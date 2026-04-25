Ô tô tông liên hoàn trên cao tốc qua Đồng Nai, ùn tắc kéo dài gần 10km

Vụ tông liên hoàn 3 xe xảy ra giờ cao điểm trên cao tốc qua Đồng Nai khiến giao thông ùn tắc dài gần 10km, lực lượng chức năng phải phân luồng giảm áp lực.

Chiều 25/4, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô xảy ra trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài gần 10km.

cao-toc-1885.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h50 cùng ngày, tại Km16+700 trên cao tốc (đoạn qua xã An Phước, tỉnh Đồng Nai), xe container lưu thông hướng TPHCM đi Đồng Nai. Khi đến khu vực trên, xe này bất ngờ tông liên hoàn vào 2 ô tô con mang BKS 51H-107.XX và 76A-165.XX chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến 2 ô tô con hư hỏng nặng, nằm chắn một phần làn đường, khiến dòng xe phía sau ùn ứ kéo dài. Tại hiện trường, nhiều người trên 2 ô tô con xây xát nhẹ, nhanh chóng rời khỏi xe để đảm bảo an toàn.

cao-toc-1-1886.jpg
Ứng dụng bản đồ thông báo ùn tắc kéo dài gần 10km. Ảnh: A.X

Nhận tin báo, lực lượng tuần đường nhanh chóng phối hợp với CSGT có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Do hôm nay bắt đầu vào kỳ nghỉ lễ và vụ tai nạn xảy ra giờ cao điểm, lượng phương tiện tăng cao khiến tình trạng ùn tắc kéo dài gần 10km. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng điều tiết các xe lưu thông theo đường Vành đai 3 TPHCM để giảm áp lực cho cao tốc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Hoàng Anh/ Vietnamnet
Cảnh báo ùn tắc giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng

Lực lượng chức năng phát đi cảnh báo khẩn khi dự báo lượng người và phương tiện đổ dồn về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ tăng đột biến.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh Phú Thọ, trong hai ngày mùng 9 và 10/3 âm lịch được xác định là cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực trung tâm lễ hội và các tuyến đường dẫn vào khu di tích.

Lực lượng chức năng dự báo lượng người và phương tiện tăng cao đột biến tại Đền Hùng trong hai ngày mùng 9 và mùng 10/3 âm lịch.
Lực lượng chức năng dự báo lượng người và phương tiện tăng cao đột biến tại Đền Hùng trong hai ngày mùng 9 và mùng 10/3 âm lịch.
Tai nạn liên hoàn, cao tốc ở Hà Tĩnh ùn tắc

Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra tại hầm Đèo Bụt trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh), gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 8h40 ngày 10/3, tại khu vực hầm Đèo Bụt theo hướng Nam - Bắc trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan 3 ô tô, gây ùn tắc giao thông.

Theo thông tin ban đầu, 3 phương tiện liên quan gồm ô tô con BKS 38A-685.xx, xe tải 50E-157.xx và xe đầu kéo 50H-123.xx.

Giao thông ùn ứ sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Trưa 22/2, Cục CSGT cho biết vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Các xe ô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.
Các xe ô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hướng về Quốc lộ 51 thì bất ngờ xảy ra va chạm. Do các xe không giữ khoảng cách an toàn đã tông vào nhau, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn kéo dài.

