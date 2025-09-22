Hà Nội

Thế giới

Israel tấn công thành phố Gaza, 25 người trong một gia đình thiệt mạng

Cuộc tấn công gần đây của Israel đã khiến ít nhất 25 người trong cùng một gia đình thiệt mạng tại thành phố Gaza.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera ngày 21/9, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 25 người trong cùng một gia đình ở khu phố Sabra thuộc thành phố Gaza thiệt mạng.

"Những chiếc chiến đấu cơ của Israel ném bom xuống các ngôi nhà ở khu phố Sabra, nơi xe tăng Israel bắt đầu tiến vào cuối tháng 8 trong chiến dịch chiếm đóng khu vực này, sáng 21/9", nguồn tin cho hay.

israel.png
Israel tiếp tục tấn công Gaza. Ảnh: euromedmonitor.

Lực lượng cứu hộ cho biết có thể có tới 50 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau cuộc oanh kích. Ít nhất 17 người đã được giải cứu.

"Xin hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng người thân kêu cứu từ dưới đống đổ nát nhưng không thể tiếp cận họ", gia đình người Palestine cầu cứu.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy các nạn nhân được đưa đi bằng một chiếc xe nhỏ và nhiều người dân tập trung ở đó.

Cuộc không kích của Israel cũng nhắm vào trại tị nạn Shati ở phía tây thành phố Gaza và khu phố Tal al-Hawa ở phía tây nam thành phố. Tháp Laval ở quận Nasr và một ngôi nhà bên cạnh tháp cũng bị tấn công.

Theo nguồn tin y tế được hãng thông tấn Wafa trích dẫn, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã khiến ít nhất 68 người thiệt mạng kể từ rạng sáng 21/9.

"7 người Palestine, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Bureij ở miền trung Gaza", nguồn tin cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: RT/X
