Cherry Mỹ đổ bộ thị trường Việt, giá rẻ kỷ lục

Thời gian gần đây, cherry Mỹ gây sốt tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu và siêu thị do mức giá khá rẻ. Theo khảo sát, mỗi kg cherry Mỹ nhập khẩu giá khoảng 299.000 đồng.

Đáng chú ý, một số hệ thống siêu thị bán lẻ lớn còn khuyến mại giá chỉ 189.000 đồng/kg, giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Cherry Mỹ giá rẻ đang đổ bộ thị trường Việt. Ảnh chụp màn hình

Chị My, chủ một cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu ở Hà Nội cho biết, cherry Mỹ năm nay không chỉ dồi dào số lượng mà giá còn rất rẻ. Với mức giá khoảng 300.000 đồng/kg, cherry Mỹ hiện rẻ hơn 50% so với năm ngoái.

Các cửa hàng online cũng ồ ạt nhập khẩu cherry Mỹ về bán thay vì cherry Chile như mọi năm.

Chị Quỳnh (một người bán hàng online) cho biết, cherry Mỹ năm nay vừa rẻ vừa ngon. Những trái cherry cuống dài, tươi rói, vị ngọt đậm thu hút đông đảo khách hàng.

Cherry Mỹ trái to, căng mọng. Ảnh: Facebook

Cô Giang Linh (Hà Nội) vừa đặt mua 2kg cherry với giá 235.000 đồng/kg, chia sẻ: "Mọi năm giá cherry Mỹ cao, tôi không dám mua. Gần đây, cherry Mỹ rẻ hơn nhiều nên tôi mua về cho cả nhà thưởng thức. Cherry Mỹ trái to tròn, đỏ thẫm, vỏ bóng đẹp, thịt dày, giòn ngọt và mọng nước".

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cherry là một trong những trái cây nhập khẩu có mức tăng trưởng ấn tượng trong 5 tháng đầu năm. Việt Nam đã chi 28 triệu USD để nhập loại quả này, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Khi thuế nhập khẩu các sản phẩm này từ thị trường Mỹ vào Việt Nam xuống thấp, giá cherry dự báo sẽ càng hạ nhiệt và cạnh tranh.

Cherry Mỹ mọng nước. Ảnh: Facebook

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, sản lượng cherry ngọt của nước này niên vụ 2025 ước đạt khoảng 383.000 tấn, tăng 8% so với niên vụ 2024 do thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, xuất khẩu cherry sang Trung Quốc - thị trường từng chiếm tỷ trọng lớn - lại sụt giảm do vẫn chịu thuế nhập khẩu khoảng 58%.