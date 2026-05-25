Giá mít Đồng Tháp chạm đáy, xuất khẩu siết chặt kiểm tra cadimi

Sau Tết Nguyên đán 2026, giá mít tại tỉnh Đồng Tháp liên tục giảm mạnh. Nhiều thời điểm giá bán chạm đáy khiến các hộ nhà vườn lâm vào cảnh thua lỗ nặng nề.

Bảo Châu

Tại Đồng Tháp, giá mít Thái ruột đỏ hiện đang chạm đáy khi loại A chỉ còn thương lái thu mua ở mức 9.000 đồng/kg, loại B rơi xuống 5.000 đồng/kg và phân khúc chất lượng thấp chỉ dao động quanh mức 2.000 đồng/kg. Tình hình đối với mặt hàng mít ruột vàng thậm chí còn ảm đạm hơn khi thương lái thu mua xô với giá rẻ mạt, chỉ vài nghìn đồng một ký, đồng thời việc tiêu thụ cũng trở nên vô cùng kén chọn.

(Ảnh: VOV)

Bà Nguyễn Thị C. - chủ nhà vườn có trồng 5 công mít Thái, cho biết: "Từ Tết tới giờ, giá mít liên tục nằm ở mức thấp. Trái nào bán được thì bán, còn lại thì nhà tôi tách múi để bán cho các điểm thu mua làm mít sấy".

Ghi nhận tại vựa thu mua mít của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (ấp Hội Trí, xã Hiệp Đức), trung bình mỗi ngày cơ sở này thu gom khoảng 3-4 tấn mít Thái và mít ruột đỏ. Hiện tại, mít Thái loại A đang được thu mua với giá 9.000 đồng/kg, trong khi loại nhỏ (dưới 7kg) chỉ đạt 2.000 đồng/kg. Đối với phân khúc mít ruột đỏ, giá loại A nằm ở mức 7.000 đồng/kg và loại nhỏ cũng đồng giá 2.000 đồng/kg. Dù vậy, chủ vựa này cho biết tỷ lệ trái đạt tiêu chuẩn loại A hiện rất thấp, nguồn hàng chủ yếu vẫn là các loại mít kích thước nhỏ.

Cũng theo chia sẻ của chị Hằng: "Hiện số lượng mít đã giảm nhiều so với trước. Nguyên nhân là do giá quá thấp, trong khi chi phí đầu vào tăng cao nên một số nhà vườn cắt bỏ trái, thậm chí phá bỏ để chuyển sang trồng cây khác. Mít sau khi thu mua, tôi sẽ đem bán lại cho các kho khác để đóng hàng xuất khẩu. Năm nay, tình hình tiêu thụ mít rất khó. Với tình hình này, nhà vườn đang thua lỗ".

Lý giải về làn sóng sụt giảm này, các doanh nghiệp kinh doanh trái cây cho biết, nguồn đầu ra của mít miền Tây hiện phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, sức mua từ quốc gia này đang có dấu hiệu chững lại, kết hợp với việc phía bạn siết chặt các quy định kiểm tra chất cadimi, khiến hoạt động xuất khẩu gặp nhiều rào cản.

Việc nhiều lô hàng bị trả về do phát hiện nhiễm kim loại cadimi đã buộc các doanh nghiệp phải quay đầu bán tháo tại thị trường nội địa, tạo áp lực dư cung cực kỳ lớn. Do đối mặt với rủi ro thua lỗ cao, các doanh nghiệp và thương lái đều chuyển sang tâm lý dè dặt, thận trọng hơn khi nhập hàng. Đến nay, dù hoạt động thu mua về cơ bản đã được kết nối trở lại, nhưng do sức mua tại thị trường Trung Quốc vẫn khá ảm đạm nên giá mít vẫn chưa thể phục hồi.

Tình hình xuất khẩu sầu riêng và mít tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang gặp nhiều rào cản do một số phòng kiểm nghiệm hạn chế tiếp nhận phân tích chỉ tiêu cadimi và vàng O, làm kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ. Đáng chú ý, kết quả giám sát thực tế cho thấy tỷ lệ mẫu phát hiện tồn dư cadimi vượt ngưỡng tại khu vực này đang ở mức khá cao (khoảng 30%). Trước bối cảnh phía Trung Quốc siết chặt hậu kiểm và liên tục phát lệnh cảnh báo, các doanh nghiệp cùng cơ sở đóng gói buộc phải thắt chặt quy trình sàng lọc nguyên liệu đầu vào trước khi thu mua xuất khẩu.

Trước làn sóng sụt giảm giá sâu và những điểm nghẽn trong tiêu thụ sầu riêng, mít thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ, tăng cường công tác lấy mẫu kiểm nghiệm đối với hai mặt hàng này nhằm phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đang triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng nông sản, trong đó trọng tâm là siết chặt kiểm soát hàm lượng kim loại nặng cadimi, đẩy mạnh việc cấp mới và giám sát nghiêm ngặt các mã số vùng trồng.

Để chủ động ứng phó, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh và các vùng nguyên liệu cần thắt chặt quy trình kiểm soát chất lượng nông sản liên kết dựa trên mã số vùng trồng. Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động phân loại vùng nguyên liệu theo từng cấp độ rủi ro tồn dư cadimi, từ đó xây dựng kế hoạch thu mua phù hợp nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho chuỗi cung ứng.

Về phía các hộ nhà vườn, cơ quan chức năng nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác an toàn, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng theo hướng dẫn kỹ thuật. Đặc biệt, người dân cần tuyệt đối nói không với các loại vật tư nông nghiệp đầu vào không rõ nguồn gốc xuất xứ, vốn là tác nhân hàng đầu dẫn đến nguy cơ tồn dư kim loại nặng trong nông sản xuất khẩu.

Mời quý độc giả xem video: 'Giấy thông hành' cho trái mít trở thành ngành hàng xuất khẩu tỷ đô/ Nguồn: VTV24
#giá mít #Đồng Tháp #kiểm tra chất lượng #xuất khẩu #nông nghiệp #cadimi

Sầu riêng Ri6 miền Tây rớt giá tại vườn, giá bán lẻ vẫn neo cao chót vót

Mức giá sầu riêng Ri6 tại vườn giảm mạnh nhưng giá bán lẻ tại chợ, siêu thị vẫn cao do phí vận chuyển và tỷ lệ hao hụt đẩy nghịch lý nông sản tái diễn.

Thị trường sầu riêng miền Tây đang chứng kiến đợt lao dốc mạnh khi giá thu mua tại vườn giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, sầu riêng Ri6 xô hiện được thương lái thu mua đồng giá cả lô chỉ còn từ 23.000-28.000 đồng/kg.

Dù vậy, mức giá này hoàn toàn trái ngược với thực tế tại các kênh bán lẻ. Khi đến tay người tiêu dùng tại siêu thị hay các cửa hàng trái cây, sầu riêng Ri6 vẫn neo ở mức cao, dao động từ 50.000-100.000 đồng/kg, thậm chí vượt ngưỡng này đối với hàng tuyển chọn.

Giá vải thiều 2026 chênh lệch kỷ lục do thời tiết thất thường

Sản lượng vải giảm mạnh, chất lượng quả có sự phân hoá cao, giá chênh lệch kỷ lục khiến nhà vườn và thương lái gặp nhiều khó khăn trong mùa vụ năm nay.

Theo thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), năm 2026, các nhà vườn trồng vải thiều phải đối mặt với tình trạng mất mùa nghiêm trọng khi thời tiết thất thường làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả, khiến tổng sản lượng sụt giảm mạnh so với mọi năm.

Riêng tại Bắc Ninh, lượng vải chín sớm thu hoạch được giảm hơn một nửa, chưa kể sâu bệnh xuất hiện dày đặc đã khiến chất lượng quả có sự phân hóa rõ rệt. Thực trạng này dẫn đến mức giá chênh lệch kỷ lục ngay từ đầu vụ. Trong khi những lô vải đẹp, đạt chuẩn vẫn được thu mua với giá khoảng 30.000 đồng/kg thì loại quả mẫu mã xấu hoặc bị sâu hỏng chỉ bán được khoảng 10.000 đồng/kg.

Thị trường mận hậu bước vào chính vụ, giá giảm mạnh bất ngờ

Mận hậu Tây Bắc chín sớm, tuy quả đẹp và chất lượng đồng đều, song giá bán tại vườn cũng như tại các chợ truyền thống lại thấp hơn đáng kể so với mùa trước.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống và nhiều tuyến phố ở Hà Nội cũng như TP.HCM, mận hậu - đặc sản của các tỉnh miền núi phía Tây Bắc, hiện đã được bày bán tràn ngập. Do thời tiết ấm hơn và nắng nóng kéo dài, mận chín sớm hơn thường lệ. Ngay từ tháng 5, loại quả này đã bắt đầu vào chính vụ.

Năm nay, mận có giá tương đối rẻ, tùy theo chất lượng và kích thước, giá mận hiện dao động phổ biến từ 10.000-70.000 đồng/kg. So với thời điểm đầu mùa, giá hiện tại của loại quả này đã giảm đi đáng kể. Trên thị trường cũng chia ra các loại mận khác nhau, các tiểu thương sẽ chia những quả to, chín đều, vỏ căng mọng và còn nguyên lớp phấn có giá cao, trong khi các loại mận nhỏ hoặc thu hoạch đại trà có mức giá “mềm” hơn.

