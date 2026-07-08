[GALLERY] Mã độc giả ChatGPT bùng nổ, doanh nghiệp Việt cần cảnh giác

Tội phạm mạng đang lợi dụng cơn sốt AI để phát tán mã độc giả danh ChatGPT, DeepSeek và Claude, khiến số vụ tấn công doanh nghiệp tại Đông Nam Á tăng gấp 7 lần.
Hyundai tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm mang phong cách Black Ink khi chính thức ra mắt mẫu xe SUV cao cấp Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition 2027.
Hyundai tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm mang phong cách Black Ink khi chính thức ra mắt mẫu xe SUV cao cấp Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition 2027.
Honda WN7 được phát triển dành cho thị trường châu Âu và có giá bán khởi điểm thấp hơn LiveWire One, mẫu môtô điện đến từ thương hiệu thuộc Harley-Davidson.
Toyota Australia đã mở bán lại một số phiên bản LandCruiser 70 Series, sau thời gian tạm dừng bán để thực hiện các nâng cấp nhằm đáp ứng quy định khí thải mới.
Những cú ngã của robot hình người Trung Quốc gây cười trên mạng xã hội, nhưng phía sau là chiến lược xây dựng chuỗi cung ứng và sản xuất quy mô lớn.
Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
Quên mật khẩu Zalo không còn là nỗi lo nếu bạn vẫn giữ số điện thoại đăng ký. Chỉ với vài bước đơn giản, người dùng có thể nhanh chóng lấy lại tài khoản an toàn
Phiên bản giá rẻ này gia nhập danh mục sản phẩm của BYD Seal 6 cùng Dynamic và Premium với mức giá thấp hơn nhưng đánh đổi bằng phạm vi hoạt động ngắn hơn.
Võ Lâm Hắc Đạo mở đăng ký trước với loạt quà giá trị như iPhone 17 Pro Max, chuyến du lịch Trung Quốc và nhiều Giftcode, thu hút cộng đồng game thủ.
Smartphone không còn chỉ để liên lạc mà đã trở thành "chìa khóa" của cuộc sống số. Chỉ 24 giờ không dùng điện thoại cũng đủ làm đảo lộn thói quen hằng ngày.
Video ngắn, livestream và podcast phát triển mạnh khiến micro thu âm không dây trở thành thiết bị quan trọng, với AI xử lý âm thanh là xu hướng nổi bật năm 2026
Dù không biết làm việc nhà, robot hình người U1 của UBTECH vẫn thu hơn 13.000 đơn đặt trước, phản ánh sự bùng nổ của "nền kinh tế cô đơn".
Meta và Shopee triển khai Instagram Affiliate tại Việt Nam, mở ra mô hình mua sắm ngay trên mạng xã hội.
Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron vừa hé lộ tại Malaysia vốn được phát triển để thay thế Tiguan Allspace từng được bán ở nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam.
Khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất sẽ cải tạo đồng bộ với quảng trường mới, đài phun nước, đá granite, cây xanh.
Không phải bàn phím hay chuột, vị trí màn hình laptop quá thấp mới là nguyên nhân khiến nhiều người đau cổ, mỏi vai sau nhiều năm làm việc.
Mặc dù được quảng cáo là một mẫu xe "mới", nhưng thực chất mẫu SUV hạng sang Genesis GV70 facelift 2027 chỉ có những thay đổi nhỏ về mâm xe và các gói trang bị.
Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu đang khiến nhu cầu điều hòa di động tăng vọt, mở ra cơ hội bứt phá doanh thu cho nhiều hãng điện gia dụng Trung Quốc.
Nằm giữa khu phố thương mại trên đảo São Vicente, Casa Celestina vừa là căn hộ, vừa là không gian thương mại với mặt tiền phủ kín những ô cửa vuông đầy màu sắc.
Hyundai Tucson thế hệ mới tiếp tục được bắt gặp trên đường chạy thử. Ở lần lộ diện này, nguyên mẫu thử nghiệm còn được đỗ cạnh phiên bản hiện hành.
AI vừa giúp các nhà khoa học giải mã 11 "từ vựng" của chim sẻ vằn, mở ra hy vọng con người có thể giao tiếp với động vật trong tương lai không xa.