Khởi tố tài xế xe tải rượt đuổi xe khách trên cao tốc Trung Lương

Liên quan vụ xe khách và xe tải rượt đuổi nhau trên tốc cao Trung Lương, cơ quan Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam tài xế Lương Văn Quốc (Vĩnh Long).

Ngày 13/01, trang thông tin Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 03 tháng đối với tài xế xe tải Lương Văn Quốc (SN 1995, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 10/01, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín (SN 1981, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, ngày 07/01, tài xế Lương Văn Quốc lái xe tải trên đường cao tốc hướng TP HCM về Trung Lương bị xe khách do tài xế Nguyễn Đức Tín chuyển làn bất ngờ gây tình huống nguy hiểm ngay trước đầu xe.

Tài xế Lương Văn Quốc tại cơ quan Công an.

Đến khi sắp ra khỏi cao tốc, Lương Văn Quốc phát hiện xe khách trước đó nên tăng ga vượt lên để nói chuyện thì xảy ra va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách, sau đó Quốc tăng ga bỏ chạy trên làn đường khẩn cấp ra khỏi cao tốc.

Ngay sau đó, Nguyễn Đức Tín đã lái xe khách với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài trên đường dẫn cao tốc, đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 25 hành khách trên xe khách làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe, cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông khác, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

