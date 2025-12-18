Hà Nội

Xã hội

Cháy lớn ở khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm theo đó là những tiếng nổ lớn bên trong nhà xưởng Công ty Cổ phần Công nghiệp Q.A.1. ở KCN Tiên Sơn (Bắc Ninh).

Mạnh Hưng

Sáng 18/12, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Đàm Thế Sử - Chủ tịch UBND phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, lực lượng Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại KCN Tiên Sơn.

cats-2184.jpg
Ngọn lửa bốc lên dữ dội, cột khói cao hàng trăm mét.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 22h ngày 17/12, bên trong khu nhà xưởng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Q.A.1 nằm trong KCN Tiên Sơn (Bắc Ninh). Một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy ngọn lửa bốc lên nhanh chóng dữ dội sáng rực một vùng trời, kèm theo đó là những tiếng nổ lớn, đứng cách xa vài km cũng nghe thấy. Do bên trong nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy kéo dài nhiều giờ.

cats.jpg
Ngọn lửa và khói đen từ đám cháy bốc cao ngùn ngụt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Bắc Ninh huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương triển khai phương án dập lửa.

Đến khoảng 8h sáng nay, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ bên trong khu nhà xưởng. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý tàn dư sau cháy.

Theo đại diện UBND phường Từ Sơn, một phần đất doanh nghiệp bị cháy nằm giáp ranh với xã Đại Đồng (Bắc Ninh). Bước đầu xác định, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản của doanh nghiệp.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại.

>>> Mời độc giả xem video: Hiện trường vụ cháy ở KCN Tiên Sơn. (Nguồn: THT).

#Cháy lớn ở KCN Tiên Sơn #cháy ở Bắc Ninh

