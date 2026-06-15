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Kinh doanh - Địa ốc

Giá dừa tươi tăng vọt nhờ nắng nóng và xuất khẩu khởi sắc

Nắng nóng kéo dài cùng xuất khẩu khởi sắc giúp giá dừa tăng mạnh trở lại tại TP.HCM sau nhiều tháng lao dốc liên tục.

Bảo Châu

Sau giai đoạn ảm đạm, thị trường dừa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP HCM đang chứng kiến đợt tăng giá mạnh mẽ. Cơn sốt nắng nóng kéo dài diện rộng đã kích cầu tiêu thụ dừa tươi tăng đột biến tại các đô thị lớn như TP HCM, đồng thời mở đường cho các vùng trồng trọng điểm miền Tây đẩy mạnh xuất khẩu. Sự cộng hưởng này đã chấm dứt chuỗi ngày lao dốc liên tục của giá dừa trong nhiều tháng qua.

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Sau giai đoạn ảm đạm, thị trường dừa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM đang chứng kiến đợt tăng giá mạnh mẽ. (Ảnh: Huân Trần)

Ghi nhận tại thị trường bán lẻ TP HCM, mặt hàng dừa tươi đang trong tình trạng cực kỳ đắt khách với mức giá biến động tăng theo ngày. Một tiểu thương kinh doanh dừa gần khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình), chia sẻ: “Chỉ trong vòng một tuần trở lại đây, giá dừa đã quay đầu tăng tốc rất nhanh”.

Cụ thể, dừa xiêm đỏ nguyên trái loại nhỏ hiện được bán ở mức 13.000 đồng/trái, trong khi loại lớn khoảng 16.000 đồng/trái, tăng khoảng 1.000 đồng so với vài ngày trước. Với dừa đã sơ chế (dừa gọt trọc), giá bán dao động từ 15.000 đồng/trái đối với loại dưới 300g, 18.000 đồng/trái cho loại 300-400g và từ 20.000 đồng/trái đối với loại trên 400g. So với trước đó, các mức giá này đều tăng thêm khoảng 2.000 đồng/trái.

Là người có thói quen sử dụng dừa tươi để giải nhiệt vào mùa hè, chị Như Ý (TP HCM) cảm nhận rất rõ làn sóng tăng giá của mặt hàng này trong những ngày qua: “Bình thường vào mùa nóng, tôi hay đặt mua sẵn cả chục trái để tủ lạnh uống dần vì nước dừa vừa mát vừa tốt cho sức khỏe. Dạo gần đây, giá dừa tại các sạp vọt lên gần 20.000 đồng/trái, nhiều hôm đi chợ muộn còn không chọn được quả ưng ý. Dù giá có tăng cao hơn trước, gia đình tôi vẫn ưu tiên chọn dừa tươi thay vì các loại nước ngọt giải khát khác”, chị Như Ý chia sẻ.

Lý giải về đà tăng giá mạnh của dừa xiêm, các tiểu thương cho biết thị trường đang rơi vào tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu. Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm khiến nhu cầu mua dừa giải khát của người dân tăng vọt; trong khi đó, tình trạng khô hạn kéo dài lại làm sụt giảm năng suất tại các nhà vườn. Sự thiếu hụt nguồn cung này không chỉ đẩy giá bán lẻ lên cao mà còn khiến nhiều cơ sở chế biến chật vật trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất.

Hiện nay, Vĩnh Long và Đồng Tháp là hai địa phương sở hữu diện tích trồng dừa lớn nhất khu vực ĐBSCL. Trong đó, Vĩnh Long tiếp tục khẳng định vị thế thủ phủ dừa của cả nước với quy mô diện tích lên đến gần 123.000 ha, chiếm khoảng 60% tổng diện tích canh tác dừa toàn quốc.

Theo Sở Nông Nghiệp và Môi Trường tỉnh Vĩnh Long, ngành dừa địa phương vừa trải qua một quý I/2026 đầy biến động. Do chịu áp lực giảm sâu tới 2/3 so với cùng kỳ, giá dừa khô có lúc chạm đáy ở mức 40.000-60.000 đồng/chục, trước khi gượng dậy từ giữa tháng 4 nhờ nguồn cung khan hiếm theo mùa vụ. Trái lại, phân khúc dừa tươi lại dậy sóng khi lập đỉnh mới từ 90.000-130.000 đồng/chục, được thúc đẩy bởi sức mua giải khát nội địa tăng cao và làn sóng thu mua xuất khẩu sôi động.

Trong ba tháng đầu năm, các doanh nghiệp địa phương đã xuất khẩu hơn 16 triệu quả dừa khô (chủ yếu sang Thái Lan, Trung Quốc), đồng thời mở rộng thị phần dừa tươi sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Đáng chú ý, ngành dừa đang giảm dần xuất thô khi có tới 60% sản lượng dừa khô được đưa vào chế biến sâu thành nước cốt dừa, dầu dừa, than hoạt tính... mang lại giá trị gia tăng cao. Nhờ bước đi này, tính riêng quý I, kim ngạch xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa của Vĩnh Long đã cán mốc hơn 135 triệu USD (tăng 6,73% so với cùng kỳ), đóng góp trên 15% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Dù gặt hái kết quả tích cực, ngành dừa vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản nội tại. Tình trạng giá cả biến động thất thường đang gây khó cho cả nông dân lẫn doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược dài hạn. Bên cạnh đó, sợi dây liên kết giữa các doanh nghiệp và hợp tác xã dù đã hình thành nhưng vẫn còn lỏng lẻo, chưa đủ lực để xây dựng các vùng nguyên liệu phát triển bền vững.

Mời quý độc giả xem video: Ngành nông nghiệp lập kỷ lục xuất khẩu 70 tỷ USD/ Nguồn: VTV24

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