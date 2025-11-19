Chàng trai 25 tuổi đau đớn vì bệnh rò hậu môn nguy cơ ung thư

Cắt đường rò gây đau rát

Bệnh nhân H.V.V, 25 tuổi, nhập viện tại Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng trong tình trạng xuất hiện khối sưng đau vùng cạnh hậu môn trái kéo dài khoảng 1 tuần. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ vùng chậu, bác sĩ phát hiện hình ảnh đường rò hậu môn - một bệnh lý thường hình thành sau viêm hoặc áp xe quanh hậu môn.

Rò hậu môn là tình trạng xuất hiện một “đường hầm” nhỏ bất thường nối từ ống hậu môn ra da vùng quanh hậu môn. Bệnh không chỉ gây đau rát, chảy dịch, sưng nề mà còn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày, vệ sinh cá nhân và chất lượng cuộc sống.

Nhận định đúng tình trạng bệnh, ê-kíp phẫu thuật của Trung tâm đã tiến hành phẫu thuật cắt đường rò hậu môn cho người bệnh. Ca mổ diễn ra thuận lợi, an toàn, toàn bộ đường rò được xử lý triệt để.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc, rửa vết thương hàng ngày, sử dụng thuốc kháng sinh và giảm đau nhằm giảm sưng nề, ngăn ngừa nhiễm trùng và giúp vết mổ mau liền. Hiện tại, vết mổ khô, bệnh nhân ổn định, đang được tiếp tục theo dõi tại khoa.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Nguy cơ ung thư hậu môn - trực tràng

BS.CKII Nguyễn Quốc Thái - bác sĩ Ngoại tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, mặc dù không phổ biến như trĩ, viêm loét dạ dày, nhưng rò hậu môn là một bệnh lý về đường tiêu hóa gây phiền toái cho sinh hoạt, làm mất tự tin và khó điều trị dứt điểm.

Nghiêm trọng hơn, rò hậu môn còn có thể là một tình trạng của ung thư tiêu hóa hay bản thân rò kéo dài là một yếu tố nguy cơ ung thư hậu môn – trực tràng. Song nhận thức của người dân về căn bệnh này ở Việt Nam còn rất hạn chế.

Hầu hết các trường hợp bị rò hậu môn đến bệnh viện thăm khám khi tình trạng bệnh đã diễn tiến lâu, gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và sức khỏe vì đây là bệnh của vùng nhạy cảm. Việc thăm khám và điều trị sớm bệnh rò hậu môn hầu như chưa được quan tâm.

Rò hậu môn nếu không điều trị kịp thời và đúng cách, có thể diễn tiến thành rò phức tạp và làm tăng nguy cơ ung thư hậu môn – trực tràng.

BS.CKII Nguyễn Quốc Thái phân tích, rò hậu môn (còn gọi là mạch lươn) là một tình trạng có đường hầm thông nối bất thường giữa ống hậu môn và da xung quanh hậu môn.

Đây thường là hậu quả của một áp xe (ổ mủ) ở hậu môn trực tràng không được điều trị hoặc điều trị không khỏi hẳn. Áp xe xảy ra khi các tuyến nhỏ tạo chất nhờn nằm ngay bên trong hậu môn bị tắc và nhiễm trùng. Khoảng 40% số áp xe này có thể phát triển thành rò. Tuy nhiên cũng có thể rò do các nguyên nhân khác.

Ngoài nguyên nhân là áp xe hậu môn thì rò có thể do các nguyên nhân như: Bệnh Crohn (viêm ruột); Bức xạ (điều trị ung thư); Chấn thương; Dị vật vùng hậu môn; Bệnh lây truyền qua đường tình dục; Bệnh lao; Ung thư; Ảnh hưởng sau một phẫu thuật ở vùng gần hậu môn.

Bác sĩ Thái chia sẻ, rò hậu môn cũng có thể là biểu hiện của một tình trạng ác tính nhưng ít người nhận thức được điều này. Phần lớn người bệnh rất chủ quan nếu các triệu chứng chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Bệnh rò hậu môn có thể biểu hiện các triệu chứng bao gồm: Đau và sưng quanh hậu môn; Tiết dịch có máu hoặc có mùi hôi (mủ) từ một lỗ xung quanh hậu môn. Cơn đau có thể giảm sau khi lỗ rò đã chảy dịch; Kích ứng da xung quanh hậu môn do dịch bị rò ra ngoài; Đau khi đại tiện; Chảy máu hậu môn; Tình trạng nhiễm trùng có thể gây sốt, ớn lạnh và cảm giác mệt mỏi.

“Khi có các biểu hiện nghi ngờ là rò hậu môn như trên, người bệnh cần đến ngay bệnh viện để thăm khám. Bởi vì rò diễn tiến lâu có thể thành rò phức tạp, tức là có nhiều ngõ ngách khác nhau, làm khó khăn để điều trị dứt điểm”, bác sĩ Thái khuyến cáo.

Ngoài ra, khi đã được phát hiện lỗ rò, người bệnh có thể cần làm thêm các xét nghiệm để tìm nguyên nhân của bệnh như lao, ung thư…

Rò hậu môn vẫn có thể tái phát sau phẫu thuật nếu người bệnh không tuân thủ nghiêm ngặt việc điều trị và không có chế độ chăm sóc, sinh hoạt, ăn uống đúng cách.