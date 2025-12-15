Hà Nội

Xã hội

Cháy chung cư ở Hà Nội, khói đen bốc cao cuồn cuộn

Tại một căn hộ chung cư ở tòa CT8B, chung cư Đại Thanh, TP Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn khiến cột khói bốc cao cuồn cuộn.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 15/12, tại tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (xã Đại Thanh), xảy ra một vụ cháy, khiến nhiều cư dân hoảng hốt bỏ chạy xuống tầng 1. Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra cháy, họ phát hiện khói đen đặc bốc ra từ ban công của một căn hộ tại tầng 12 của tòa CT8B.

capture-4466.png
Nơi xảy ra vụ cháy.

Nhân chứng cho biết, lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen đặc cuồn cuộn bốc ra từ ban công của căn hộ. Nhiều người tri hô để lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận hiện trường. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 31 đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 12h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Được biết, tòa chung cư CT8B cao 32 tầng và có 1 tầng hầm gửi xe.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ khiến 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
