nguồn MSC

Kịch bản tương tự tiếp tục tái diễn tại gói thầu Nâng cấp, sửa chữa đường vào tổ dân phố Nghĩa Hòa (mã thông báo mời thầu: IB2600219433) với giá gói thầu 7.302.799.000 đồng. Liên danh Công ty TNHH Thiện Minh Thành và Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Thiện Thành cũng không vấp phải bất kỳ sự cạnh tranh nào từ các đối thủ khác, nghiễm nhiên trúng thầu với giá 7.288.578.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước một con số khiêm tốn là 0,19%.

Hay như tại gói thầu thi công xây dựng mã IB2600219531 (Nâng cấp, sửa chữa đường từ QL28 vào trường mẫu giáo Hoa Mai đến giáo họ Phúc Lâm, TDP3 Đắk Ha) trị giá 3.518.366.000 đồng, Công ty Cổ phần xây dựng nhà Đắk Nông cũng băng băng về đích một cách thuận lợi với giá trúng thầu sát giá dự toán mà không có bất kỳ rào cản hay sự ganh đua nào từ các đơn vị cùng ngành.

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Nguồn MSC

Góc nhìn pháp lý: Đúng quy trình đã đủ tối ưu?

Cần khẳng định rằng, việc các nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng và trúng thầu khi đáp ứng đủ các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm theo hồ sơ mời thầu là hoàn toàn hợp pháp và quyền lợi của doanh nghiệp cần được tôn trọng. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý vốn nhà nước của chủ đầu tư, bài toán tối ưu hóa ngân sách và bảo đảm tính cạnh tranh thực chất vẫn là điều đáng được mổ xẻ nhằm khích lệ một môi trường đầu tư công hiệu quả hơn.

Nhìn nhận sự việc dưới lăng kính pháp luật, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 quy định rất rõ mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các gói thầu dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng liên tục chỉ có một nhà thầu tham gia, dù quy trình chấm thầu được thực hiện đầy đủ các bước, vẫn làm suy giảm nghiêm trọng ý nghĩa của việc tối ưu hóa ngân sách. Mức tiết kiệm dưới 1% cho các gói thầu xây lắp quy mô hàng tỷ đồng là một minh chứng cho thấy tính cạnh tranh chưa được phát huy tối đa".

Luật sư Nguyễn Văn Lập cũng nhấn mạnh thêm: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao về việc cần đánh giá, rà soát lại nguyên nhân của tình trạng đấu thầu thiếu cạnh tranh này. Chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình và tìm ra giải pháp để môi trường đấu thầu tại địa phương thực sự hấp dẫn, thu hút được đông đảo doanh nghiệp có năng lực tham gia, từ đó giúp dòng vốn đầu tư công được sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Lâm Đồng: Đi tìm lời giải bài toán cạnh tranh tại phường Bắc Gia Nghĩa

BẢO ĐẢM CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu, đặc biệt là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế là hai trụ cột không thể tách rời trong quản lý đầu tư công. Điều 81 của Luật này quy định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư/Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Mục tiêu tối thượng là phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đặc biệt là mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách. Hiệu quả kinh tế không chỉ đo lường bằng việc công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng mà còn phải thể hiện qua tỷ lệ tiết kiệm thông qua lăng kính đấu thầu cạnh tranh.

Để hiện thực hóa tinh thần này, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã đưa ra những chế tài và định hướng cực kỳ sắc bén. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư phải thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu.

Cụ thể, đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng thường xuyên chỉ có 01 đến 02 nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm thấp, chủ đầu tư bắt buộc phải rà soát lại toàn diện hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Quá trình rà soát nhằm xem xét lại các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính để bảo đảm tuyệt đối không có các điều khoản mang tính chất định hướng, gây hạn chế sự tham gia của các nhà thầu chân chính. Việc khơi thông môi trường cạnh tranh chính là chìa khóa để bảo vệ nguồn vốn nhà nước khỏi sự lãng phí.

#đấu thầu #bắc gia nghĩa #tiết kiệm ngân sách #cạnh tranh #đầu tư công #Lâm Đồng

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Gói thầu đường Đồng Tâm - Hưng Thịnh hơn 3,4 tỷ đồng về tay Công ty Thái Sơn

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