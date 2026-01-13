Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố tài xế xe tải rượt đuổi xe khách trên cao tốc Trung Lương

Liên quan vụ xe khách và xe tải rượt đuổi nhau trên tốc cao Trung Lương, cơ quan Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam tài xế Lương Văn Quốc (Vĩnh Long).

Hạo Nhiên

Ngày 13/01, trang thông tin Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 03 tháng đối với tài xế xe tải Lương Văn Quốc (SN 1995, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 10/01, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín (SN 1981, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, ngày 07/01, tài xế Lương Văn Quốc lái xe tải trên đường cao tốc hướng TP HCM về Trung Lương bị xe khách do tài xế Nguyễn Đức Tín chuyển làn bất ngờ gây tình huống nguy hiểm ngay trước đầu xe.

dsc07684.jpg
Tài xế Lương Văn Quốc tại cơ quan Công an.

Đến khi sắp ra khỏi cao tốc, Lương Văn Quốc phát hiện xe khách trước đó nên tăng ga vượt lên để nói chuyện thì xảy ra va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách, sau đó Quốc tăng ga bỏ chạy trên làn đường khẩn cấp ra khỏi cao tốc.

Ngay sau đó, Nguyễn Đức Tín đã lái xe khách với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài trên đường dẫn cao tốc, đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 25 hành khách trên xe khách làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe, cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông khác, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video xe khách ruột đuổi xe tải:

(Nguồn: MXH)
#Công an #Đồng Tháp #khởi tố #tài xế #xe khách #ruột đuổi

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố tài xế xe khách rượt đuổi ô tô tải như phim hành động

Sau khi xảy ra va chạm, Nguyễn Đức Tín đã lái phương tiện với tốc độ cao để rượt đuổi theo xe tải… gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 10/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế xe khách tên Nguyễn Đức Tín (SN 1982, cư trú ấp Mỹ Thạnh, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 07/01, Nguyễn Đức Tín lái xe khách trên đường cao tốc hướng TP HCM về Trung Lương. Khi đến đường dẫn cao tốc thuộc Ấp 1, xã Long Hưng (Đồng Tháp) thì xảy ra va chạm với xe ôtô tải biển số 15LD-004.02 cùng chiều, làm vỡ kính chiếu hậu bên phải xe khách, xe ôtô tải tiếp tục bỏ chạy.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố tài xế tông cụ ông ở Hà Tĩnh tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên QL 15B đoạn qua xã Yên Hoà (tỉnh Hà Tĩnh), khiến cụ ông tử vong thương tâm.

Ngày 24/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.Đ.D (SN 1979, trú thôn Liên Quý, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào 16h30’ ngày 13/10, tài xế N.Đ.D điều khiển xe ô tô tải mang BKS 38C – 109.18 di chuyển trên quốc lộ 15B (đường 19/5 cũ) theo hướng từ xã Thiên Cầm về xã Thạch Khê.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt tài xế ô tô tải đi ngược chiều, lấn làn gây nguy hiểm ở Lào Cai

Ô tô tải biển kiểm soát 21A-301.12 đã lấn sang làn đường dành cho xe đi đúng chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang tham gia giao thông.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận phản ánh của người dân kèm hình ảnh, video clip phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 170, đoạn Km74 thuộc địa phận xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Ngay sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành rà soát, xác minh nội dung phản ánh theo quy định.

gen-h-h2-445111.jpg
Hình ảnh ô tô vi phạm do người dân cung cấp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới